Caminero frente a Chourio: la Serie Mundial que hará historia

PULSO DEPORTIVO

La gran batalla del béisbol comienza mañana en Milwaukee. Tampa Bay y los Brewers buscan su primera corona, mientras dos jóvenes estrellas latinas se preparan para un enfrentamiento histórico.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Jueves, 22 de octubre de 2026 | Florida Central

El béisbol tendrá un campeón inédito

La espera está por terminar. Este viernes 23 de octubre, los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers comenzarán una Serie Mundial que promete ocupar un lugar especial en la historia de las Grandes Ligas.

Por primera vez desde 1980, dos franquicias que nunca han conquistado el campeonato se enfrentarán por el título.

Milwaukee llega después de una temporada de 103 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas, mientras Tampa Bay conquistó el banderín de la Liga Americana después de superar a los Cleveland Guardians en seis encuentros.

Pero el atractivo de esta Serie Mundial va mucho más allá de las estadísticas.

Se trata de dos organizaciones que han demostrado que una administración inteligente, el desarrollo de jugadores y una estructura deportiva disciplinada pueden competir con los equipos de mayor poder económico.

También será una Serie Mundial con un importante protagonismo latinoamericano.

El dominicano Junior Caminero, el cubano Yandy Díaz, el mexicano Jonathan Aranda, el venezolano William Contreras y el joven venezolano Jackson Chourio figuran entre los peloteros que podrían determinar el resultado del campeonato.

Junior Caminero: 42 jonrones y una oportunidad histórica

Junior Caminero llega a la Serie Mundial como una de las principales figuras ofensivas de Tampa Bay.

El antesalista dominicano conectó 42 cuadrangulares durante la temporada regular, consolidándose como uno de los bateadores de mayor poder de la Liga Americana.

Sin embargo, octubre ha representado un desafío diferente.

Hasta ahora, Caminero solamente ha conectado un jonrón en esta postemporada.

Ese batazo, sin embargo, llegó en el momento más importante.

Durante el sexto encuentro de la Serie de Campeonato frente a Cleveland, el dominicano disparó un cuadrangular de dos carreras contra el relevista Cade Smith, ampliando la ventaja de Tampa Bay y acercando al equipo a su clasificación.

La conexión recordó por qué Caminero es considerado una pieza fundamental del futuro de los Rays.

Ahora enfrentará un reto todavía mayor.

Milwaukee cuenta con un cuerpo de lanzadores que combina velocidad, cambios de ritmo y relevistas capaces de dominar durante varias entradas.

Para Caminero, la clave será reconocer los lanzamientos y evitar perseguir bolas fuera de la zona de strike.

Su poder puede cambiar un partido con un solo swing, pero la paciencia será igualmente importante.

Jackson Chourio: el otro rostro joven de la Serie Mundial

Del otro lado estará Jackson Chourio, el jardinero venezolano de Milwaukee.

A sus 22 años, Chourio ya se ha convertido en una figura importante para los Brewers.

Durante esta postemporada ha producido siete carreras, aunque su promedio ofensivo se mantiene en .171.

Su contribución no se limita a los imparables.

Chourio aporta velocidad, defensa y capacidad para generar oportunidades desde la parte alta de la alineación.

El enfrentamiento entre Caminero y Chourio representa uno de los grandes atractivos del campeonato.

Ambos pertenecen a una generación de peloteros latinoamericanos que está transformando el béisbol.

No obstante, sus responsabilidades serán diferentes.

Tampa Bay necesita que Caminero produzca batazos de poder y carreras.

Milwaukee buscará que Chourio genere movimiento en las bases y establezca oportunidades para los bateadores que lo siguen.

Drew Rasmussen frente a Jacob Misiorowski

El primer encuentro podría presentar un duelo de lanzadores extraordinario.

Milwaukee anunció al derecho Jacob Misiorowski como su abridor para el viernes.

Tampa Bay todavía no había oficializado su elección al momento de esta edición, aunque Drew Rasmussen aparece como el candidato principal.

Misiorowski terminó la temporada regular con una efectividad de 1.80 y 252 ponches, además de liderar las Grandes Ligas con un WHIP de 0.80.

Su principal arma es una recta que puede superar las 100 millas por hora.

En la Serie Divisional llegó a registrar un lanzamiento de 104.8 millas por hora, una velocidad extraordinaria incluso para los estándares actuales.

Pero también existe una interrogante.

En sus dos aperturas de esta postemporada, Misiorowski no logró completar cinco entradas.

Los bateadores rivales consiguieron extender los turnos, obligándolo a realizar numerosos lanzamientos.

Tampa Bay podría intentar una estrategia similar.

Por su parte, Rasmussen llega con números impresionantes.

Después del Juego de Estrellas, registró marca de 11-0 y efectividad de 1.73 en 15 aperturas.

Durante esta postemporada ha permitido apenas tres carreras en 21 entradas.

Su estilo contrasta con el de Misiorowski.

Mientras el lanzador de Milwaukee depende de una velocidad extraordinaria, Rasmussen destaca por su control, precisión y capacidad para limitar el contacto fuerte.

El posible enfrentamiento representa dos formas diferentes de dominar desde el montículo.

Freddy Peralta y su conexión con Milwaukee

Otro protagonista será Freddy Peralta.

El dominicano fue seleccionado como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana después de contribuir decisivamente a la clasificación de Tampa Bay.

Su presencia añade un elemento especial porque conoce profundamente a Milwaukee, organización con la que desarrolló una parte importante de su carrera.

Durante esta postemporada, Peralta ha permitido solamente dos carreras en 16 entradas y dos tercios.

Su experiencia podría resultar determinante cuando la serie se traslade a St. Petersburg.

Si Tampa Bay utiliza a Rasmussen en el primer encuentro, Peralta aparece como una alternativa importante para el segundo.

El manejo de ambos lanzadores será una de las decisiones estratégicas más relevantes del dirigente Kevin Cash.

El bullpen de Milwaukee: una verdadera fortaleza

Aunque los abridores concentrarán buena parte de la atención, la Serie Mundial podría decidirse durante las últimas entradas.

Milwaukee presenta números impresionantes en su cuerpo de relevistas.

Durante esta postemporada, su bullpen acumula marca de 7-1 y efectividad de 1.33, con apenas seis carreras limpias permitidas en 40 entradas y dos tercios.

Trevor Megill, Aaron Ashby y DL Hall han sido piezas fundamentales.

Los tres han combinado más de 23 entradas sin permitir carreras.

Esa profundidad permite al dirigente Pat Murphy retirar a un abridor cuando comienza a perder efectividad sin comprometer necesariamente el resultado.

Tampa Bay también dispone de relevistas importantes.

Bryan Baker ha completado siete entradas sin permitir carreras durante esta postemporada y ha cerrado las siete victorias del equipo.

Cam Booser, Tyler Wells y Kevin Kelly ofrecen alternativas para enfrentar distintos sectores de la alineación contraria.

Sin embargo, la carga de trabajo acumulada por Baker durante la Serie de Campeonato merece atención.

La recuperación física del bullpen podría influir considerablemente en los primeros partidos.

Yandy Díaz y William Contreras: experiencia y producción

Yandy Díaz llega al Clásico de Otoño como uno de los bateadores más consistentes de Tampa Bay.

Durante la Serie de Campeonato registró promedio de .333, cuatro dobles, dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y OPS de 1.061.

Su capacidad para embasarse y conectar extrabases será esencial frente a los lanzadores de Milwaukee.

En los Brewers, el venezolano William Contreras representa una amenaza igualmente importante.

El receptor batea .367 durante esta postemporada y ha impulsado cinco carreras en ocho partidos.

Además de su producción ofensiva, Contreras tendrá la responsabilidad de conducir al cuerpo de lanzadores frente a una alineación que combina poder y velocidad.

Su duelo indirecto con Díaz podría ser uno de los factores determinantes del campeonato.

Una Serie Mundial entre dos modelos eficientes

Los Rays y los Brewers no se encuentran entre las organizaciones con mayores presupuestos de las Grandes Ligas.

Sin embargo, ambos terminaron la temporada regular como líderes de sus respectivas ligas.

Milwaukee consiguió 103 victorias.

Tampa Bay terminó con 98.

Los Brewers eliminaron a los San Diego Padres y posteriormente barrieron a los Dodgers, campeones de las dos Series Mundiales anteriores.

Los Rays eliminaron a los Yankees y después superaron a Cleveland en seis encuentros.

Sus trayectorias demuestran que el desarrollo de jugadores, la profundidad del plantel y las decisiones tácticas pueden compensar parte de las diferencias económicas.

No significa que el dinero carezca de importancia.

Significa que una nómina elevada no garantiza un campeonato.

Calendario de la Serie Mundial 2026

Todos los horarios corresponden a la hora del Este.

Partido Fecha Sede Juego 1 Viernes 23, 8:00 p. m. Milwaukee Juego 2 Sábado 24, 8:00 p. m. Milwaukee Juego 3 Lunes 26, 8:00 p. m. Tampa Bay Juego 4 Martes 27, 8:00 p. m. Tampa Bay Juego 5* Miércoles 28, 8:00 p. m. Tampa Bay Juego 6* Viernes 30, 8:00 p. m. Milwaukee Juego 7* Sábado 31, 8:00 p. m. Milwaukee

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solamente si son necesarios.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

¿Qué necesita Tampa Bay para conquistar su primera Serie Mundial?

La Serie Mundial 2026 no presenta un favorito indiscutible desde el punto de vista estratégico.

Milwaukee posee la ventaja de comenzar en casa, llega con una semana de descanso y dispone de uno de los bullpens más efectivos de esta postemporada.

Tampa Bay, por su parte, cuenta con una rotación de abridores que ha respondido extraordinariamente bien en octubre.

La diferencia podría encontrarse en tres factores fundamentales.

El primero será la disciplina ofensiva.

Los Rays necesitan obligar a Misiorowski y a los demás lanzadores de Milwaukee a trabajar turnos largos. Una alineación que persiga lanzamientos fuera de la zona podría facilitar el trabajo de un cuerpo de pitcheo acostumbrado a dominar mediante velocidad.

El segundo factor será la capacidad de sus abridores para trabajar seis o siete entradas.

Rasmussen y Peralta han demostrado que pueden controlar a rivales peligrosos. Si mantienen ese rendimiento, Tampa Bay tendrá mayores posibilidades de administrar adecuadamente sus relevistas.

El tercer factor será la producción de Junior Caminero.

Los 42 cuadrangulares de la temporada regular demuestran su potencial, pero Milwaukee intentará limitar sus oportunidades mediante lanzamientos difíciles y cambios de velocidad.

Caminero no necesita conectar un jonrón en cada encuentro.

Necesita seleccionar mejores lanzamientos y aprovechar las oportunidades con corredores en circulación.

También será fundamental el liderazgo de Yandy Díaz, la producción de Jonathan Aranda y la velocidad de los jugadores que complementan la alineación.

Para Milwaukee, la estrategia será diferente.

Los Brewers intentarán aprovechar su profundidad ofensiva, obligar a Tampa Bay a utilizar el bullpen y controlar los últimos episodios mediante sus relevistas de mayor velocidad.

El enfrentamiento promete una verdadera batalla de estilos.

Pero existe una certeza que convierte esta Serie Mundial en un acontecimiento histórico.

Por primera vez, una de estas dos organizaciones levantará el trofeo de campeón.

Tampa Bay ya perdió las Series Mundiales de 2008 y 2020.

Milwaukee cayó en su única aparición anterior, en 1982.

Ahora ambas franquicias tienen una nueva oportunidad.

Para los aficionados de Florida Central, el sueño es que el trofeo viaje finalmente a St. Petersburg.

Para Milwaukee, representa la posibilidad de terminar una espera de 44 años desde su última participación.

Mañana comenzará una Serie Mundial sin campeones anteriores, pero con dos equipos que han demostrado tener condiciones para conquistar la gloria.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del jueves 22 de octubre de 2026. Información disponible durante la mañana, hora del Este.