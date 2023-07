“Dejo la ópera porque me enamore del folclor latinoamericano”:  Tenor Umberto Veloz

México.- El cantante lírico mexicano Umberto Veloz , “el tenor criollo” se enamoró del folclor latinoamericano y decidió dejar a un lado la ópera y entregarse a este género lleno de romanticismo, pasión y bohemia.

“No dejo de ser un amante apasionado, soy enamorado, me encanta la balada, me encanta el amor, regalar flores, la conquista, me encanta toda esta parte del romanticismo, la caballerosidad y eso lo llevo a la música que estoy haciendo ahora, sin importar el género”, dijo Umberto Veloz en entrevista con Notistarz.

La definición de su voz es “tenor lírico ligero”, pero con el paso del tiempo y en vísperas de cumplir sus 55 años su voz -sostuvo- “ha pasado a ser un poquito más gruesa, como lo era cuando me inicié en el mundo del canto y cantaba mucho a Mozart, Fellini, Rossini, Donicetti, algunas cosas de Verdi, pero más en el género lírico ligero”.

Para Umberto Veloz su experiencia por el mundo de la ópera “fue hermosa, aparte de estar en escena, cantando, actuando, el vestuario, cuatro horas de música, sin micrófono, con sinfónicas, con escenografías. Fue maravilloso estar en ese mundo”.

Aseguró que su paso por “la ópera fue divino con la maestra Graciela Suárez”, quien falleció el pasado 6 de febrero en la norteña ciudad mexicana de Monterrey.

La soprano mexicana fue una maestra exigente con sus alumnos para que depuraran el canto con una voz fresca y sin perder la originalidad y fue la persona que le abrió el camino musical a Umberto Veloz, hasta que llegó el momento de empezar hacer otro tipo de música y en particular con el folclor latinoamericano.

“Ella me enseñó todo lo que sé. Me enseñó a manejar, a cuidar la voz, a buscar la belleza de mi voz, a tener un registro que fuera natural, a que la voz no se escuchara diferente en los agudos o graves, a utilizar la técnica ítalo alemana de canto, donde la voz va en la cabeza, no en el pecho o en la garganta como muchos lo usan”, explicó.

Insistió que cada artista tiene su técnica y “esa era la que a mí me funcionaba”, pero además en su paso por la ópera logró una gran disciplina en la música, cuidar al máximo la voz.

Es importante -enfatizó- cuidar la voz “si quieres cantar a este nivel por el respeto que exige ese tipo de música. Entonces el aprendizaje fue muy grande para estar ahí”.

Después de esa experiencia de presentarse en los escenarios más importantes en el mundo para la lírica, Umberto Veloz se empezó a olvidar de la ópera y a enfocarse en nuevos proyectos.

Recordó que su exploración a enfrentarse a nuevos géneros musicales surgió cuando estaba cantando en el tradicional teatro Teresa Carreño de Caracas, Venezuela.

“Veo la serenata guayanesa que es como un tipo de folclor latinoamericano. Veo cantar a Óscar de León, encuentro a Neguito Borja, al Gran Coquivacoa y la Chacarera Argentina. Entonces me empieza a llamar muchísimo la atención el folclor latinoamericano”.

Regresó de Caracas a Monterrey, donde se encuentra con unos amigos folcloristas e inicia Casta Latina, que eran “cuatro músicos cantantes, que nos pasábamos los instrumentos, todos tocábamos instrumentos y estábamos dedicados al folclor Latinoamericano”.

“Empecé a estudiar la chacra de argentina, el landó peruano (estilo musical y baile afroperuano), el joropo venezolano y a tocar el bombo legüero, un popular membranófono del folklore argentino originario de la provincia de Santiago del Estero”, contó.

Igualmente, aprendió “percusión, congas, bongó. Toda esta historia me llevó a un género musical que me encantó y en el que me sentía más cómodo cantando y con el cual tuvimos mucho éxito. Nos llevaron a Europa de gira. Nos fue muy bien”.

“Entonces me quedo en el folclor Latinoamericano y empecé a olvidar de la ópera y enfocarme más en producir mis propios proyectos y ejecutar esta parte de la carrera de música, como arreglista, no solo como cantante, también como compositor, y empiezo en el folclor latinoamericano del cual me enamoré y me quedé en ese género”, subrayó el artista mexicano con una leve sonrisa de satisfacción profesional.

Una vez termina, Casta Latina empieza con su propuesta musical de Folk jazz dive jazzy y en esa línea, en noviembre del 2022, estrena una canción de estudio de su autoría titulada Oye corazón un Cha Cha, con una fusión Funk, una nueva propuesta musical del artista llena de metáforas y poesía, que hace parte de su nuevo disco “Veloz”.

Umberto Veloz también rindió tributo póstumo al maestro Roberto Cantoral (1930-2010), con el estreno del clásico de la música latina “El Triste” en una nueva versión con música de mariachi.

“Para mí hacer una versión de este tema fue todo un honor, ya que se la prometí al maestro Cantoral y no alcancé a hacerlo porque murió, pero es una deuda saldada porque para mí es el tema más espectacular de la historia de las baladas de América Latina”, sostuvo Veloz.

En enero del 2023 Nicho Hinojosa y Umberto Veloz lanzaron su primera colaboración con el tema «Átame a tu Mente» de autoría de los peruanos Tito Manrique y Kike Bracamontes.

Con este resurgir musical latinoamericano, Umberto Veloz prepara su gira mundial con un concierto íntimo que arrancará el 16 de agosto próximo en Monterrey. Es un concierto que evoca a los nostálgicos del bolero y la balada y la música de Latinoamérica.

