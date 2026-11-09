Curry hunde al Magic

PULSO DEPORTIVO — NBA

Orlando protagonizó una espectacular remontada ante Golden State, pero Stephen Curry impuso su jerarquía en tiempo extra. Los Magic suman cuatro derrotas consecutivas y necesitan reaccionar antes de que noviembre complique sus aspiraciones.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Lunes, 9 de noviembre de 2026 | Florida Central

Una remontada heroica terminó en frustración

ORLANDO, Florida.— Los Orlando Magic estuvieron a punto de conseguir una de las victorias más importantes de su joven temporada. Después de encontrarse abajo por 16 puntos al descanso, el equipo de Florida Central protagonizó una extraordinaria reacción frente a los Golden State Warriors, llevó el encuentro a tiempo extra y puso contra las cuerdas a uno de los conjuntos más experimentados de la NBA.

Pero apareció Stephen Curry.

Con una actuación de 41 puntos, seis rebotes y seis asistencias, el veterano base encabezó la victoria de Golden State por 126-119, el sábado por la noche, en el Chase Center de San Francisco.

El resultado extendió a siete la racha de victorias consecutivas de los Warriors y dejó a Orlando con un preocupante balance de dos triunfos y siete derrotas.

Para los Magic, fue su cuarto revés consecutivo.

Sin embargo, a diferencia de otras derrotas recientes, esta vez Orlando mostró carácter, intensidad y capacidad para competir hasta los últimos segundos.

El problema fue que enfrente estaba uno de los mejores anotadores de la historia del baloncesto.

Curry decidió el partido cuando más importaba

Stephen Curry volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura determinante en la NBA.

Cuando Orlando parecía haber encontrado la fórmula para sorprender a Golden State, el estelar jugador asumió el control.

Curry anotó 12 puntos durante los últimos dos minutos y medio del tiempo reglamentario, evitando que los Magic completaran su remontada antes de la prórroga.

En el tiempo extra volvió a aparecer.

Con 1:38 por jugarse, convirtió una jugada de tres puntos que colocó a los Warriors por delante.

Posteriormente, añadió una penetración decisiva que ayudó a asegurar el triunfo.

Su actuación incluyó un registro histórico: fue su decimosexto partido de 40 puntos desde que cumplió 35 años, superando la marca de LeBron James en esa categoría.

Golden State también recibió una importante contribución del novato Yaxel Lendeborg, quien terminó con 23 puntos y ocho rebotes.

Draymond Green aportó 13 asistencias, facilitando la circulación ofensiva de los Warriors.

La combinación de experiencia, ejecución y capacidad para responder bajo presión terminó marcando la diferencia.

Franz Wagner lideró la reacción de Orlando

La derrota no debe ocultar el extraordinario esfuerzo de Franz Wagner.

El delantero alemán terminó con 30 puntos y 11 asistencias, convirtiéndose en la principal figura ofensiva de Orlando.

Su capacidad para organizar el ataque, penetrar hacia la canasta y generar oportunidades para sus compañeros fue fundamental durante la segunda mitad.

Wendell Carter Jr. contribuyó con 19 puntos y 11 rebotes, mientras Tristan da Silva también anotó 19 unidades.

Anthony Black aportó 18 puntos y Jamal Cain sumó otros 18, además de 12 rebotes.

Estas actuaciones reflejaron una distribución ofensiva más equilibrada que en encuentros anteriores.

Orlando logró anotar 78 puntos durante la segunda mitad, una producción que contrastó con los apenas 41 conseguidos antes del descanso.

El tercer período resultó especialmente importante.

Los Magic superaron a Golden State 37-20 y redujeron considerablemente la diferencia.

La reacción continuó durante el último cuarto, cuando Orlando anotó 32 puntos y consiguió igualar el marcador.

Jamal Cain forzó una prórroga emocionante

Uno de los momentos más espectaculares ocurrió en los segundos finales del tiempo reglamentario.

Con Golden State adelante, Jamal Cain capturó un rebote ofensivo y convirtió una canasta de segunda oportunidad cuando restaban aproximadamente dos segundos.

La jugada empató el encuentro y obligó a disputar cinco minutos adicionales.

Fue una recompensa al esfuerzo colectivo de Orlando, que había luchado durante toda la segunda mitad para recuperar el terreno perdido.

El equipo dominó ampliamente los rebotes ofensivos, consiguiendo 24 frente a solamente tres de Golden State.

Esa superioridad permitió generar 33 puntos en segundas oportunidades.

También hubo una mejoría importante en el manejo del balón.

Después de cometer 25 pérdidas frente a Phoenix, los Magic redujeron esa cifra a 14 contra los Warriors.

Además, aprovecharon los errores de Golden State para conseguir 26 puntos.

Por primera vez en varios encuentros, Orlando mostró avances claros en aspectos que habían provocado preocupación.

Pero la ejecución durante el tiempo extra no estuvo a la altura del esfuerzo anterior.

Los Warriors dominaron la prórroga 16-9.

Los tiros libres volvieron a costar caro

Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando Wendell Carter Jr. falló dos tiros libres durante el tiempo extra.

Las oportunidades habrían permitido empatar el marcador.

Golden State aprovechó el momento para recuperar el control.

El episodio reflejó un problema que Orlando necesita corregir: la ejecución en situaciones de máxima presión.

Los Magic han demostrado que pueden competir contra rivales exigentes.

Pero todavía les falta la consistencia necesaria para cerrar partidos.

La diferencia entre un equipo prometedor y uno verdaderamente competitivo suele encontrarse precisamente en esos detalles.

Las cifras del encuentro

Indicador Orlando Golden State Puntos 119 126 Primer cuarto 19 31 Segundo cuarto 22 26 Tercer cuarto 37 20 Cuarto cuarto 32 33 Tiempo extra 9 16 Rebotes ofensivos 24 3

Jugadores destacados: Stephen Curry, 41 puntos; Franz Wagner, 30 puntos y 11 asistencias; Yaxel Lendeborg, 23 puntos; Wendell Carter Jr., 19 puntos y 11 rebotes.

Sacramento y Utah: dos oportunidades para reaccionar

Orlando tendrá poco tiempo para lamentar la derrota.

El equipo continuará su gira por el Oeste enfrentando a Sacramento Kings el martes 10 de noviembre, a las 10:00 p. m., hora del Este.

Al día siguiente visitará a Utah Jazz, a las 9:00 p. m.

Posteriormente regresará al Kia Center para recibir a Milwaukee Bucks el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m.

Estos compromisos serán fundamentales para recuperar terreno.

Con marca de 2-7, Orlando necesita comenzar a sumar victorias antes de que la distancia respecto a sus rivales de conferencia aumente.

La recuperación de Paolo Banchero y Jalen Suggs, cuando reciban autorización médica, también será importante para fortalecer la plantilla.

Pero mientras esas ausencias continúen, los jugadores disponibles tendrán que asumir mayores responsabilidades.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Orlando mostró corazón, pero necesita victorias

El encuentro contra Golden State dejó dos conclusiones importantes.

La primera es positiva: los Magic todavía tienen capacidad para competir contra equipos experimentados.

La segunda es preocupante: competir no es suficiente cuando las derrotas comienzan a acumularse.

La actuación de Franz Wagner demostró que Orlando cuenta con un líder capaz de producir y organizar ofensivamente.

La participación de Jamal Cain, Anthony Black, Tristan da Silva y Wendell Carter Jr. también evidenció que existe talento más allá de las figuras principales.

Además, el equipo corrigió parcialmente dos problemas recientes: las pérdidas de balón y el rebote ofensivo.

Sin embargo, permitió que Curry dominara los momentos decisivos.

El reto para el entrenador Sean Sweeney será convertir estas mejorías en resultados concretos.

No se trata de cambiar completamente la identidad del equipo, sino de establecer una estructura que permita mantener la intensidad defensiva y ofensiva durante los 48 minutos reglamentarios y, cuando sea necesario, en la prórroga.

Para los aficionados de Orlando, Kissimmee y toda Florida Central, la situación genera frustración.

El talento de la plantilla había despertado expectativas importantes para esta temporada.

Ahora los Magic necesitan demostrar que pueden transformar ese potencial en triunfos.

La temporada todavía está comenzando.

Pero cuatro derrotas consecutivas representan una advertencia.

Orlando ya demostró que puede levantarse de una desventaja de 16 puntos. Ahora debe demostrar que también sabe cerrar los partidos y ganar.

Ese será el verdadero desafío en Sacramento.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del lunes 9 de noviembre de 2026.