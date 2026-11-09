Kissimmee: 253 viviendas asequibles, pero ¿para quiénes?

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Lunes, 9 de noviembre de 2026

KISSIMMEE, FLORIDA. — En medio de una creciente preocupación por el costo de la vivienda en el Condado de Osceola, dos desarrollos residenciales avanzan en el oeste de Kissimmee con la promesa de incorporar 253 apartamentos sujetos a restricciones de ingresos, mediante inversiones que, en conjunto, superan los $110 millones.

Los proyectos, conocidos como Hibiscus on the Creek y Kissimmee Cove, representan una oportunidad para familias que no pueden competir fácilmente con los precios del mercado tradicional de alquiler.

Sin embargo, detrás de las cifras y los anuncios de construcción existen preguntas fundamentales: ¿quiénes podrán alquilar estas viviendas?, ¿cuánto costarán realmente?, ¿qué recursos públicos respaldan los proyectos? y ¿cuándo estarán disponibles?

La información financiera examinada revela diferencias importantes entre ambos desarrollos.

Uno todavía depende de completar etapas de financiación. El otro ya ha iniciado su construcción.

También existe una realidad que merece atención: una vivienda clasificada oficialmente como asequible no necesariamente resulta económica para todas las familias trabajadoras.

Dos proyectos y una inversión millonaria

APARTAMENTOS: 253

COSTO ESTIMADO: $110.6 M

PROYECTOS: 2

Desarrollo Unidades Costo estimado Hibiscus on the Creek 180 $86.16 millones Kissimmee Cove 73 $24.43 millones Total 253 $110.59 millones

Costos basados en los informes financieros examinados. No equivalen necesariamente a los desembolsos finales.

Los complejos estarán ubicados aproximadamente a media milla de distancia entre sí, en el sector occidental de Kissimmee.

Aunque ambos se consideran proyectos de vivienda con restricciones de ingresos, sus estructuras financieras, distribución de apartamentos y etapas de desarrollo son diferentes.

Hibiscus on the Creek: 180 apartamentos por $86 millones

El mayor de los proyectos es Hibiscus on the Creek, previsto para el 2100 Yates Road, cerca de Shingle Creek.

Su propietario matriz es Dominium LLC, una empresa dedicada al desarrollo y administración de viviendas multifamiliares.

Anteriormente, el proyecto era identificado como Dominium Kissimmee Family. En septiembre se autorizó el cambio de nombre y una modificación de su distribución residencial.

La propuesta contempla seis edificios residenciales de tres pisos y una estructura adicional destinada a otros usos.

Los 180 apartamentos se distribuirán de la siguiente manera:

48 unidades de dos habitaciones.

85 unidades de tres habitaciones.

47 unidades de cuatro habitaciones.

Esta configuración merece atención porque incorpora viviendas de mayor tamaño, una característica importante para familias numerosas.

El proyecto ocupará aproximadamente 9.98 acres e incluirá estacionamientos, piscina y otras instalaciones.

Pero uno de sus aspectos más importantes está relacionado con los requisitos de ingresos.

De las 180 unidades, 171 estarán destinadas a hogares que no superen el 60% del ingreso medio del área, mientras nueve se reservarán para hogares que ganen hasta el 35%.

Cinco de esas nueve unidades estarán destinadas a personas con necesidades especiales.

Estas restricciones permiten orientar el proyecto hacia determinados sectores económicos, pero también excluyen a familias cuyos ingresos superen los límites establecidos, aunque continúen enfrentando dificultades para pagar un alquiler convencional.

El costo por apartamento llama la atención

El presupuesto de desarrollo de Hibiscus on the Creek asciende a aproximadamente $86,157,211.

Eso equivale a unos $478,650 por apartamento, al dividir el costo total entre las 180 unidades.

La cifra no debe interpretarse como el costo exclusivo de construir físicamente cada vivienda.

El presupuesto integral incorpora terrenos, financiación, desarrollo, construcción y otros gastos asociados.

Sin embargo, el monto merece supervisión.

El presupuesto original era de aproximadamente $73.32 millones.

El nuevo cálculo representa un aumento de $12.84 millones, equivalente al 17.5%.

Los documentos atribuyen el incremento a mayores costos de construcción, desarrollo, financiación y reservas relacionadas con la ocupación inicial.

La pregunta no es necesariamente si el proyecto resulta excesivamente caro.

Es si las autoridades y entidades financiadoras están verificando que los costos sean razonables y que los beneficios públicos correspondan a la inversión comprometida.

¿Quién financia Hibiscus on the Creek?

El proyecto combina recursos privados, instrumentos financieros y programas de apoyo a la vivienda asequible.

Entre sus principales fuentes figuran aproximadamente $30.6 millones en financiación mediante bonos de la Autoridad de Financiamiento de Vivienda del Condado de Osceola.

También contempla alrededor de $32.6 millones procedentes de inversionistas que adquieren créditos fiscales federales para vivienda.

La estructura incluye préstamos estatales y financiación de una entidad afiliada al desarrollador.

La Ciudad de Kissimmee comprometió además $20,000 mediante un préstamo sin intereses y condonable, procedente de su programa de iniciativas estatales de vivienda.

Ese compromiso municipal está vinculado a una unidad que deberá destinarse durante al menos 20 años a un hogar con ingresos no superiores al 35% del ingreso medio del área.

Es importante aclarar que los bonos de financiación de vivienda no deben confundirse automáticamente con una deuda pagadera mediante impuestos generales del condado.

Su estructura y las obligaciones de pago deben evaluarse conforme a los documentos financieros específicos.

Por otra parte, los créditos fiscales federales constituyen un incentivo tributario que ayuda a atraer capital privado.

La existencia de estos mecanismos no significa que todo el presupuesto de $86 millones proceda directamente de impuestos locales.

Kissimmee Cove: 73 apartamentos en construcción

El segundo proyecto, Kissimmee Cove, está ubicado en 1790 North Hoagland Boulevard, cerca de West Columbia Avenue.

Su desarrollador es Housing Trust Group, conocido como HTG.

A diferencia de Hibiscus on the Creek, Kissimmee Cove ya ha anunciado el cierre de su financiación y el inicio de las obras.

El proyecto contempla un edificio de cuatro pisos con 73 apartamentos.

La distribución incluye 62 unidades de una habitación y 11 de dos habitaciones.

Se proyectan instalaciones como piscina, gimnasio, centro de negocios, biblioteca y espacios para bicicletas.

Su presupuesto de desarrollo, según la documentación financiera estatal examinada, asciende a aproximadamente $24.43 millones.

Entre sus principales fuentes de financiación figura un préstamo de $8.4 millones procedente del programa federal Community Development Block Grant Disaster Recovery, relacionado con los fondos de recuperación del huracán Ian.

El proyecto está dirigido a hogares que cumplan límites de ingresos equivalentes al 30%, 60% y 70% del ingreso medio del área, según la categoría de apartamento.

El desarrollador proyecta concluir la construcción a principios de 2028.

Esa fecha representa una expectativa, no una garantía de entrega.

¿Cuánto costarán los alquileres?

Esta es probablemente la información más importante para los residentes.

Los documentos financieros estatales incluyen alquileres proyectados sujetos a límites de ingresos.

Las cifras varían según el número de habitaciones y la categoría de elegibilidad.

Proyecto y apartamento Alquiler mensual proyectado Kissimmee Cove, 1 habitación, nivel 30% $491 Kissimmee Cove, 1 habitación, nivel 60% $1,084 Kissimmee Cove, 2 habitaciones, nivel 70% $1,530 Hibiscus, 2 habitaciones, nivel 35% $827 Hibiscus, 2 habitaciones, nivel 60% $1,474 Hibiscus, 3 habitaciones, nivel 60% $1,700 Hibiscus, 4 habitaciones, nivel 60% $1,891

Estas cantidades corresponden a las proyecciones financieras utilizadas en los informes estatales de 2025 y 2026, antes de determinados gastos de servicios públicos.

No representan ofertas actuales de alquiler ni garantizan disponibilidad.

Los límites pueden cambiar anualmente conforme a las reglas aplicables.

Por ejemplo, una familia que califique para un apartamento de tres habitaciones en Hibiscus podría enfrentar un alquiler proyectado de $1,700 mensuales.

Aunque esa cantidad pueda encontrarse por debajo de ciertos precios de mercado, sigue representando una obligación considerable para un hogar con ingresos modestos.

La clasificación de vivienda asequible depende de fórmulas oficiales. La capacidad real de pago depende del presupuesto de cada familia.

Ambos conceptos deben distinguirse.

¿Por qué algunos alquileres son tan diferentes?

Los apartamentos subsidiados o sujetos a restricciones de ingresos no necesariamente tienen un precio único.

El alquiler puede variar de acuerdo con el tamaño de la unidad y la categoría de ingresos a la que está destinada.

Por ejemplo, una unidad reservada para hogares con ingresos de hasta el 30% del ingreso medio del área puede tener un alquiler máximo considerablemente inferior al de una unidad destinada a hogares que ganen hasta el 70%.

Esto no significa que cualquier persona pueda seleccionar libremente el apartamento más económico.

Debe cumplir los requisitos establecidos para esa categoría.

Además, los programas pueden exigir documentación de ingresos, composición familiar y otros criterios de elegibilidad.

Los residentes interesados deberán esperar los procedimientos oficiales de solicitud y verificar las condiciones correspondientes.

Hasta esta edición, no se ha confirmado una fecha pública de apertura de solicitudes para ninguno de los dos desarrollos.

La pregunta sobre los estacionamientos

Hibiscus on the Creek también presenta un detalle urbanístico que merece seguimiento.

El proyecto contempla 289 espacios de estacionamiento.

De acuerdo con el informe de financiación, el código municipal habría requerido originalmente 360 espacios para 180 apartamentos.

El desarrollador obtuvo autorización para reducir el requisito aproximadamente un 20%, estableciendo un mínimo de 288 espacios.

La propuesta supera ese mínimo ajustado por un espacio.

La reducción puede responder a criterios urbanísticos y de eficiencia en el uso del terreno.

Sin embargo, es razonable preguntar si la disponibilidad de estacionamiento será suficiente para familias que puedan tener más de un vehículo.

La respuesta dependerá de la ocupación, el comportamiento de los residentes y las condiciones reales del complejo.

No existe evidencia suficiente para afirmar anticipadamente que habrá un problema de estacionamiento.

Pero sí existe una decisión administrativa concreta que puede ser supervisada.

Viviendas protegidas durante décadas

Uno de los elementos positivos del proyecto Hibiscus on the Creek es la duración prevista de sus restricciones de uso.

Los documentos describen compromisos de asequibilidad que se extenderían durante 99 años bajo determinadas condiciones.

Durante los primeros 50 años, las unidades mantendrían límites vinculados a las categorías de ingresos del 35% y 60%.

Durante los 49 años posteriores, las viviendas estarían destinadas a hogares que ganen hasta el 120% del ingreso medio del área.

Esto representa un mecanismo de protección a largo plazo.

Sin embargo, la amplitud de los límites después del año 50 también significa que las condiciones de elegibilidad podrían cambiar considerablemente con el tiempo.

La supervisión deberá asegurar el cumplimiento de los compromisos registrados y de los requisitos de los programas de financiación.

¿Cuándo estarán listas?

Los dos proyectos se encuentran en etapas diferentes.

Hibiscus on the Creek cuenta con un informe de evaluación financiera y una recomendación de aprobación presentada ante la Florida Housing Finance Corporation.

La recomendación fue incluida en la documentación para la reunión del 6 de noviembre.

Sin embargo, no se ha confirmado de manera independiente el resultado definitivo de esa consideración.

Tampoco se ha verificado una fecha de inicio de construcción.

Su contrato contempla aproximadamente 793 días de ejecución una vez comiencen los trabajos.

Kissimmee Cove, por su parte, ya ha anunciado el inicio de construcción.

Su desarrollador proyecta la finalización para principios de 2028.

Ninguno de los dos proyectos debe presentarse como un complejo que ya ofrece apartamentos disponibles para ocupar.

La información sobre solicitudes, listas de espera y requisitos definitivos deberá confirmarse directamente con los administradores cuando se anuncie.

¿Son suficientes 253 apartamentos?

La construcción de 253 unidades con restricciones de ingresos representa una contribución concreta a la oferta residencial de Kissimmee.

Sin embargo, no permite concluir que el problema de asequibilidad de Osceola esté resuelto.

La necesidad de vivienda depende de factores como crecimiento poblacional, ingresos familiares, costos de alquiler y disponibilidad de unidades adecuadas.

También es necesario considerar cuántos apartamentos nuevos realmente llegan a hogares de ingresos muy bajos.

En estos dos proyectos, una parte importante de las unidades estará destinada a familias dentro de categorías superiores al 30% o 35% del ingreso medio del área.

Esto significa que las familias con menos recursos podrían seguir enfrentando dificultades para encontrar opciones compatibles con sus presupuestos.

La política pública debe examinar no solamente cuántas unidades se construyen, sino también para quiénes se construyen.

Cinco preguntas que merecen respuestas

1. ¿Cuándo comenzarán a aceptarse solicitudes?

Los residentes necesitan información clara para evitar confusiones y posibles ofertas fraudulentas.

2. ¿Cuáles serán los ingresos máximos permitidos para cada tipo de apartamento?

Las cifras deben publicarse de manera sencilla y accesible en español e inglés.

3. ¿Cuál será el costo real mensual, incluidos servicios públicos y cargos obligatorios?

El alquiler base no siempre representa el desembolso total del hogar.

4. ¿Cómo se supervisará el uso de los fondos y beneficios públicos?

Las entidades responsables deben verificar el cumplimiento de las restricciones y obligaciones financieras.

5. ¿Qué mecanismos protegerán la asequibilidad durante los años comprometidos?

Las restricciones deben estar respaldadas por instrumentos jurídicos y procedimientos de supervisión efectivos.

Conclusión: viviendas nuevas, preguntas pendientes

Hibiscus on the Creek y Kissimmee Cove representan dos inversiones importantes en el mercado residencial de Kissimmee.

Sus 253 apartamentos podrían ofrecer nuevas alternativas a familias que cumplen los requisitos de los programas de vivienda con ingresos restringidos.

Los proyectos también reflejan la complejidad financiera de construir viviendas asequibles, mediante la combinación de préstamos, bonos, créditos fiscales y otras fuentes de capital.

Pero todavía existen aspectos que deben aclararse.

Las fechas de apertura, los procedimientos de solicitud, los alquileres definitivos y el cumplimiento de los compromisos de asequibilidad serán fundamentales.

El éxito de estos proyectos no debe medirse solamente por los $110 millones comprometidos o por los 253 apartamentos anunciados. Debe medirse por la cantidad de familias que realmente puedan vivir en ellos sin comprometer una proporción insostenible de sus ingresos.

Osceola necesita viviendas.

Pero necesita, sobre todo, viviendas que respondan a la capacidad económica de sus residentes.

OSCEOLA 360 continuará examinando las decisiones de financiación, los plazos de construcción y las condiciones de acceso de ambos desarrollos.

Porque construir viviendas es importante. Hacerlas verdaderamente accesibles es el desafío.