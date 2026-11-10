Una mina pone bajo escrutinio la protección de los Everglades

El proyecto Southland combina extracción de piedra caliza y almacenamiento de agua junto a una de las mayores inversiones ambientales de Florida. Sus promotores ofrecen beneficios para la restauración; los reguladores todavía requieren información para evaluar su viabilidad y compatibilidad con la infraestructura vecina.

Por Redacción El Sol de la Florida

PALM BEACH COUNTY.— Una propuesta para extraer piedra caliza y convertir posteriormente las excavaciones en almacenamiento de agua ha abierto una controversia sobre el futuro de terrenos agrícolas al sur del lago Okeechobee y la protección de la infraestructura destinada a restaurar los Everglades.

Se trata del Southland Water Resource Project, impulsado por Phillips & Jordan y empresas relacionadas, sobre aproximadamente 8,632 acres vinculados a U.S. Sugar y Okeelanta Corporation, esta última asociada a Florida Crystals.

La discusión tiene una dimensión comercial y otra ambiental. La extracción produciría material para la construcción, mientras los espacios excavados servirían, según sus promotores, para almacenar agua.

La proximidad al complejo del Everglades Agricultural Area Reservoir, conocido como EAA Reservoir, obliga a examinar cómo las excavaciones, el bombeo y la futura operación podrían interactuar con una inversión pública multimillonaria.

Hasta el 10 de noviembre, la documentación revisada no permite presentar Southland como un proyecto integral plenamente autorizado ni sus beneficios ambientales como resultados garantizados. Tampoco existe una determinación que demuestre que haya causado los daños que sus críticos temen.

El próximo plazo: 1 de diciembre

El expediente del Distrito de Manejo del Agua del Sur de Florida, SFWMD, contiene una fecha concreta.

El 28 de septiembre de 2026, el responsable de contratos José L. Esquivel comunicó a Matt Eidson, de Phillips, la concesión de una extensión de 60 días para actualizar la propuesta no solicitada número 6000001645.

El distrito espera recibir la documentación revisada el martes 1 de diciembre.

Ese plazo corresponde a la actualización de la propuesta. No constituye una fecha de aprobación, una autorización para iniciar todas las actividades ni un compromiso de compra pública.

La comunicación forma parte de un historial de solicitudes, respuestas y extensiones publicado por el propio distrito.

Qué debe demostrar la empresa

La evaluación no depende únicamente de cuánto espacio pueda excavarse.

En abril de 2025, el distrito entregó criterios que exigen demostrar necesidad o beneficio público, viabilidad técnica, costos, financiamiento y compatibilidad con infraestructura existente.

También pidió análisis sobre disponibilidad de agua, capacidad útil de almacenamiento, calidad del agua superficial y subterránea, filtraciones y estabilidad del terreno.

Los criterios requieren comparar las condiciones anteriores al proyecto con las que existirían después de ejecutarlo. Además, contemplan costos de operación y mantenimiento, permisos y coordinación con usuarios y comunidades.

El distrito decidió evaluar la propuesta sin solicitar otras ofertas y estimó entonces una tarifa de evaluación de $83,102 a cargo del proponente. Esa decisión abrió el examen; no resolvió favorablemente su contenido.

La cuestión central es qué beneficio público puede comprobarse y bajo qué condiciones se obtendría.

Qué promete Southland

En su presentación pública, Southland se describe como una propuesta de asociación público-privada para aumentar el almacenamiento al sur de Okeechobee.

Sus promotores anuncian entre 18,000 y 20,000 acres-pie de capacidad en menos de cinco años y hasta 120,000 acres-pie al completar el desarrollo. Son capacidades proyectadas.

La empresa sostiene que las excavaciones permitirían crear las instalaciones y, al mismo tiempo, producir agregados necesarios para la infraestructura de Florida.

Su página de preguntas frecuentes reconoce que el proyecto tendría financiamiento público, aunque plantea que la construcción inicial se adelantaría con capital privado.

Por eso, evaluar la propuesta exige conocer qué pagaría finalmente el sector público, qué recibiría a cambio y quién asumiría las obligaciones futuras. El planteamiento empresarial de una asociación no equivale a un acuerdo definitivo con el distrito.

El bombeo propuesto: 45.36 millones de galones diarios

Un memorando técnico del 18 de septiembre de 2026, certificado por el geólogo profesional Steven J. Memberg, describe la solicitud para retirar agua y facilitar trabajos de minería y mitigación.

El documento estima 45.36 millones de galones diarios, calculados a partir de las especificaciones de las bombas, para áreas de agua de proceso y sedimentación. Contempla reducir el nivel freático hasta diez pies en partes del predio y solicita vigencia del permiso hasta diciembre de 2039.

El mismo análisis sostiene que el agua bombeada permanecería dentro del proyecto y se conduciría a canales interiores. Considera mínimos diversos impactos potenciales y afirma que canales existentes separan hidráulicamente el complejo vecino.

Esas son conclusiones del análisis presentado por el solicitante, pendientes de la evaluación regulatoria correspondiente. La cifra de bombeo tampoco debe describirse como agua que necesariamente sería consumida o expulsada fuera del terreno.

La preocupación federal es concreta

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ha reconocido preocupaciones sobre los posibles efectos de Southland en la restauración de los Everglades.

En respuestas incluidas en un expediente de audiencia del Congreso, identificó tres áreas de atención: operaciones de manejo del agua, filtraciones y disponibilidad regional de agua.

La institución explicó que revisaba información y solicitaba planos y especificaciones para evaluar si el proyecto requería un permiso del Ejército o podía perjudicar la utilidad del EAA Reservoir.

Se trata de preguntas técnicas oficiales. No constituyen una conclusión de que el daño sea inevitable, pero demuestran que las reservas no proceden exclusivamente de organizaciones ambientalistas.

Qué se busca proteger

El EAA Reservoir es una pieza central del sistema para almacenar agua de Okeechobee y, junto con las instalaciones de tratamiento, enviar más agua limpia hacia los Everglades y Florida Bay.

El Cuerpo de Ingenieros anunció en abril de 2026 una meta de terminación de la construcción para 2029.

La capacidad prevista supera los 78,000 millones de galones. El objetivo del conjunto incluye reducir descargas perjudiciales hacia los estuarios y mejorar el suministro de agua al ecosistema del sur.

Southland es una propuesta distinta. Su cercanía física al embalse no la convierte automáticamente en parte del programa federal de restauración ni acredita su compatibilidad.

Los permisos tienen límites

La controversia ya produjo cambios en otro frente regulatorio.

El Everglades Law Center, que representó a Tropical Audubon Society, José Francisco “Joe” Barros y Brian Rapoza, informó de un acuerdo alcanzado en febrero de 2026 tras impugnar una autorización ambiental conceptual.

Según la explicación y las condiciones del permiso reproducidas por esa organización, la aprobación conceptual se limita a la ubicación general de futuras celdas de excavación.

Los cambios materiales al diseño de recuperación y determinados usos de la estación de bombeo requieren nuevas autorizaciones o modificaciones importantes. Las fases futuras que impliquen movimientos de agua fuera del sitio quedan sujetas a revisión adicional.

El acuerdo tampoco elimina la posibilidad de un desarrollo más amplio.

La consecuencia es precisa: una autorización parcial no debe presentarse como aprobación de toda la mina y del futuro sistema de almacenamiento.

Reguladores y promotores ante la misma pregunta

La cobertura de la reunión del 8 de octubre recoge cuestionamientos del presidente del distrito, Chauncy Goss, y preocupaciones de los miembros Ron Bergeron y Charlie Martinez.

Los promotores, por su parte, sostienen que Southland ampliaría el almacenamiento y contribuiría a proteger los recursos hídricos.

El desacuerdo deberá resolverse con información verificable: modelos, diseños, condiciones de operación y medidas de protección.

También requiere separar actividades que suelen aparecer juntas en la presentación pública: extraer y vender roca, manejar el agua durante las obras y ofrecer almacenamiento útil son funciones diferentes.

Que una pueda ejecutarse no demuestra automáticamente la viabilidad de las otras.

Qué debe aclararse antes de avanzar

La actualización esperada para diciembre debe permitir examinar cuánto almacenamiento sería realmente utilizable, de dónde procedería el agua y cómo se coordinaría su manejo con las instalaciones vecinas.

En el aspecto económico, siguen siendo esenciales las condiciones de cualquier compromiso público: precio, propiedad, mantenimiento y responsabilidad por problemas futuros.

Para Florida, la decisión no consiste simplemente en aceptar o rechazar una promesa de mayor almacenamiento. Consiste en determinar si esta propuesta puede ofrecer beneficios comprobables sin comprometer infraestructura construida para recuperar el ecosistema.

El siguiente paso verificable será la entrega de la actualización y la respuesta del distrito. La aprobación, si llega, tendrá que descansar en lo que los documentos demuestren.