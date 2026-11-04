El sur de Florida redefine su mapa político

Miami-Dade y Broward favorecen a los demócratas en importantes contiendas, mientras los republicanos conservan posiciones estratégicas en el Congreso. Dos distritos de Miami registran resultados extremadamente cerrados y varias ciudades eligen nuevos alcaldes.

EL SOL DECIDE 2026 | ELECCIONES GENERALES

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

MIAMI, Florida, 4 de noviembre de 2026. — Las elecciones generales del 3 de noviembre dejaron un panorama político complejo en el sur de Florida, donde los resultados reflejan una competencia más estrecha entre republicanos y demócratas, cambios en la representación legislativa y nuevas autoridades municipales que tendrán la responsabilidad de dirigir algunas de las comunidades más importantes del estado.

Desde Miami-Dade hasta Broward y Palm Beach, los votantes participaron en elecciones para gobernador, Senado federal, Cámara de Representantes, Legislatura estatal, alcaldías y otras posiciones locales.

La jornada dejó una característica notable: aunque el Partido Republicano consiguió mantener el control de los principales cargos estatales, los candidatos demócratas obtuvieron resultados favorables en Miami-Dade y Broward, incluidos triunfos en contiendas legislativas y congresionales.

En varios distritos, los márgenes fueron tan estrechos que los resultados definitivos dependerán del proceso oficial de revisión y certificación de los votos.

Miami-Dade: una elección que cambia el panorama

Miami-Dade fue uno de los principales escenarios de la jornada electoral.

El condado, donde el voto hispano desempeña un papel importante, registró una competencia intensa entre ambos partidos.

Uno de los resultados más reveladores ocurrió en la elección al Senado de Estados Unidos.

Aunque la republicana Ashley Moody ganó la contienda estatal, la demócrata Angie Nixon obtuvo una ventaja significativa dentro de Miami-Dade.

Resultados del Senado federal en Miami-Dade

Candidato Votos Porcentaje aproximado Angie Nixon (D) 412,650 52.9 % Ashley Moody (R) 358,017 45.9 % Neil J. Gillespie (NPA) 8,732 1.1 %

La diferencia entre Nixon y Moody fue de 54,633 votos en el condado.

El resultado adquiere importancia al compararse con las elecciones presidenciales de 2024, cuando Donald Trump consiguió ganar Miami-Dade, un condado que históricamente había favorecido a candidatos demócratas en numerosas elecciones presidenciales.

Sin embargo, una comparación entre elecciones diferentes no demuestra por sí sola un cambio permanente en las preferencias políticas de los residentes.

Las condiciones económicas, los candidatos y los asuntos debatidos durante cada campaña pueden influir en el comportamiento electoral.

María Elvira Salazar enfrenta una elección extremadamente cerrada

Una de las contiendas más observadas ocurrió en el Distrito Congresional 27, donde la representante republicana María Elvira Salazar enfrentó al demócrata Eliott Rodríguez.

Con aproximadamente el 99 % del voto esperado contabilizado, los resultados preliminares mostraban:

Candidato Votos Porcentaje María Elvira Salazar (R) 124,474 50.2 % Eliott Rodríguez (D) 123,358 49.8 %

La diferencia era de apenas 1,116 votos, según ese corte preliminar.

Debido a lo estrecho del margen, la elección se encontraba dentro del rango que puede requerir un recuento automático conforme a la legislación de Florida.

Al momento de preparar este informe, no correspondía declarar una victoria definitiva.

La contienda tiene particular importancia por el peso del electorado hispano y por los debates relacionados con inmigración, economía, costo de vida y representación política.

Salazar, una figura reconocida en los medios hispanos antes de llegar al Congreso, había conseguido una victoria mucho más amplia en 2024.

La diferencia observada en 2026 convierte esta elección en uno de los acontecimientos políticos que requieren mayor seguimiento durante el proceso de certificación.

Mario Díaz-Balart también enfrenta una contienda ajustada

En el Distrito Congresional 26, el republicano Mario Díaz-Balart enfrentó a la demócrata Nicole Locklin y a Deborah Meidinger Hosey, candidata sin afiliación partidista.

Los resultados preliminares mostraban:

Candidato Votos Porcentaje Mario Díaz-Balart (R) 114,547 49.9 % Nicole Locklin (D) 112,775 49.1 % Deborah Meidinger Hosey (NPA) 2,348 1.0 %

La ventaja de Díaz-Balart sobre Locklin era de 1,772 votos.

El distrito incluye comunidades del oeste de Miami-Dade y, tras la redistribución congresional, sectores de Broward.

La estrecha diferencia muestra la competitividad de una contienda en la que el representante republicano buscaba conservar su puesto.

Al igual que en el Distrito 27, los resultados permanecían pendientes de certificación.

Carlos Giménez consigue la reelección en el Distrito 28

El representante republicano Carlos Giménez obtuvo la reelección en el Distrito Congresional 28, que incluye el suroeste de Miami-Dade y los Cayos de Florida.

Los resultados preliminares fueron:

Candidato Votos Porcentaje Carlos Giménez (R) 124,978 52.9 % Phil Ehr (D) 107,839 45.6 % Eddy Rojas (NPA) 3,443 1.5 %

Giménez, quien anteriormente fue alcalde de Miami-Dade, consiguió mantener su representación congresional frente a dos contrincantes.

Su victoria confirma la continuidad republicana en un distrito que abarca comunidades suburbanas, agrícolas y costeras con necesidades económicas y de infraestructura diferentes.

Oliver Gilbert III llega al Congreso

En el Distrito Congresional 24, el demócrata Oliver Gilbert III ganó la elección para suceder a la representante Frederica Wilson, quien decidió no buscar otro período.

Gilbert derrotó a la republicana Te Mayonna Brown en un distrito que incluye comunidades del norte de Miami-Dade y el sur de Broward.

Los resultados preliminares registraban:

Candidato Votos Porcentaje Oliver Gilbert III (D) 164,819 80.7 % Te Mayonna Brown (R) 39,534 19.3 %

Gilbert cuenta con experiencia en el gobierno local, incluyendo su desempeño como alcalde de Miami Gardens y comisionado de Miami-Dade.

Su llegada al Congreso representa un cambio generacional en la representación de un distrito con importantes comunidades afroamericanas e hispanas.

Entre los asuntos que enfrentará figuran la vivienda asequible, el acceso a servicios, el desarrollo económico y las necesidades de los residentes de sus comunidades.

Broward: victorias demócratas y nuevas autoridades

El Condado de Broward volvió a registrar un respaldo considerable a candidatos demócratas.

En la elección al Senado federal, Angie Nixon recibió 429,761 votos, frente a 218,705 para Ashley Moody y 6,586 para Neil Gillespie.

La diferencia entre las dos principales candidatas fue de 211,056 votos.

La participación electoral preliminar alcanzó aproximadamente el 60.37 %, equivalente a 666,186 votantes de un registro de 1,103,545 electores activos.

Broward también fue escenario de importantes elecciones congresionales, legislativas y municipales.

Jared Moskowitz gana el Distrito 25

El representante demócrata Jared Moskowitz derrotó al republicano Scott Singer, alcalde de Boca Ratón, en una contienda que recibió atención nacional por los cambios en los límites del distrito.

Candidato Votos Porcentaje Jared Moskowitz (D) 143,753 51.3 % Scott Singer (R) 130,787 46.6 % Peter Jassenoff (LPF) 5,876 2.1 %

El nuevo Distrito 25 se extiende por áreas costeras de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

La victoria de Moskowitz permite al Partido Demócrata conservar un puesto que se había convertido en una contienda competitiva después de la redistribución congresional.

Debbie Wasserman Schultz conserva el Distrito 20

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz consiguió la reelección en el Distrito 20.

Los resultados preliminares fueron:

Candidato Votos Porcentaje Debbie Wasserman Schultz (D) 182,554 74.4 % Brent Andersen (R) 53,361 21.7 % Kedner Maxime 9,590 3.9 %

Su victoria mantiene la representación demócrata en un distrito que comprende comunidades de Broward.

Cambios en la Legislatura estatal

Broward también registró resultados importantes en elecciones para la Cámara de Representantes de Florida.

Entre ellos se encontraba la victoria del demócrata Todd Delmay frente a la representante Hillary Cassel en el Distrito 101.

Asimismo, el demócrata Michael Ferguson consiguió una victoria en el Distrito 100, un resultado destacado por organizaciones de su partido como parte de los cambios legislativos registrados durante la jornada.

Estos resultados forman parte de una elección estatal en la que los republicanos conservaron el control legislativo, pero perdieron su supermayoría en la Cámara de Representantes.

Fort Lauderdale y otras ciudades: nuevas decisiones municipales

Las elecciones locales de Broward también definieron varias alcaldías y posiciones municipales.

Los resultados preliminares más destacados incluyen:

Municipio Candidato ganador o líder Votación aproximada Coral Springs Scott J. Brook 55.9 % Plantation Nick Sortal 64.3 % Davie Judith Paul 59.8 % North Lauderdale Samson Borgelin 57.8 % Lauderdale-by-the-Sea Randolph Strauss 53.8 % Lauderhill Denise D. Grant 84.8 %

En Hollywood, Catherine Uden, Alex Recio y Adam Roberti encabezaban sus respectivas contiendas para la Comisión Municipal en los distritos 1, 3 y 5, según los resultados extraoficiales disponibles.

Los residentes de Hollywood también votaron sobre asuntos relacionados con la administración de propiedades municipales y terrenos costeros.

Estas elecciones locales tendrán consecuencias directas para las políticas de desarrollo, seguridad pública, presupuestos y servicios de las comunidades.

Palm Beach: continuidad y competencia congresional

En Palm Beach, los resultados reflejaron la coexistencia de distritos con diferentes preferencias políticas.

Lois Frankel gana el Distrito 23

La congresista demócrata Lois Frankel consiguió la reelección frente a la republicana Deborah Adeimy.

Candidato Votos Porcentaje Lois Frankel (D) 169,831 65.6 % Deborah Adeimy (R) 88,876 34.4 %

La victoria mantiene la representación demócrata en el Distrito 23, que incluye comunidades del área de Palm Beach.

Brian Mast y otros resultados regionales

Palm Beach también participó en elecciones congresionales cuyos distritos abarcan territorios de distintos condados.

Entre las figuras políticas de la región se encuentra el republicano Brian Mast, representante del Distrito 21.

En esta revisión no se obtuvo un desglose completo y suficientemente verificado de su contienda para publicar cifras exactas.

El panorama de Palm Beach también estuvo influido por la elección del Distrito 25, donde Jared Moskowitz derrotó a Scott Singer.

Los resultados demuestran que la representación congresional del condado no responde a una sola tendencia partidista.

Miami-Dade elige alcaldes en numerosas ciudades

Las elecciones municipales también produjeron resultados importantes en diferentes comunidades de Miami-Dade.

Entre las alcaldías definidas o encabezadas por candidatos con ventajas claras se encontraban:

Ciudad Candidato Votos Porcentaje Coral Gables Vince Lago 10,858 56.8 % Aventura Howard Weinberg 9,786 79.0 % Opa-locka Natasha Ervin 2,024 71.2 % Sunny Isles Beach Larisa Svechin 3,229 56.2 % Virginia Gardens Fred Spencer Deno IV 582 69.6 % El Portal George Alvarez 549 56.7 %

Estos resultados corresponden a los conteos preliminares divulgados tras la jornada electoral.

En otras localidades, como Palmetto Bay y Cutler Bay, las contiendas requerían seguimiento adicional debido a la distribución de votos entre varios candidatos.

Las autoridades municipales electas tendrán responsabilidades sobre planificación urbana, desarrollo inmobiliario, presupuestos locales, infraestructura y servicios comunitarios.

Los Cayos de Florida mantienen una representación republicana en el Congreso

En Monroe County, donde se encuentran los Cayos de Florida, los votantes participaron en las elecciones federales y estatales, además de diferentes contiendas municipales.

El condado forma parte del Distrito Congresional 28, donde Carlos Giménez obtuvo la reelección.

En la elección al Senado federal, Monroe registró:

Candidato Votos Ashley Moody (R) 17,255 Angie Nixon (D) 14,447 Neil Gillespie (NPA) 304

Moody obtuvo una ventaja de 2,808 votos en el condado.

Para los Cayos, las decisiones de sus representantes continuarán relacionadas con la protección ambiental, la infraestructura costera, la economía turística, la vivienda para trabajadores y la preparación ante huracanes.

El voto hispano: una de las claves del resultado

El sur de Florida concentra una de las poblaciones hispanas más importantes de Estados Unidos.

Miami-Dade, particularmente, reúne comunidades de origen cubano, venezolano, colombiano, nicaragüense, dominicano, puertorriqueño y de otros países latinoamericanos.

Durante las campañas de 2026, la economía, la inmigración, el costo de vida y la vivienda figuraron entre los temas más debatidos.

Los resultados muestran diferencias entre distritos, candidatos y niveles de gobierno.

Mientras figuras republicanas como Carlos Giménez conservaron sus escaños, otros representantes enfrentaron elecciones mucho más competitivas.

Al mismo tiempo, candidatos demócratas obtuvieron ventajas en importantes contiendas dentro de Miami-Dade y Broward.

Sin embargo, los resultados electorales agregados no permiten determinar por sí solos cómo votó cada comunidad de origen nacional.

Para identificar cambios específicos entre electores cubanos, venezolanos, puertorriqueños u otros grupos serían necesarios estudios demográficos y encuestas posteriores a la elección.

La Enmienda 3 y el impacto sobre los propietarios

Otro de los resultados relevantes fue la aprobación estatal de la Enmienda 3, que modifica las exenciones de impuestos sobre viviendas principales.

La propuesta establece aumentos escalonados de la exención aplicable a determinados impuestos sobre la propiedad, excluyendo los impuestos escolares de esa ampliación.

El objetivo es reducir la carga tributaria de propietarios que reúnen los requisitos establecidos.

Sin embargo, la medida también plantea interrogantes para los gobiernos locales.

Una reducción de ingresos tributarios puede obligar a los condados y municipios a revisar presupuestos, inversiones y mecanismos de financiamiento.

En una región con elevados costos inmobiliarios y necesidades constantes de infraestructura, el efecto de estos cambios será uno de los asuntos que deberán observarse durante los próximos años.

¿Qué significan estos resultados para el sur de Florida?

Las elecciones del 3 de noviembre dejaron tres elementos importantes.

Primero, los resultados muestran que el electorado del sur de Florida no se comportó de manera uniforme.

Miami-Dade y Broward favorecieron a candidatos demócratas en determinadas elecciones estatales y federales, mientras algunos distritos congresionales continuaron bajo representación republicana.

Segundo, varias contiendas registraron márgenes estrechos, especialmente los distritos congresionales 26 y 27.

Esos resultados requieren atención al proceso oficial de recuento y certificación antes de establecer conclusiones definitivas.

Tercero, las elecciones municipales y legislativas renovaron parte de la representación política regional.

Desde Coral Gables hasta Plantation, pasando por Miami Gardens, Hollywood y otras comunidades, los funcionarios electos deberán responder a problemas que afectan directamente a los residentes.

Entre ellos destacan el costo de la vivienda, la movilidad urbana, los servicios públicos, la seguridad, los impuestos y el crecimiento económico.

Una región políticamente diversa

El sur de Florida continúa siendo una región de contrastes políticos, económicos y culturales.

Los resultados de 2026 reflejan esa diversidad.

Mientras algunos candidatos consiguieron victorias amplias, otros terminaron la jornada separados por márgenes mínimos.

Las elecciones también evidenciaron la importancia de la participación ciudadana y de los procedimientos destinados a garantizar un conteo correcto de los votos.

La nueva composición política regional tendrá implicaciones para la relación entre los gobiernos municipales, los condados, Tallahassee y Washington.

La jornada electoral concluyó, pero el proceso político continúa. Los próximos días serán fundamentales para confirmar las contiendas más cerradas y determinar la representación definitiva de millones de residentes del sur de Florida.

EL SOL DECIDE 2026

Información para comprender las decisiones que afectan nuestra comunidad.

Nota editorial: Las cifras corresponden a resultados extraoficiales disponibles el 4 de noviembre de 2026. Algunas contiendas permanecen pendientes de recuento, actualización o certificación oficial.