Servicio Nacional de Salud Dominicana deja en funcionamiento nuevas unidades de endoscopia y microbiología en el Hospital Provincial Inmaculada Concepción de Cotuí. SNS inicia remozamiento nueve Centros en Espaillat

Sánchez Ramírez, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana, doctor Julio Landrón, dejó inauguradas las nuevas unidades de endoscopia y microbiología en el Hospital Provincial Inmaculada Concepción, de Cotuí, como parte de las acciones para fortalecer los servicios especializados y ampliar la capacidad diagnóstica de la Red Pública.

Durante la actividad, el titular del SNS, destacó que estas incorporaciones permitirán ofrecer servicios con mayor precisión, contribuir a reducir los traslados de pacientes y garantizar el acceso a estudios especializados en el propio establecimiento.

Landrón explicó que la Unidad de Endoscopia cuenta con un equipo de última generación, adquirido con una inversión de casi siete millones de pesos, que permitirá realizar procedimientos ambulatorios, con sedación y recuperación del paciente en el mismo hospital.

El titular del SNS señaló que estos procedimientos pueden alcanzar costos de entre RD 18,000 y RD 25,000 en centros privados, por lo que su disponibilidad en el hospital representa un alivio económico para las familias.

En tanto, el director del Hospital Inmaculada Concepción, Simón Bautista, resaltó que la puesta en funcionamiento de este servicio representa un avance significativo para la provincia, debido a que el establecimiento tenía más de 15 años sin realizar los estudios endoscópicos, luego de que el equipo anterior dejara de funcionar tras el proceso de remodelación del centro.

Asimismo, el doctor Julio Landrón encabezó la entrega de una moderna Unidad de Microbiología, equipada con tecnología automatizada de séptima generación, que permitirá realizar hemocultivos, cultivos microbiológicos y pruebas para determinar la sensibilidad y resistencia de los microorganismos a los tratamientos antimicrobianos.

El director ejecutivo del SNS destacó, además, la importancia de estos equipos para identificar oportunamente infecciones en recién nacidos, mujeres embarazadas y pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, donde los resultados de laboratorio son determinantes para establecer tratamientos adecuados.

Indicó que anteriormente, cuando los hospitales no disponían de esta tecnología, debían enviar las muestras a otros establecimientos o laboratorios de la capital, lo que implicaba mayores tiempos de espera. Con la nueva unidad, los estudios podrán realizarse directamente en el hospital y sus resultados estarán disponibles de manera más rápida, incluso mediante sistemas digitales que facilitan su transmisión.

Fortalecimiento del diagnóstico de tuberculosis

Como parte del fortalecimiento tecnológico, también fue presentado un equipo GeneXpert, especializado en el diagnóstico molecular de tuberculosis, que permite detectar el ADN de las micobacterias e identificar resistencia a la rifampicina, información fundamental para orientar el tratamiento de los pacientes.

La encargada del Departamento de Laboratorio, Microbiología y Banco de Sangre, Miguelina José, explicó que el equipo de séptima generación permitirá ampliar los estudios disponibles en el establecimiento y determinar la sensibilidad y resistencia de los microorganismos.

De su lado, Greicy Carolina Sánchez, encargada del área de Microbiología, valoró la incorporación de estos equipos, al destacar que el hospital no contaba anteriormente con un área especializada de esta naturaleza, por lo que su puesta en funcionamiento representa un avance para la provincia y los pacientes de otras localidades que reciben atención en el centro.

La profesional señaló que la automatización de los análisis contribuirá a mejorar la calidad y oportunidad de los resultados, además de facilitar el acceso de personas que no cuentan con recursos para realizarse estos estudios en laboratorios privados.

El hospital también dispone de un médico infectólogo para dar seguimiento especializado a los microorganismos identificados mediante los cultivos y contribuir a la continuidad del manejo clínico de los pacientes.

SNS inicia remozamiento simultáneo de nueve Centros de Primer Nivel de Atención en Espaillat

Espaillat.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, dejó iniciados los trabajos de remozamiento de nueve Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) de la provincia Espaillat, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura de la Red Pública de Servicios de Salud.

La iniciativa forma parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la atención primaria y la ampliación de los servicios de salud en las comunidades, mediante establecimientos con mejores condiciones para ofrecer atención oportuna, digna y de calidad.

El acto central se realizó en la comunidad de Quebrada Honda, ubicada en el distrito municipal Juan López, donde se dio inicio oficial y simultáneo a las nueve intervenciones. Este establecimiento fue seleccionado como sede por concentrar la mayor inversión del conjunto de obras. Durante la actividad, se destacó que la comunidad llevaba más de ocho años esperando la conclusión de una obra iniciada por una administración anterior y que quedó inconclusa. Ahora será intervenida con una inversión que permitirá convertirla en un centro de diagnóstico, ampliando la disponibilidad de servicios de salud para los residentes de la zona.

Landrón destacó la importancia de estos establecimientos como puerta de entrada al sistema sanitario y su contribución a garantizar servicios cercanos a las familias.

“Tener un lugar cercano donde buscar salud cuando se necesita, esto es realmente tenerlo todo”, expresó.

El funcionario explicó que los CPN, además de ofrecer atención médica, cuentan con personal que orienta a los pacientes y sus acompañantes sobre alimentación, tratamientos y cuidados de salud, lo que permite ofrecer respuestas importantes y oportunas a las necesidades de la población.

Los establecimientos incluidos en esta jornada de remozamiento son los CPN Palma Herrada, José de Jesús Santos, Paula Dolores Disla, Canca la Reyna, Miguelina Méndez Polanco, Zunilda Peña, El Higuerito, Quebrada Honda y Alonso Peña.

El titular del SNS informó que las obras contemplan una intervención profunda de la infraestructura, con climatización, instalación de pisos de porcelanato o granito y ventanas de cristal. Asimismo, anunció que la institución garantizará el equipamiento completo y nuevo de los establecimientos.

El director ejecutivo exhortó a las autoridades sanitarias y a las comunidades a colaborar con las facilidades necesarias para que los contratistas puedan desarrollar las intervenciones en el tiempo establecido. Indicó que las obras ya fueron licitadas y adjudicadas, y que cuentan con anticipos para facilitar su inicio.

Durante el acto, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, valoró la coordinación entre las instituciones gubernamentales y las autoridades sanitarias para dar respuesta a las necesidades de las comunidades. Destacó que los funcionarios deben asumir su responsabilidad como servidores públicos, sin importar el lugar del país donde se desarrollen las acciones.

“Muchas veces se piensa que somos varios gobiernos, y es un gobierno; y donde se hace un servicio positivo, no importa el rincón del país, es positivo”, expresó.

Bautista también manifestó su satisfacción por el inicio de los trabajos y recordó que las comunidades han esperado durante años por estas obras, por lo que consideró fundamental que los anuncios gubernamentales se traduzcan en resultados concretos.

“Yo estoy seguro, y por eso hoy me atrevo a hablar aquí, de cara a la comunidad, de cara a los medios de comunicación, que esto no es un anuncio más”, aseguró.

Anuncia intervención del Hospital Provincial de Moca

Durante su intervención, Landrón anunció que el SNS iniciará el proceso de licitación para el remozamiento del Hospital Provincial de Moca, con miras a intervenirlo durante el 2027, por disposición del presidente Luis Abinader.

También informó sobre otras acciones de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, entre ellas el remozamiento completo del Hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, y la recuperación integral del Hospital José Columna, que será transformado en un gran centro materno-infantil.

El titular del SNS afirmó que estas iniciativas responden al compromiso gubernamental de saldar la deuda histórica con las comunidades y consolidar una Red Pública de Servicios de Salud fuerte, capaz de garantizar asistencia de calidad, oportuna y humanizada.