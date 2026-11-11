Gobierno formará a más de 3,000 servidores públicos en ética e integridad

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona afirmó que la prevención de la corrupción en el Estado comienza con servidores públicos conscientes de sus deberes y comprometidos con el interés colectivo, al encabezar el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, una iniciativa que comenzará con un plan piloto dirigido a 3,000 empleados de siete instituciones estratégicas vinculadas al manejo de los recursos públicos.

“La prevención de la corrupción se fortalece cuando conocemos nuestros deberes, comprendemos los riesgos, actuamos con prudencia y colocamos siempre el interés general por encima de cualquier beneficio particular”, expresó el mandatario, al destacar la importancia de la formación ética para fortalecer la integridad en la Administración pública.

El presidente Abinader sostuvo que cada decisión adoptada desde el Estado tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos, por lo que el ejercicio de la función pública exige no solo conocimientos y capacidades, sino también una conducta íntegra y responsable. En ese sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno con la construcción de un Estado moderno, ético y eficiente, sustentado en la honestidad, la transparencia y la calidad del servicio público.

El jefe de Estado explicó que el curso forma parte de los esfuerzos para avanzar hacia una Estrategia Nacional de Integridad, fortalecer las instituciones y prevenir prácticas contrarias a la ética.

Indicó, además, que la formación permitirá identificar situaciones que puedan comprometer la integridad institucional, reconocer posibles desviaciones y actuar correctamente en el desempeño de las funciones públicas.

Formación para transformar la cultura institucional

Durante el evento, realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó que la puesta en marcha del Curso Básico de Ética constituye un paso significativo hacia la transformación de la cultura institucional del Estado dominicano.

Señaló que la iniciativa es resultado de un proceso de coordinación y colaboración interinstitucional, respaldado por la voluntad del presidente Luis Abinader y el trabajo de los equipos técnicos responsables de su implementación.

Ortiz Bosch explicó que la selección de las siete instituciones participantes en el plan piloto responde a la necesidad de establecer prioridades en la formación de los servidores públicos, comenzando por aquellas entidades estrechamente vinculadas con la administración de los recursos y el presupuesto nacional.

Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que la ética debe convertirse en una práctica cotidiana y no limitarse al cumplimiento de normas y mecanismos de control.

Indicó que el curso representa una apuesta por la formación como herramienta para prevenir la corrupción y adelantó que promoverán su incorporación como una obligación dentro de los acuerdos de desempeño de los servidores públicos. “La confianza ciudadana no se decreta, se construye”, expresó.

En tanto que el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero, informó que el programa tendrá una duración de 16 horas y se impartirá bajo una modalidad autogestionada, con el propósito de facilitar que los servidores públicos completen la formación.

Explicó que el contenido busca promover cambios de conducta y fortalecer los valores y principios éticos en el desempeño de las funciones estatales.

Una iniciativa articulada entre instituciones

El programa es coordinado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como parte de un esfuerzo conjunto para incorporar la formación ética a la profesionalización de los empleados del Estado.

El contenido de base del Curso Básico de Ética fue donado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la República Dominicana y, posteriormente, sometido a un proceso de estructuración, contextualización y adaptación para responder a las características y necesidades de la Administración pública dominicana.

La propuesta formativa aborda contenidos relacionados con la ética pública, la integridad, la transparencia, la prevención de la corrupción, los conflictos de intereses y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.

En el acto estuvieron presentes los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez; de la Mujer, Gloria Reyes; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y de Trabajo, Eddy Olivares.

Presidente Luis Abinader expresa respaldo a su homólogo Nayib Bukele respecto al tema haitiano y destaca la cooperación entre la República Dominicana y El Salvador en logística e inteligencia

Santo Domingo.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona expresó este martes su respaldo a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, respecto al tema de la inseguridad en Haití y destacó la colaboración que mantiene el Gobierno dominicano con esa nación centroamericana en materia de logística e inteligencia, en el contexto de la crisis que atraviesa Haití y como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral.

Al ofrecer declaraciones a periodistas que cubren la fuente presidencial, el jefe de Estado aseguró que la República Dominicana mantiene reforzada la vigilancia en la frontera con Haití y cuenta con vehículos blindados, drones y personal militar preparado para responder ante cualquier eventualidad derivada de la situación en el vecino país que pudiera comprometer la seguridad nacional.

Asimismo, afirmó que garantizar la paz y la seguridad en la zona fronteriza y en todo el territorio dominicano constituye una responsabilidad fundamental de su gobierno. “Tenemos tanto los blindados como los drones, como toda la preparación ahí, preparados para cualquier eventualidad que hasta ahora no ha existido”, expresó.

El jefe de Estado indicó que las autoridades mantienen un seguimiento permanente a la situación y que las medidas preventivas en la frontera ya han sido adoptadas.

Llama a la coordinación entre fuerzas antipandillas y tropas salvadoreñas

El gobernante manifestó su respaldo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y destacó la colaboración que mantiene el Gobierno dominicano en materia de logística e inteligencia. “Nosotros estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte de logística y de inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo”, sostuvo.

El presidente Abinader consideró necesario fortalecer la unidad y coordinación entre la fuerza de supresión de pandillas y el Ejército salvadoreño, ante las diferencias que se puedan presentar entre ambas estructuras.

Asimismo, reveló que el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, mantiene comunicación casi diaria con su homólogo dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, como parte de los mecanismos de cooperación y seguimiento.

El mandatario explicó que, mediante gestiones diplomáticas, su gobierno ha recomendado mejorar la coordinación de las acciones entre las fuerzas involucradas, al considerar que ese entendimiento resulta fundamental para garantizar la efectividad de las operaciones de seguridad.

Presidente Luis Abinader hace realidad el sueño de 2,500 familias de El Almirante II con la entrega de títulos de propiedad que benefician a unas 13,000 personas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader inició su jornada de trabajo de este domingo haciendo realidad el anhelo de 2,500 familias del sector El Almirante II, con la entrega de sus títulos de propiedad que benefician a unas 13,000 personas, las cuales hoy cuentan con mayor seguridad jurídica, tranquilidad y certeza de que los terrenos donde han construido sus hogares les pertenecen legalmente.

Esta es la segunda entrega de títulos que realiza el mandatario en el sector, donde anteriormente fueron beneficiadas 1,500 familias, con lo que se eleva a 4,000 el total de hogares favorecidos hasta la fecha con esta iniciativa.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader reiteró que la entrega de títulos es un acto de justicia social para las familias beneficiarias que por décadas viven en el sector.

“Esto es además desarrollo económico porque ahora ustedes tienen mucho más, tienen un patrimonio real para ustedes y para sus familias”, manifestó.

El jefe de Estado anunció que continuará entregando títulos la semana que viene en Sabana Perdida y en varias semanas otra vez volverá a El Almirante para entregar otros 2,500 certificados de títulos y completar los 6,500 del proyecto, en beneficio para unas 45,000 personas de la localidad de municipio Santo Domingo Este.

Durante las palabras de bendición, fray Yenny Wadner Familia, párroco de la iglesia Epifanía del Señor, expresó su alegría por haber sido parte del proceso desde sus inicios en la zona, cuando, junto con las organizaciones comunitarias del sector, acogió a las brigadas encargadas de realizar los trabajos.

“Las obras hacen grandes a los hombres que la hacen y la inmortalidad de la gente o del hombre no viene por la palabra que dice sino por la obra que hace. Dice la palabra: ‘Cumple tú al Altísimo y Él actuará. Cuando se hace una promesa al pueblo se le hace a Dios y cuando se cumple se está cumpliendo con Dios y Dios bendice al hombre que cumple con lo que dice y por eso hoy damos gracias por el presidente, por todo su equipo, por este equipo de titulación y por todo este pueblo que hay con alegría rebosante va a recibir estos títulos”, expresó el religioso.

En representación de los beneficiarios, Mildred González Cruz manifestó que hace un tiempo para los residentes de los sectores era un sueño y hoy, gracias al presidente Luis Abinader, es una realidad.

“Y hoy usted, señor presidente, hace este sueño realidad y como escuché a mi querido sacerdote, que dijo una frase que me encantó y la hice mía: Los hombres no se inmortalizan por lo que dicen sino por lo que hacen. Muchísimas gracias señor Presidente”, expresó la comunitaria.

Presidente Luis Abinader impulsa la titulación como política pública de transformación social

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, enfatizó la visión humana y el firme compromiso del presidente Luis Abinader, quien hace de la titulación una política pública que trasciende la entrega de un documento, porque representa tranquilidad y nuevas oportunidades para miles de familias dominicanas.

“Este proyecto es también una muestra de que podemos avanzar hacia el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Ese compromiso nos impulsa a continuar trabajando con eficiencia, transparencia y responsabilidad, superando cada desafío hasta alcanzar nuestro principal objetivo: que cada familia pueda tener en sus manos el título que la reconoce como legítima propietaria de su tierra. Hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben sus títulos de propiedad sin tener que invertir un solo peso de sus bolsillos”, apostilló.

Indicó que los terrenos titulados se ubican dentro de la parcela 1-B-REF, del Distrito Catastral No. 06, un área geográfica de 507,699.82 metros cuadrados, “para hacer posible que hoy miles de familias puedan abrazar con orgullo su título de propiedad”.

Duarte Méndez explicó que el proceso de titulación representa para los beneficiarios un ahorro de RD 200,000,000.00, monto que habrían tenido que desembolsar si este trámite se hubiese realizado por la vía privada.

Agradeció a comunitarios, autoridades civiles y municipales de este sector, así como a todas las personas que aportaron su esfuerzo y confianza para hacer realidad este proyecto, en especial a la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales, así como al personal de la institución que dirige, y dijo que su respaldo y compromiso le permiten celebrar en el día de hoy tan importantes resultados.

En la actividad participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el viceministro de Iniciativas Presidenciales, Alexis Jiménez; el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; de Gestión Inmobiliaria y Titulación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Johnny Aristy y el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dio Astacio.

El gobernante reiteró su respaldo a la gestión del presidente Bukele e insistió en la importancia de que las fuerzas involucradas trabajen de manera conjunta y coordinada.

Al concluir, el presidente Abinader sentenció que la República Dominicana continuará vigilante y preparada para responder ante cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad y la estabilidad del territorio nacional.