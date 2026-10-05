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Servicio Nacional de Salud acerca los servicios de salud bucal a comunidades de todo el país

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Santo Domingo, R. D.- En el marco del Día Mundial del Odontólogo, el Servicio Nacional de Salud (SNS) destaca el alcance de los servicios de salud bucal que ofrece la Red Pública, con una amplia cobertura de atención odontológica y acciones dirigidas a mejorar la salud de la población. 

A través de la Red Pública de Servicios de Salud, el SNS dispone de 555 unidades odontológicas fijas y 165 unidades portátiles, las cuales permiten acercar la atención bucal a comunidades de todo el país. 

Como parte de los servicios ofrecidos, la Red Pública ha brindado 7,331,437 atenciones odontológicas. Asimismo, en las jornadas de salud bucal han sido atendidos 69,607 pacientes y se han realizado 554,554 procedimientos odontológicos. 

Estas acciones incluyen iniciativas orientadas a responder a necesidades específicas de la población, como el programa Restableciendo Sonrisas”, mediante el cual 1,153 pacientes han sido atendidos y se han colocado 2,089 prótesis, lo cual contribuye a que los beneficiarios recuperen la funcionalidad bucal y la sonrisa

En esta fecha, el SNS reconoce la labor de los profesionales de la odontología que, desde los establecimientos de la Red Pública y las jornadas de salud, brindan atención a miles de dominicanos y contribuyen a la prevención, tratamiento y cuidado de la salud bucal. 

El Día Mundial del Odontólogo constituye también una oportunidad para recordar la importancia de mantener una adecuada higiene oral y acudir periódicamente a los servicios odontológicos para prevenir enfermedades y detectar oportunamente cualquier alteración de la salud bucal. 

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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