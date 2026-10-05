Presidente Luis Abinader inicia vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura para llenar vacantes en la Suprema Corte de Justicia

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- En estos momentos, el presidente Luis Abinader encabeza la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dando inicio a las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La sesión, que inició a las 9:53 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de 21 de los 88 candidatos postulados para ocupar las vacantes en la alta corte.

En la reunión participan los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Los postulantes son los siguientes:

1. Luis Sulpicio Almonó Núñez

2. Teófilo Marcelino Andújar Sánchez

3. Rafael Armstrong Báez García

4. Miguelina de Jesús Beard Gómez

5. Román Arturo Berroa Hiciano

6. Julio César Emilio Canó Alfau

7. Maritza Elupina Capellán de Santana

8. Úrsula Josefina Carrasco Márquez

9. Yrcania Ibelice Casado Pimentel

10. Juan Castillo Cabral

11. Juan Bautista Castillo Peña

12. Mery Laine Collado Tactuk de Cid

13. Franklin Emilio Concepción Acosta

14. Judith Arlene Contreras Esmurdoc

15. Radhar Antonio Coronado Romero

16. Óscar Orlando D’Óleo Seiffe

17. Ylona María De la Rocha Camilo

18. Matías Modesto Del Rosario Romero

19. William Radhamés Encarnación Mejía

20. Catalina Ferrera Cuevas

21. Francisca Gabriela García Gómez de Fadul

Las vistas públicas se realizan en cumplimiento del Reglamento 1-25 para la aplicación de la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25.