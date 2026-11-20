Santo Domingo, Republica Dominicana.– El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana inauguró las modernas instalaciones y relanzó Ciudad Tranquila (Ciutran), transformada en Regimiento Mixto de Policía Militar, durante un acto encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en representación del presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD).

La iniciativa forma parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de sus capacidades para apoyar a la Policía Nacional en la preservación de la seguridad ciudadana.

Esta transformación representa un avance estratégico en la organización de las Fuerzas Armadas, al consolidar una unidad militar permanente y especializada, preparada para desarrollar operaciones de apoyo a la seguridad ciudadana, patrullaje preventivo, control de multitudes, operaciones urbanas, protección de instalaciones críticas y asistencia a las autoridades civiles, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que requieran una intervención coordinada de sus instituciones de seguridad.

Durante el acto, el ministro Fernández Onofre explicó que Ciudad Tranquila inició sus operaciones en 2006 como una fuerza de tarea militar, acumulando dos décadas de experiencia en operaciones interinstitucionales. Su transformación, dispuesta por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas mediante la Resolución núm. 09-2025, del 11 de diciembre de 2025, permite establecer una estructura orgánica permanente, con cadena de mando definida, unidades especializadas y mayores capacidades de planificación, despliegue y sostenimiento operacional, superando las limitaciones propias de una fuerza de tarea de carácter temporal.

Como parte de este proceso, fueron inauguradas las nuevas instalaciones militares, con una superficie de construcción de 2,011 metros cuadrados, edificadas en once meses y veinticinco días, y con capacidad para alojar a 350 soldados. La infraestructura dispone de comedores para oficiales y alistados, cocina industrial, cámaras frigoríficas, salón multiuso, áreas sanitarias, depósitos y oficinas administrativas, todas climatizadas y diseñadas para garantizar condiciones dignas de alojamiento, alimentación, descanso y preparación del personal militar.

Estas nuevas facilidades constituyen un componente fundamental del fortalecimiento operacional de Ciutran, al proporcionar a sus integrantes mejores condiciones de bienestar, recuperación física y disponibilidad para el servicio, factores que inciden directamente en la eficiencia, disciplina y capacidad de respuesta de una unidad cuyas misiones requieren preparación permanente y despliegues oportunos en apoyo a la seguridad de la población.

La nueva infraestructura, con capacidad para alojar a 350 soldados, y la transformación de Ciutran fortalecen las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional.

El relanzamiento también contempla una importante renovación de su equipamiento militar y capacidad de movilidad, mediante la entrega de diez camionetas para patrullaje, cuatro camiones de transporte de personal, motocicletas, fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev del mismo calibre, escopetas y otros equipos especializados. Asimismo, fueron suministrados nuevos uniformes confeccionados por la Industria Militar Dominicana, contribuyendo al fortalecimiento logístico y a la capacidad de despliegue de la unidad.

Otro de los pilares de esta transformación es la profesionalización de sus integrantes mediante programas de entrenamiento especializado, incluyendo la formación de oficiales en la Escuela de Policía Militar de Colombia. El ministro destacó que esta preparación incorpora conocimientos sobre operaciones de policía militar, derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, con el objetivo de garantizar actuaciones profesionales, disciplinadas y ajustadas a las disposiciones constitucionales y legales que regulan sus responsabilidades.

Fernández Onofre resaltó que esta iniciativa responde a la visión estratégica del presidente Luis Abinader de continuar modernizando las Fuerzas Armadas, dotándolas de estructuras funcionales, personal capacitado y recursos adecuados para cumplir sus misiones. Asimismo, exhortó a los integrantes del nuevo regimiento a desempeñar sus responsabilidades con disciplina, profesionalidad y respeto a la ciudadanía. Durante su intervención, agradeció el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en los proyectos de modernización militar, así como la donación de una planta eléctrica de emergencia realizada por la empresa Seaboard Transcontinental.

La transformación de Ciudad Tranquila consolida una capacidad militar especializada de apoyo a la seguridad ciudadana, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de personal entrenado y equipado para responder a las necesidades de seguridad del país.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de continuar fortaleciendo sus instituciones de defensa y seguridad, mediante inversiones que combinan modernización operacional, profesionalización del personal y mejores condiciones para quienes tienen la responsabilidad de servir y proteger a la nación.

La actividad contó además con la presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, así como oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, autoridades civiles y militares e invitados especiales.

MIDE Y ADEOFA FORTALECEN LA SANIDAD MILITAR CON MODERNO LABORATORIO CLÍNICO EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FF. AA.

SANTO DOMINGO, D. N. — Con el firme propósito de elevar la calidad de los servicios de salud y garantizar el bienestar de los soldados de la patria y sus familiares, el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA) dejaron formalmente inauguradas las modernas instalaciones del Laboratorio Clínico del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA).

El acto protocolar estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto a la presidenta de ADEOFA, señora Varinnia Durán de Fernández, quienes resaltaron que esta obra constituye un paso trascendental en el proceso de transformación y fortalecimiento de la sanidad militar dominicana.

La remodelación abarcó una intervención integral de la planta física, así como la incorporación de plataformas automatizadas de última generación. Entre las mejoras estructurales destaca la ampliación de dos a cinco cubículos para la toma de muestras y una redistribución estratégica de las áreas, diseñada para agilizar el flujo de pacientes y reducir significativamente los tiempos de espera.

Con este nuevo equipamiento, el centro hospitalario castrense adquiere la capacidad de procesar entre 70 y 800 pruebas por hora, ofreciendo resultados de análisis rápidos en un lapso de tres a quince minutos. Asimismo, el laboratorio ahora realiza de manera interna estudios especializados de química clínica, inmunología, hematología, coagulación, marcadores cardíacos y tumorales, perfiles hormonales, vitamínicos y control de diabetes, eliminando la necesidad de referir a los pacientes a centros externos.

En el ámbito operacional, la modernización integra sistemas avanzados de trazabilidad y aseguramiento de la calidad, herramientas vitales para mantener el apresto y la salud óptima de las tropas durante los procesos de evaluación médica, entrenamiento y formación de los distintos cuerpos armados.

Al pronunciar el discurso central, la presidenta de ADEOFA, señora Varinnia Durán de Fernández, reafirmó el compromiso permanente de la entidad con la familia militar, subrayando que cada iniciativa impulsada busca retribuir el sacrificio de los hombres y mujeres de uniforme mediante una atención médica oportuna, digna y humana.

Durante la ceremonia, los altos mandos militares extendieron un especial reconocimiento al Grupo Popular por su valioso respaldo y colaboración para hacer realidad este proyecto, demostrando el impacto positivo de las alianzas institucionales en favor del bienestar de los miembros de las instituciones castrenses.

La actividad contó además con la distinguida presencia del señor Manuel E. Jiménez, presidente del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano; el general de brigada médico Dr. Tomás R. Brache Ovalles, ERD, director general del HUDCFFAA; miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, damas de la directiva de ADEOFA, oficiales generales, superiores, subalternos, alistados e invitados especiales.