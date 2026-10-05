Nuevas medidas fortalecen la seguridad ciudadana y amplían oportunidades para los jóvenes en el país

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– La seguridad ciudadana fue el eje de LA Agenda Semanal, con la presentación de avances del Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma policial. El titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, presentó este y otros resultados en el Resumen de la Semana.

Más herramientas para la seguridad ciudadana

Durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, se destacó el fortalecimiento del patrullaje policial, que incluye 10,000 cámaras corporales, así como nuevos sistemas de identificación biométrica y balística, además de incorporar 400 nuevos agentes para el Dicrim. La proporción de patrullas en las calles pasó de 12 % a 31 %.

En la lucha contra el narcotráfico, durante los últimos seis años se han incautado más de 269,000 kilogramos de drogas, frente a 123,000 kilogramos recuperados en los 32 años anteriores.

La estrategia de seguridad ciudadana también incorpora prevención y oportunidades. Oportunidad 14-24 supera los 35,000 jóvenes graduados y registra más de 14,000 trabajando formalmente.

Becas para fortalecer habilidades digitales

El director de la Diecom informó que a estas acciones se suman 15,000 becas gratuitas anunciadas esta semana para fortalecer las habilidades digitales y preparar al talento dominicano ante las nuevas demandas del aparato productivo y la Industria 5.0.

Las becas forman parte de Talent Up, iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con Google Cloud y Cisco Networking Academy.

Nueva atención residencial para niños y adolescentes

En materia de protección a la infancia, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 676-26, mediante el cual se creó el Servicio Nacional de Atención Residencial (Senar), como órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

La nueva institución tendrá a su cargo la gestión, operación y prestación de programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección, con un servicio oportuno, integral y especializado.

Ciudad Colonial avanza hacia un turismo más sostenible

La semana también dejó avances en la preservación del patrimonio histórico y la movilidad sostenible con la inauguración de la reconstrucción del Museo Alcázar de Colón y la puesta en funcionamiento de la nueva Ruta de Electromovilidad de la Ciudad Colonial.

El proyecto piloto busca mejorar la movilidad de residentes y visitantes y beneficiará a más de 40,000 personas. Cuenta con cinco autobuses eléctricos, que recorrerán 12.4 kilómetros y 31 paradas, de las cuales 17 estarán en la Ciudad Colonial y 14 fuera de ella.

Más espacios para estudiar, formarse y practicar deporte

La provincia Santo Domingo sumó nuevos espacios para la educación y el deporte, entre ellos el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, que beneficiará gratuitamente a más de 1,700 estudiantes.

El complejo reúne una escuela básica y un politécnico, con 55 aulas en conjunto, además de talleres para capacitación técnico-profesional, estadio de béisbol, pista de atletismo, canchas techadas, destacamento policial y gimnasio.

El balance presentado por el director de la Diecom, Félix Reyna, reunió acciones que van desde el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y la prevención hasta la formación de jóvenes, la protección de niños y adolescentes, la preservación del patrimonio y la creación de espacios para la educación, el deporte y la movilidad sostenible.