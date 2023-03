Puerto Rico Gasta Millones en Cabilderos de Washington DC

El gobierno de Puerto Rico ha gastado una cantidad significativa de dinero a razón de 15 millones en contratos en cabilderos en Washington DC en estos últimos dos años, sin embargo, este gasto excesivo no ha rendido ningún fruto para la isla, creando como resultado el empobrecimiento del gobierno central y los municipios. A pesar de que los cabilderos son contratados para representar los intereses de Puerto Rico en el Congreso y en la Casa Blanca, sus funciones son una duplicación de los trabajos de la comisionada residente y de los delegados por la estadidad que están trabajando en Washington DC en este momento.

Según los informes, desde 2001 hasta 2020, el gobierno de Puerto Rico ha gastado más de $ 58 millones en cabilderos en Washington DC. Esta cifra es alarmante ya que no ha habido resultados positivos en el desarrollo de la isla, y ha afectado directamente el presupuesto del gobierno central y los municipios.

El gasto excesivo en cabilderos es particularmente problemático en Puerto Rico porque la isla ya está en una situación financiera difícil. El gobierno central y los municipios han tenido que recortar sus presupuestos en áreas críticas como educación y salud para compensar el gasto en cabilderos.

En lugar de gastar millones en cabilderos, Puerto Rico debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer la representación que ya tiene en Washington DC. La comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González, es una voz autorizada en el Congreso de los Estados Unidos y trabaja en estrecha colaboración con los delegados por la estadidad de Puerto Rico. Estos representantes ya están trabajando para hacer avanzar los intereses de Puerto Rico en Washington DC y deberían ser suficientes para cumplir esta función.

Los que mas se benefician del dinero que se le da a las compañias cabilderas son los congresistas que por cierto no han favorecido a la isla del todo.

Para solucionar el gasto excesivo en cabilderos, el gobierno de Puerto Rico debería considerar reducir la cantidad de cabilderos contratados y aumentar la eficacia de su representación actual en Washington DC. Además, el gobierno podría explorar otras opciones más económicas para hacer avanzar los intereses de Puerto Rico.

