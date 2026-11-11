Presidente Luis Rodolfo Abinader da apertura a la XVI Cumbre Ameripol, que reúne a delegaciones policiales de América, Europa y otros continentes. Participa en toma de posesión de canónica de monseñor Carlos Morel Diplán

Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este miércoles la apertura de la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), donde llamó a las autoridades policiales internacionales a fortalecer la cooperación, compartir información y coordinar acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado transnacional e impedir que los delincuentes encuentren refugio en otros países.

Durante su intervención, el mandatario, acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, advirtió que la criminalidad ha dejado de ser un problema exclusivo de cada nación y se ha convertido en una amenaza regional e internacional que requiere respuestas coordinadas entre los organismos de seguridad. “El crimen no es nacional, el crimen es regional, el crimen es internacional”, expresó el presidente Abinader, al señalar que los delincuentes aprovechan las fronteras para extender sus operaciones.

En ese sentido, sostuvo que los países deben mantenerse cada vez más unidos, compartir información sobre las organizaciones criminales y fortalecer los mecanismos de cooperación para que los responsables de actividades delictivas no encuentren tranquilidad en ninguna nación. Planteó que cualquier acción criminal debe enfrentarse con el mismo compromiso y determinación mediante una respuesta conjunta de las autoridades policiales.

“Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico”

El presidente Abinader destacó que la seguridad ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de su gestión gubernamental, al considerar que ningún país puede garantizar bienestar, estabilidad y crecimiento económico sin proteger a sus ciudadanos. “Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico. Sin seguridad ciudadana no hay calidad de vida. Sin seguridad ciudadana no hay felicidad ni paz entre los ciudadanos de cualquier país del mundo”, manifestó.

El presidente explicó que, tras asumir el Gobierno en agosto de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, su administración comenzó a fortalecer de manera más directa las estrategias de seguridad ciudadana a partir de 2023, mediante la implementación de una fuerza de tarea integrada por las principales autoridades responsables de combatir la delincuencia.

Indicó que este mecanismo permite celebrar reuniones cada lunes para evaluar los principales problemas de seguridad, coordinar acciones y dar seguimiento a los resultados obtenidos. Según el mandatario, el trabajo conjunto ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad durante los últimos años, aunque reconoció que todavía persisten desafíos que requieren atención permanente. “Un solo homicidio, un solo robo es demasiado para nuestro país”, enfatizó.

Destaca importancia de compartir experiencias y estrategias

El mandatario consideró que encuentros como la Cumbre Ameripol permiten a las autoridades policiales intercambiar experiencias exitosas, buenas prácticas y conocimientos sobre estrategias que no han producido los resultados esperados. Asimismo, resaltó la importancia del contacto personal entre los responsables de los organismos de seguridad, al entender que la confianza y las relaciones institucionales facilitan la coordinación frente a las amenazas criminales.

El presidente Abinader reiteró la disposición de la República Dominicana de colaborar con los demás países en el combate a la delincuencia y expresó su deseo de que el encuentro fortalezca tanto la seguridad regional como los vínculos de amistad entre las naciones. “Cuenten con la República Dominicana siempre en esa colaboración”, expresó el gobernante.

Condecoran al mandatario con la Gran Orden Extraordinaria

En el marco de la XVI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), el presidente Luis Abinader fue condecorado con la Gran Orden Extraordinaria de ese organismo, en reconocimiento a su compromiso y aportes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la cooperación policial internacional. La distinción fue impuesta por el secretario ejecutivo de Ameripol y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata.

Asimismo, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, recibió la Orden de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), en reconocimiento a su liderazgo, trayectoria profesional y compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación policial regional. La condecoración fue impuesta por Marcelo Araya Zapata, durante la XVI Cumbre del organismo.

Faride Raful destaca avances de la reforma policial y ratifica compromiso con Ameripol

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de la cooperación policial internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional. La funcionaria advirtió que delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen y el lavado de activos representan amenazas que trascienden las fronteras y requieren respuestas coordinadas entre los países.

Asimismo, destacó los avances de la transformación de la Policía Nacional impulsada por el presidente Luis Abinader desde 2021, orientada a modernizar la formación, la doctrina y la relación de los agentes con la ciudadanía.

Raful anunció que la Cámara de Diputados tenía en agenda la ratificación del Tratado de Brasilia, que otorgará personalidad jurídica propia a Ameripol, y señaló que del encuentro surgirá la Declaración de Santo Domingo, con compromisos concretos de cooperación, intercambio de inteligencia e información y persecución del delito.

Director de la Policía Nacional llama a una respuesta continental unificada frente al crimen organizado y las amenazas a la seguridad

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó que Santo Domingo se convierte en un escenario estratégico para la seguridad hemisférica, al reunir a representantes de las 39 instituciones policiales miembros de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), durante la XVI Cumbre Ordinaria del organismo. En sus palabras de bienvenida, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de la cooperación internacional, la seguridad ciudadana y la lucha conjunta contra las amenazas que afectan a los países del continente.

Asimismo, advirtió que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y las nuevas modalidades delictivas exigen respuestas coordinadas, intercambio de inteligencia y mayor confianza entre las instituciones policiales. Enfatizó que ningún Estado puede enfrentar de manera aislada estos desafíos, por lo que llamó a transformar el diálogo en acciones concretas y compromisos sostenibles. “Que nuestra unidad se traduzca en acción y nuestra cooperación en seguridad para las Américas”, expresó.

Importancia de fortalecer la cooperación policial internacional

El secretario ejecutivo de Ameripol y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata, destacó la importancia de fortalecer la cooperación policial internacional para enfrentar las crecientes amenazas del crimen organizado transnacional. Durante su intervención, agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo institucional a la seguridad ciudadana, así como a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional por su compromiso con la organización del encuentro.

Araya Zapata advirtió que las organizaciones criminales están diversificando sus actividades e incorporando nuevas tecnologías, por lo que enfatizó que ninguna institución policial puede enfrentar estos desafíos de manera aislada. En ese contexto, llamó a consolidar mecanismos de coordinación, confianza e intercambio de información entre los países del continente.

Organismos internacionales participan en la cumbre

La XVI Cumbre Ameripol cuenta con representantes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Asimismo, participan representantes de instituciones policiales y organismos de seguridad de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Australia y la República de Corea, entre otros países.

Durante la XVI Cumbre de Ameripol, las delegaciones abordan estrategias conjuntas contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la ciberdelincuencia, priorizando el intercambio de información y la cooperación policial. Además, se contempla la elección de la nueva presidencia del organismo para el período 2027-2028.

Presidente Luis Abinader participa, junto con la primera dama Raquel Arbaje, en toma de posesión canónica de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como ordinario militar

Santo Domingo.- El presidente Luis Rodolfo Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, participó este miércoles en la toma de posesión canónica de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como ordinario militar de la República Dominicana, durante una ceremonia celebrada en la Catedral Primada de América.

La celebración eucarística, marcada por la solemnidad y el fervor religioso, reunió a autoridades civiles y militares, sacerdotes y fieles católicos, quienes acompañaron al nuevo responsable de la atención pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Monseñor Morel Diplán fue designado en esta función el 12 de octubre de 2026, por disposición de su santidad el papa León XIV.

Acompañamiento espiritual para los cuerpos castrenses

En sus primeras palabras como ordinario militar, expresó su compromiso de acompañar espiritualmente a los integrantes de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional, así como a sus familias, para fortalecer su fe y su relación con Dios.

Señaló que esta misión implica ofrecerles escucha, orientación y apoyo ante las situaciones de dolor, violencia y sufrimiento que enfrentan en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, exhortó a los capellanes a inspirar su labor en las figuras del buen pastor y el buen samaritano, mediante la cercanía, la misericordia y el respeto a la dignidad humana.

La eucaristía fue presidida por monseñor Piergiorgio Bertoldi, nuncio apostólico en la República Dominicana, quien exhortó al nuevo ordinario militar a ejercer su ministerio como padre, hermano y pastor, llevando el mensaje de Cristo a cada destacamento y recinto militar.

El representante de la Santa Sede también llamó a fortalecer el compromiso con la paz y la convivencia nacional, y recordó la importancia de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desempeñen sus responsabilidades con justicia, respeto a la dignidad humana y protección de la vida.

Luego de la lectura del oficio, a cargo del reverendo padre Elton Michael Namori, secretario de la Nunciatura Apostólica en el país, el presidente Abinader y la primera dama ofrecieron sus saludos de acogida al nuevo ordinario militar, junto con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y otras autoridades.

Entre los presentes estuvieron los comandantes generales del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón; de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, y de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo.

También asistieron el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, entre otras autoridades civiles y militares.

El Ordinariato Militar constituye una circunscripción eclesiástica especial de la Iglesia católica, cuya misión es ofrecer acompañamiento pastoral y atención religiosa a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Para desarrollar esta labor, monseñor Morel Diplán contará con un equipo integrado por el vicario general, padre Geraldo Ramírez; el canciller, presbítero Joaquín Domínguez Ureña; el vicecanciller, presbítero Guarionéx Pérez Hernández; el vicario administrativo, presbítero Gabriel Pérez Hernández; el vicario para el Clero, presbítero Alejandro Cabrera Fernández, y el vicario de Pastoral, presbítero Gerardo de Óleo.

También lo acompañarán los capellanes mayores de las distintas instituciones: por el Ejército, el presbítero Alexis Delves Reyes; por la Armada, el presbítero Federico Enrique Marcial; por la Fuerza Aérea, el presbítero Luis Obispo Díaz, y por la Policía Nacional, el presbítero Catalino Tejada Ramírez.