 Presidente Luis Abinader, juramenta a Justiniano Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de la Republica Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, juramentó este martes a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), junto a seis nuevos jueces y cuatro magistrados confirmados en sus funciones, tras concluir el proceso de evaluación y selección de los nuevos jueces, así como la revisión del desempeño de los magistrados ratificados en sus funciones.

Acompañaron al jefe de Estado la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Justicia, Antoliano Peralta.

La ceremonia se celebró en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde Montero Montero asumió la presidencia del máximo tribunal del Poder Judicial dominicano, en sustitución de Luis Henry Molina, luego de ser escogido por unanimidad por los miembros del CNM.

Jueces juramentados

Los seis nuevos magistrados juramentados son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

También fueron juramentados los cuatro magistrados ratificados en sus funciones: Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

El juez Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue designado primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, mientras que la jueza Arelis Socorro Ricourt Gómez ocupará la posición de segunda sustituta.

Los magistrados prestaron juramento ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), comprometiéndose a cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y las leyes ponen a su cargo.

La selección estuvo precedida por un proceso de evaluación de las trayectorias profesionales, los méritos, las capacidades y las competencias de los aspirantes, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 180 de la Constitución dominicana.

Integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, además del presidente Luis Abinader, quien lo preside, por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Justiniano Montero plantea modernizar la Ley del Poder Judicial y reformar la organización de los tribunales

El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, planteó este martes la necesidad de modernizar el marco legal que regula el funcionamiento del Poder Judicial, mediante una reforma que abarque la carrera judicial, las atribuciones del Consejo del Poder Judicial y la organización de los tribunales.

Montero sostuvo que el sistema judicial requiere una actualización normativa que permita adecuar su estructura a las necesidades actuales, debido a que parte de su organización se sustenta en disposiciones que datan de 1927.

“Hay necesidad de hacer una reformulación normativa amplia y hay que producir una Ley Orgánica del Poder Judicial que abarque la carrera, que abarque las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, que abarque un nuevo modelo de organización judicial, que es de 1927″, expresó.

El magistrado ofreció estas declaraciones este martes, previo a su juramentación como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo para el que fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Abinader y Mazara encabezan graduación de 17 mil jóvenes

Abinader y Gómez Mazara encabezan graduación de 17 mil jóvenes del programa Talento Digital.

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y el titular del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, encabezaron la graduación de 17 000 jóvenes del programa Talento Digital.

La iniciativa busca fortalecer las competencias tecnológicas de la población y ampliar sus oportunidades de empleo y emprendimiento.

La ceremonia, celebrada en la Casa San Pablo, constituyó la segunda investidura del programa, que registra más de 23 700 personas certificadas y alrededor de 110 000 inscritas.

La primera graduación se realizó en febrero de 2026, con los primeros 5000 participantes que completaron su formación.

PREPARACIÓN PARA REDUCIR BRECHAS

Durante el acto, Gómez Mazara destacó que Talento Digital representa una política pública orientada a reducir las desigualdades de oportunidades, al fortalecimiento de las capacidades profesionales de los jóvenes y a responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

El funcionario afirmó que la mayor satisfacción de una política pública consiste en convertir la inversión gubernamental en conocimientos y mejores condiciones de vida, en especial para quienes proceden de sectores populares.

También resaltó el desempeño de Miguel Matos, oriundo de La China, paraje de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, quien obtuvo la mejor calificación académica del programa.

OPORTUNIDADES LABORALES

Presentado el 19 de agosto de 2025 en Santiago de los Caballeros, Talento Digital ofrece dos modalidades de aprendizaje: empleabilidad y emprendimiento.

Su oferta académica incluye inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, ciencia de datos y desarrollo web Full Stack.

Las mujeres representan el 40 por ciento de las personas certificadas, mientras que más de 600 participantes han accedido a actividades de capacitación práctica, orientación profesional y vinculación con empresas mediante los Bootcamp Day y las ferias de empleo.

El programa también dispone de Talent Pool, una plataforma que conecta a los egresados con empresas que necesitan personal especializado.

En la actualidad cuenta con unas 30 compañías y cerca de 3000 talentos registrados, y ha generado aproximadamente 800 conexiones laborales.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Como parte del apoyo a los nuevos emprendedores, la iniciativa entregó de manera gratuita 500 dominios .do para facilitar la creación de páginas web y ampliar la presencia digital de pequeños negocios.

Talento Digital es impulsado por el INDOTEL, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecución de la firma Cymetria.

En la actividad participaron la directora ejecutiva del INDOTEL, Desirée Logroño Dina; los miembros del Consejo Directivo, Fausto Rosario Adames y Juan Taveras Hernández; el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario; el ingeniero telemático Darian Vargas, y el CEO de Cymetria, Oscar Dueñas.

Presidente Abinader designa a miembros del Consejo de Juegos de Azar

El presidente Luis Abinader designó a Julio Cesar Castaños Guzmán, José Julio Antonio de la Altagracia Cross Frías y José Delio Ares Guzmán como miembros del Consejo de Juegos de Azar.

La designación fue realizada a través del decreto Decreto no. 810-26, en conformidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 8, de la Ley núm. 86-26, del 22 de septiembre de 2026, el Consejo de Juegos de Azar estará integrado, entre otros, por tres miembros designados por el presidente de la República con sujeción al ordenamiento jurídico.

Además de los tres miembros designados por el mandatario, forman parte del Consejo el ministro de Hacienda y Economía, quien lo preside; el ministro de Turismo; la ministra de Interior y Policía; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); el director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y el director general de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), quien fungirá como secretario, con derecho a voz, pero sin voto;

El consejo funge como la autoridad normativa y supervisora de la DGJA, la cual es dirigida por Teófilo Tabar Manzur.