Presidente Luis Abinader y secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin abordan asuntos de Estado y la situación internacional en el Vaticano. Otras Noticias Presidenciales

Ciudad del Vaticano, Roma, Italia.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona sostuvo una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en la que abordaron asuntos de Estado, la situación geopolítica internacional y los principales desafíos que enfrentan Haití, Cuba y la región de América Latina y el Caribe.

Al responder preguntas de periodistas a la salida del encuentro con Parolin, el mandatario informó que también participaron representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, con quienes conversó sobre temas de interés para la República Dominicana, la región y la comunidad internacional.

Entre los asuntos tratados figuraron las repercusiones de la guerra de Irán sobre la economía mundial, especialmente las presiones sobre los precios de los hidrocarburos y su impacto en los costos de otros bienes y servicios, en un contexto de incertidumbre internacional.

El presidente Luis Abinader explicó que también intercambiaron puntos de vista sobre la crisis de Haití, las posibilidades de celebrar elecciones en ese país y la situación de Cuba, temas que generan preocupación en las autoridades del Vaticano por sus implicaciones para la estabilidad regional.

En relación con Haití, el mandatario indicó que las autoridades de la Santa Sede expresaron inquietud por la situación de esa nación y plantearon preguntas sobre la viabilidad de celebrar elecciones. Ante estas inquietudes, la delegación dominicana expuso su posición y sus recomendaciones sobre la realidad haitiana.

El gobernante destacó el conocimiento del cardenal Parolin sobre la realidad dominicana y los acontecimientos mundiales, y calificó de muy positiva la conversación, que permitió abordar cuestiones diplomáticas, políticas y económicas de interés común.

Asimismo, indicó que durante el encuentro trataron aspectos relacionados con la Iglesia católica en la República Dominicana, incluido el tema del nuevo arzobispo de Santo Domingo. También conversaron sobre los avances del país en la lucha contra el hambre, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Entrega invitación al papa León XIV para visitar RD en 2027

Durante su visita al Vaticano, el presidente Luis Abinader entregó al papa León XIV la invitación oficial para visitar la República Dominicana en 2027. El mandatario explicó que la invitación se mantiene en pie, aunque su realización dependerá de la evolución de la salud del pontífice, a quien expresó sus deseos de una pronta recuperación para que pueda concretarse el viaje previsto al país.

El jefe de Estado señaló que la intención de la visita papal para el próximo año se había conversado previamente de manera informal y que la invitación fue entregada con algunas modificaciones, tomando en consideración la situación de salud del santo padre.

El presidente manifestó, además, su esperanza de que el cardenal Pietro Parolin también pueda visitar próximamente la República Dominicana, al resaltar la relación del país con la Santa Sede y la Iglesia católica.

La reunión forma parte de la agenda oficial que desarrolla el jefe de Estado dominicano en Roma, donde participa en actividades vinculadas al Vaticano y al Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, además de sostener encuentros con autoridades y representantes del sector empresarial italiano.

Presidente Luis Abinader pide al pueblo dominicano desde el Vaticano orar por la salud del papa León XIV

Vaticano.- El presidente Luis Abinader pidió este jueves al pueblo dominicano unirse en oración por la salud de su santidad el papa León XIV, durante un momento de recogimiento en los jardines del Vaticano, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y junto a la imagen de la Virgen de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano.

Durante la oración, el mandatario invitó a los presentes a rezar un padre nuestro por la salud del santo padre y pidió a Dios que pusiera sus manos sobre él para favorecer su recuperación.

El presidente Luis Abinader también reiteró su deseo de que el pontífice visite la República Dominicana en 2027, como parte de la invitación que le extendió. “Y que pueda visitarnos en la República Dominicana, como ha sido nuestra intención”, expresó.

El gobernante elevó plegarias por las familias dominicanas, tanto por quienes residen en el país como por aquellos que se encuentran en el extranjero. “Te pido por cada una de las personas y cada una de las familias representadas aquí”, manifestó.

Asimismo, pidió por la paz y la unidad de los hogares. “Guarda a mi familia en la paz y en la unidad y enséñame a custodiar, como tú en Belén, la vida y la esperanza del pueblo que Dios te ha confiado”, expresó durante su oración.

El presidente también encomendó a Dios sus responsabilidades de gobierno y pidió sabiduría para tomar decisiones, fortaleza ante las dificultades y sensibilidad para atender a los más vulnerables. “Señor, sabiduría para gobernar, rectitud en mis decisiones, fortaleza en las pruebas y un corazón atento a los más pequeños”, manifestó.

En sus plegarias, el presidente Luis Abinader también pidió por la labor de la Iglesia católica y su misión de llevar el mensaje de fe y salvación a los pueblos.

León XIV

El Mandatario, quien se encuentra en Roma en labores oficiales, habló durante un momento de recogimiento en los jardines del Vaticano, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y otros funcionarios dominicanos, junto a una imagen de la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual de los dominicanos.

Invitó a los presentes a rezar un Padre Nuestro por la recuperación del pontífice y pidió a Dios que pusiera sus manos sobre él para favorecer su restablecimiento.

Reiteró su deseo de que el papa León XIV visite la República Dominicana en 2027, en respuesta a la invitación que le extendió.

“Y que pueda visitarnos en la República Dominicana, como ha sido nuestra intención”, expresó el mandatario.

PLEGARIAS POR LAS FAMILIAS DOMINICANAS

Abinader también elevó plegarias por las familias dominicanas, tanto por quienes residen en el territorio nacional como por aquellos que viven en el extranjero, al tiempo que pidió protección, paz y unidad para los hogares.

“Te pido por cada una de las personas y cada una de las familias representadas aquí”, manifestó durante el acto religioso.

Presidente Luis Abinader llama a empresarios italianos a invertir en República Dominicana y destaca complementariedad económica entre ambos países

Roma, Italia.– El presidente Luis Abinader invitó a los empresarios italianos a invertir en República Dominicana y considerarla su segunda casa, al destacar las oportunidades de negocios que ofrece el país y la complementariedad entre la industria y la tecnología de Italia y los sectores productivos dominicanos.

Al participar este miércoles en la apertura del Encuentro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado en Villa Madama, acompañado del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, el presidente Luis Abinader afirmó que ambos países mantienen una relación de hermandad y empatía que puede traducirse en mayores inversiones, intercambio comercial y desarrollo de proyectos conjuntos.

El mandatario señaló que Italia cuenta con una importante industria básica y tecnología que la República Dominicana puede aprovechar para importar equipos, desarrollar nuevas industrias y establecer empresas conjuntas en diferentes sectores.

Estabilidad y crecimiento económico

El gobernante resaltó que la República Dominicana mantiene condiciones favorables para la inversión extranjera, sustentadas en la estabilidad jurídica y política, la diversidad de su economía y el acceso a distintos mercados.

Durante su intervención, proyectó un crecimiento económico de 4.5 % para este año y destacó que el país se encuentra entre los principales destinos de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja junto al sector privado en la meta de duplicar el tamaño de la economía para 2036, mediante un crecimiento sostenido y la ampliación de las oportunidades productivas.

Turismo, zonas francas y nuevas tecnologías

El presidente Luis Abinader destacó el potencial del turismo, sector para el que proyectó entre 12.4 y 12.5 millones de visitantes este año. También señaló que las inversiones turísticas cuentan con incentivos fiscales, incluidos beneficios tributarios por un período de diez años, conforme al régimen aplicable.

En cuanto a las zonas francas, resaltó su aporte a las exportaciones y a la producción de dispositivos médicos y equipos electrónicos, además de los planes para desarrollar la industria de semiconductores.

El mandatario también mencionó las oportunidades vinculadas a las tierras raras ubicadas en el sur del país, sobre las cuales espera contar en diciembre con los resultados de un informe internacional sobre las reservas mineras. Explicó que su potencial podría convertirlas en una fuente importante de ingresos para la economía dominicana.

De igual forma, destacó la inversión de Google en infraestructura digital, estimada durante su intervención en unos 600 millones de dólares, destinada a fortalecer la conectividad y posicionar a República Dominicana como un centro digital para el Caribe y Centroamérica.

Plataforma para el comercio y la inversión

El jefe de Estado señaló que la ubicación geográfica del país, sus puertos, aeropuertos y conectividad lo convierten en una plataforma logística para empresas interesadas en acceder a los mercados del Caribe, América Latina y Europa.

También resaltó las exportaciones dominicanas de cigarros y otros productos, así como los esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso a mercados internacionales.

En ese contexto, mencionó el programa Burocracia Cero, orientado a agilizar los procesos administrativos y reducir las trabas que puedan dificultar la instalación y expansión de empresas.

El presidente Luis Abinader propuso que el encuentro empresarial tenga continuidad en la República Dominicana, con el objetivo de dar seguimiento a los contactos establecidos y convertir las conversaciones entre compañías en proyectos concretos.

Finalmente, agradeció al Gobierno italiano, al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y a los empresarios participantes, al tiempo que reiteró su interés en que Italia se convierta en un socio estratégico para el desarrollo económico dominicano.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA, Samuel Pereyra.

Del sector empresarial participaron el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini; el presidente del Grupo HAGECO, Michele El-Hage; el presidente del Grupo Abicor, José Abinader; el presidente del Grupo RICA, Pedro Brache, y el presidente de MPL Constructora y Michel Lulo & Asociados, Michel Lulo.

También asistieron la vicepresidenta de Abicor, Rita Abinader; la vicepresidenta del Grupo Inicia, Angie Bergés; la vicepresidenta del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri; el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, y los representantes de Atria Advisors, Pablo Ordorica y Laura Penzo.

Italia y la RD firman pacto para más comercio y mejor seguridad

ROMA, Italia.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, acordaron este miércoles fortalecer la cooperación económica, las inversiones y la seguridad entre ambas naciones.

El acuerdo fue suscrito por los embajadores de ambos países, Sergio Maffettone y Rafael Lantigua, quienes destacaron las oportunidades para ampliar los vínculos políticos, económicos e industriales y favorecer la participación de empresas de ambas naciones en nuevos mercados.

Abinader afirmó que existen amplias oportunidades para profundizar la relación en la industria farmacéutica y pesada, equipos agrícolas, salud, turismo y construcción naval. Expresó el interés del Gobierno en ampliar las inversiones recíprocas y aumentar las exportaciones en ambas direcciones.

Tajani calificó el encuentro de muy positivo y resaltó la estabilidad política y jurídica de República Dominicana como factor clave para atraer inversión. Señaló que Italia está dispuesta a aumentar sus exportaciones hacia el mercado dominicano y a recibir inversiones dominicanas.

Coincidieron en que el foro empresarial permite a las compañías dialogar de forma directa, identificar intereses comunes y explorar proyectos conjuntos.

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

La situación de Haití, la protección de la frontera dominicana y la lucha contra el narcotráfico formaron parte central de la agenda.

Tajani indicó que Italia brindará apoyo en materia de protección fronteriza y destacó el compromiso compartido en el combate al tráfico de drogas. Explicó que abordaron el problema del fentanilo y las posibilidades de ampliar la cooperación mediante el proyecto Falcone-Borsellino, el intercambio de capacidades técnicas y el uso de información del ámbito espacial.

Abinader informó que República Dominicana mantiene una cooperación importante con las agencias de inteligencia italianas para prevenir la criminalidad y enfrentar el narcotráfico. Señaló que ambos países han realizado operaciones conjuntas exitosas y que la experiencia italiana en control fronterizo es un área con potencial de ampliación.

TURISMO Y VÍNCULOS HISTÓRICOS

El canciller italiano resaltó la relación turística entre ambos países, la presencia consolidada de visitantes italianos en República Dominicana y las inversiones de empresas italianas en el país. También destacó los lazos históricos derivados de la migración y la participación de empresarios de origen italiano en la economía dominicana.

En el plano internacional, Tajani defendió la unidad de Occidente ante la guerra entre Rusia y Ucrania y respaldó las sanciones europeas contra integrantes de la red de defensa rusa como vía para llevar al presidente Vladímir Putin a una negociación de paz.

Abinader agradeció la acogida del Gobierno italiano y expresó su confianza en que las reuniones previstas generen resultados concretos. Sostuvo que la estabilidad dominicana es fundamental para atraer inversiones y ampliar el comercio bilateral entre el Caribe y Europa.

La declaración conjunta reafirma el compromiso de ambos gobiernos de profundizar sus vínculos políticos y económicos, fomentar las inversiones recíprocas y reforzar la colaboración frente a desafíos comunes en materia de seguridad.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo del mandatario dominicano en Italia, orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y promover nuevas oportunidades de negocios en sectores estratégicos.