Boston, Massachussets, USA

CIUDAD DE MÉXICO.– El ex-presidente de la Republica Dominicana y presidente de uno de los Principales Partidos de oposición la Fuerza del Pueblo (FP), Dr. Leonel Fernández, planteó renegociar las condiciones del DR-CAFTA relativas al arroz. el Ex-mandatario del Hermoso país Caribeño Advirtió que la entrada del cereal estadounidense libre de aranceles podría perjudicar gravemente a los productores nacionales y provocar consecuencias económicas y migratorias.

Durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fernández explicó que el arroz es fundamental para la alimentación y la economía dominicana, y señaló que 20 de las 31 provincias del país dependen de su producción.

Advirtió que los agricultores locales enfrentan una competencia desigual frente al arroz estadounidense, cuyos productores reciben subsidios federales para la producción y exportación.

“Si ese arroz llega a República Dominicana sin pagar el impuesto aduanal, va a arruinar a todos los productores de arroz de la República Dominicana”, afirmó.

Como precedente, citó el caso de Haití, donde las importaciones estadounidenses afectaron la producción arrocera nacional, y recordó el reconocimiento del expresidente Bill Clinton sobre las consecuencias de esa apertura comercial.

LLAMADO A LA COMPRENSIÓN

Fernández consideró que Estados Unidos debe mostrar mayor apertura ante las diferencias entre ambas economías, pues el mercado dominicano representa una proporción mínima para ese país, pero resulta determinante para los productores locales.

“Para un mercado tan grande eso es nada, pero para nosotros es mucho”, expresó, al sostener que existe la posibilidad de renegociar el acuerdo si hay voluntad política.

Asimismo, advirtió que una crisis del sector arrocero podría agravar la migración irregular. “Cuando los caminos hacia el progreso están cerrados viene la migración masiva ilegal”, manifestó.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Fernández ofreció las declaraciones durante la conferencia “Tendencias de la economía global y su impacto en los ciclos electorales en América Latina”, organizada por el 75.º aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

En el acto, recibió la Medalla Conmemorativa del 75.º Aniversario y un diploma de reconocimiento por su participación en el ciclo académico “Grandes Protagonistas de las Ciencias Políticas y Sociales”.