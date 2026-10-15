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Comandante General de la FARD realiza lanzamiento de honor en encuentro de béisbol internacional

HECTOR SANCHEZ
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Boston, Massachussets, USA

San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.– Este fin de semana, el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), realizó el lanzamiento de la primera bola durante un encuentro amistoso de béisbol entre el equipo de esta institución y los Louisiana Ragin’ Cajuns, representantes de la Universidad de Louisiana, Estados Unidos.

La actividad se desarrolló en el Estadio Rafael Amable Alvarado (Sonlley), ubicado en la Base Aérea San Isidro, como parte de un intercambio deportivo entre ambos equipos.

Durante el encuentro, el comandante general recibió un reconocimiento por sus aportes al deporte militar, especialmente al béisbol. La distinción fue entregada por el coronel de Defensa Aérea Rennie Figueroa FARD (DEM), director de Deportes de la institución, junto a integrantes del equipo de béisbol de la Fuerza Aérea.

La jornada propició un espacio de intercambio deportivo entre los jugadores de ambas delegaciones, fortaleciendo los vínculos de cooperación y confraternidad a través del béisbol.

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HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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