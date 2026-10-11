Presidente Luis Abinader llega a Roma para audiencia de Estado con su santidad el papa León XIV y para participar en la asamblea de la FAO. Otras Noticias Presidenciales

Roma, Italia.– El presidente Luis Abinader llegó este domingo a las 9:00 de la mañana, hora local, a Roma, Italia, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, para realizar una visita de Estado al Vaticano, donde se reunirá con su santidad el papa León XIV y participará en el foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que la República Dominicana será reconocida por alcanzar la meta de Hambre Cero.

La agenda del mandatario dominicano contempla reuniones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y Qu Dongyu, director general de la FAO, así como encuentros con autoridades del Gobierno italiano y representantes del sector empresarial.

El martes el jefe de Estado viajará a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000.

El presidente Abinader junto a la primera dama, Raquel Arbaje, fueron recibidos por monseñor Javier Fernández, jefe de protocolo de la Santa Sede; Máximo Torero, jefe Economía de la FAO; el embajador de Italia, Rafael Lantigua; ante el Vaticano Víctor Suárez, y ante la FAO, Ada Hernández; el jefe de ceremonial de Estado, Francisco Cantizano y el director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero.

Domingo 11 de octubre: Parada Dominicana en Roma

La agenda del mandatario inicia este domingo con el corte de cinta para dejar inaugurada la Parada Dominicana en Roma, un espacio destinado a promover en Italia la cultura, las tradiciones y los atractivos de la República Dominicana.

Lunes 12 de octubre: Foro Mundial de la Alimentación

La agenda del lunes comenzará con la ceremonia de inauguración del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en la sede de la FAO, en Roma.

Posteriormente, el presidente Luis Abinader se reunirá con Máximo Torero, jefe Economía de la FAO, y altos funcionarios del organismo. También sostendrá un encuentro con Qu Dongyu, director general de la organización, y participará en un almuerzo ofrecido por este.

El gobernante participará como orador principal del foro, cuya ceremonia inaugural está programada para la tarde en el salón plenario de la organización.

Durante la jornada, también tiene previsto reunirse con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Como parte de las actividades de representación dominicana, el presidente Luis Abinader entregará al Museo de la FAO una obra del artista Juan Trinidad y participará en la inauguración del Salón República Dominicana en la sede del organismo.

La jornada concluirá con un cóctel de bienvenida a la delegación dominicana, ofrecido por la Misión Permanente de la República Dominicana ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma.

Martes 13 de octubre: participación en el Forum 2000 en Praga

En el marco de su visita, el presidente viajará a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000, que tendrá lugar en el Prague Congress Center.

La agenda contempla una reunión con Jakub Klepal, director ejecutivo del Forum 2000, seguida de un diálogo global con Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Miércoles 14 de octubre: encuentros con el Gobierno italiano y el sector empresarial

El presidente Luis Abinader tiene previsto sostener el miércoles una reunión bilateral con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

Posteriormente, participará en la inauguración del Foro Empresarial Italia-República Dominicana, que reunirá a representantes gubernamentales y empresariales de ambos países.

La agenda contempla un conversatorio con las delegaciones empresariales italiana y dominicana para abordar asuntos de interés común en las relaciones económicas y comerciales.

Para esa misma jornada también se reunirá con Sergio Mattarella, presidente de Italia, en el Palacio del Quirinal, y Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros.

La agenda del miércoles concluirá con una cena ofrecida por Paolo Barelli en honor al presidente Luis Abinader.

Jueves 15 de octubre: visita de Estado al Vaticano

El jueves, el presidente Luis Abinader tiene prevista una audiencia de Estado con su santidad el papa León XIV, como parte de la visita de Estado al Vaticano incluida en su agenda oficial.

También se reunirá con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

El gobernante tiene programadas reuniones con empresas italianas, como parte de los acercamientos con representantes del sector empresarial.

Viernes 16 de octubre: reconocimientos y clausura del Foro Mundial de la Alimentación

El viernes, el presidente Luis Abinader sostendrá una reunión bilateral con Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), en la sede de ese organismo.

También está prevista su participación en una sesión extraordinaria del Consejo de Delegados, integrado por embajadores latinoamericanos acreditados en Italia.

En horas de la tarde, el presidente Luis Abinader regresará a la sede de la FAO para participar en las actividades de clausura del Foro Mundial de la Alimentación 2026.

Durante la jornada, la República Dominicana recibirá un reconocimiento por sus avances en la lucha contra el hambre y por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %.

Asimismo, se contempla un reconocimiento al artista y compositor dominicano Juan Luis Guerra por su obra “Ojalá que llueva café en el campo”, como parte de las actividades del foro. La programación también incluye una presentación artística de Maridalia Hernández durante el cierre del evento.

La salida del mandatario desde Roma hacia la República Dominicana está prevista para el viernes 16 de octubre.

Presidente Luis Abinader informa que invitará oficialmente al papa León XIV a visitar la República Dominicana en 2027

Roma, Italia.- El presidente Luis Abinader informó este domingo, a su llegada a Roma, Italia, que aprovechará su visita de Estado al Vaticano para invitar oficialmente a su santidad el papa León XIV a visitar la República Dominicana en 2027, durante la audiencia que sostendrá con el pontífice como parte de su agenda oficial.

El mandatario explicó que desea invitar al papa León XIV, quien visitó el país anteriormente cuando era sacerdote. El presidente Luis Abinader indicó que llevará un obsequio para el pontífice, cuyo contenido prefirió mantener como sorpresa.

“Tenemos como propuesta, ya lo han invitado, y queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como Papa, porque él la había visitado como sacerdote, pero que ahora la visite como Papa”, expresó el mandatario.

Participará en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO

El jefe de Estado manifestó que, durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacará la importancia de mantener la meta de Hambre Cero y mejorar la nutrición de los dominicanos.

“Ya no es solamente llegar a Hambre Cero, sino mantenerse ahí e ir mejorando también la calidad de la nutrición de nuestro país”, expresó.

La agenda contempla abordar los resultados alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el hambre, la sostenibilidad de esos avances y la mejora de la calidad nutricional de la población.

El presidente Luis Abinader explicó que sostendrá reuniones con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y otros funcionarios del organismo, junto con representantes del Ministerio de Agricultura dominicano.

Asimismo, señaló que participará en una jornada dedicada al objetivo de Hambre Cero y sostendrá conversaciones sobre otros asuntos relacionados con la agricultura nacional.

El mandatario también tiene previsto reunirse con autoridades italianas para tratar temas de interés bilateral y fortalecer los vínculos turísticos, empresariales y económicos entre ambas naciones.

Viaje a Praga, República Checa para participar en el Foro 2000

El martes, el presidente Luis Abinader viajará a Praga, República Checa, para participar en el Foro 2000, un espacio dedicado a la democracia fundado por el líder checo Václav Havel.

El gobernante explicó que fue invitado a pronunciar una conferencia sobre la reforma constitucional dominicana y la experiencia democrática del país. Además, adelantó que aprovechará la visita para conocer empresas checas con potencial de inversión en la República Dominicana.

Presidente Luis Abinader inaugura la Parada Dominicana en Roma y resalta el orgullo patrio y los aportes de la diáspora en Italia

Roma, Italia.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo, junto a la primera dama Raquel Arbaje, la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, una iniciativa que celebra la cultura, las tradiciones y la identidad nacional, además de reconocer el aporte de la diáspora dominicana en Italia.

Durante el acto, el mandatario expresó su orgullo y satisfacción por compartir con la comunidad dominicana en Roma, donde residen cerca de 6,000 compatriotas, y destacó que Italia alberga, después de España, una de las principales comunidades dominicanas en Europa.

El gobernante valoró el espíritu emprendedor, el esfuerzo y la capacidad de superación de los dominicanos residentes en Roma y otras regiones de Italia, cualidades que contribuyen al reconocimiento del país en el exterior.



Asimismo, resaltó la importancia de estas actividades para mantener vivas las tradiciones, promover la cultura nacional y fortalecer el sentimiento patrio entre los dominicanos que residen fuera de su tierra.

La jornada incluyó música, bailes típicos y vestimentas con los colores patrios, para promover la cultura dominicana y fortalecer los vínculos con Italia.



Invitación a su santidad el papa León XIV sigue en pie

Durante la misa dominical del Ángelus, el papa León XIV informó que será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. Ante este anuncio, el presidente Luis Abinader manifestó que se mantiene en pie la invitación oficial al pontífice para que viste el país en 2027.

República Dominicana avanza hacia el Hambre Cero

El presidente Luis Abinader también destacó los avances de la República Dominicana en la lucha contra el hambre y la pobreza, al igual que subrayó la importancia de mantener políticas públicas que consoliden el desarrollo social.

El mandatario señaló que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida y en los indicadores sociales, para que la población pueda beneficiarse del desarrollo.

Según explicó, la República Dominicana figura entre los países que han logrado avances significativos en seguridad alimentaria, junto a Brasil, Costa Rica, Uruguay, Chile y Guyana.



Durante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, el país será reconocido por alcanzar la meta de Hambre Cero,un logro que refleja los esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población.