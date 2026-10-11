Comandante General de la Fuerza Aerea Dominicana recibe al Dr. Juan Cruz Jiminian

Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo, Este, R. D.– El Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Mayor General Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana recibió al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, acompañado de su esposa, la señora Álida Camacho de Cruz, y una delegación de profesionales de la medicina.



Durante el encuentro, intercambiaron impresiones sobre la historia y evolución de la institución, así como sus aportes al país. Como recuerdo de la visita, el comandante general entregó al doctor Cruz Jiminián un presente institucional.



Posteriormente, la delegación recorrió las instalaciones de la Base Aérea San Isidro, donde conoció el proceso de ensamblaje de las aeronaves TP-75 Dulus, las características operativas de los aviones de combate A-29B Super Tucano y las capacidades de respuesta de los grupos de vuelo que conforman el Comando Aéreo de la FARD.



El recorrido concluyó en la Academia Aérea «General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda, FARD», donde los visitantes presenciaron una formación de cadetes, en el patio de armas de esta alta casa de estudios. Asimismo, conocieron los procesos de capacitación y entrenamiento de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea.



La jornada, en la que también estuvieron presentes oficiales generales y miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD, permitió dar a conocer las capacidades aeronáuticas, operativas y académicas de la Fuerza Aérea de República Dominicana, como parte de un intercambio orientado al conocimiento de las funciones y los recursos de la institución.



El doctor Cruz Jiminián es reconocido por su trayectoria médica y su labor filantrópica en favor de la población dominicana, especialmente de los sectores más vulnerables.