Falleció en Piedra Blanca Bonao Doña Ana María Lima de Morel

Boston, Massachussets, USA.-Hoy es un dia triste para quien suscribe estas notas, decimos esto porque ha fallecido en la Comunidad de Piedra Blanca, Bonao, Provincia monseñor Nouel, Republica Dominicana la Señora Ana María Lima de Morel tronco de una distinguida y respetable familia de esta distinguida Comarca.

Doña Ana Mateo como se le llamaba por toda las personas que le conociamos era una distinguida y laboriosa dama, un verdadero icono de la familia, tronco de una humilde y prestigiosa familia cuyo norte era una vida dedicada totalmente al trabajo, ella era una mujer de largas, extraordinarias y excepcionales virtudes.

Doña Ana María Lima de Morel, una muy buena madre, excepcional amiga, vecina integra y humilde fue una mujer de trabajo con una honradez intachable que estuvo con todos nosotros por décadas, donde pudimos aprender con ella que el trabajo forma y transforma al ser humano para un mejor futuro para un mejor bienestar.

De izquierda a derecha figuran en la foto la la Medico Pediatra Dra. Martha Amparo Morel Lima, .Y las profesoras Perfecta Morel Lima, Francia Morel Lima, Martina Morel Lima y Marisabel Morel Lima.

Doña Ana Mateo con su Yerno Don Felix esposa de su Hija la Profesora Martina Morel.

Asi con esa sonrisa alegre era Doña Ana.Doña Ana María Lima de Morel.

Doña Ana María Lima de Morel con parte de sus familiares.

Nuestra condolencia para sus hijos Jose Julio Morel Lima, Valerio Morel Lima, Mario Morel Lima, sus hijas Casi todas Maestras Educadoras, las Profesoras Martina Morel Lima, Francia Morel Lima, la Medico Pediatra Dra. Martha Amparo Morel Lima, Perfecta Morel Lima, Beatriz Morel Lima, Marísabel Morel Lima (Niña), y demás familiares.

Sus restos fueron expuestos en la Funeraria Municipal de Piedra Blanca, Bonao, luego sus restos fueron llevado a la Iglesia Católica de Piedra Blanca donde se celebro una misa de cuerpo presente después, el Profesor Juan Isidro Isidro Rodríguez (Romeo) hizo unas resumidas palabras de una breve historia de Doña María Lima de Morel, posteriormente sus restos fueron sepultados en el nuevo Cementerio del Caucho a las 12:15 del Medio día de Hoy Domingo.

Nos unimos al inmenso e inexplicable dolor que hoy embarga a esa honorable Familia Morel Lima de Piedra Blanca de Bonao, Paz a sus restos.