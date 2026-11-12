Pandillas de Mafiosos Invasores de Propiedades continúan con las propiedades despojadas en su poder en el manguito Peralvillo Yamasá

Santo Domingo Este, R. D.-Una pandilla de Mafiosos invasores de propiedades privadas que han estado asediando a una cantidad de respetables y humildes familias de agricultores que están residiendo en la sección el Manguito, Municipio de Peralvillo Yamasá continúan con las propiedades ocupadas las cuales sin ningún rubor actuando hasta ahora con total impunidad continúan ocupando, alambreando, rompiendo Cacao, Guineos, Rulos, matas de Palmas, Matas de Caobas causándole grandes daños a los propietarios de sus terrenos invadidos por los desaprensivos.

Los supuestos miembros de la Pandilla de Invasores estan compuestos por unos tales, Pijoyo, Carlito La Piedra, UN tal Sandy ( Supuesto Sargento retirado de la Policía Nacional y/o el Ejercito de la Republica Dominicana

estos individuos los cuales se les ve actuar con una total impugnidad como si para ellos no exitieran leyes continúan ocupando las propiedades ah y con el detalle de que tienen un Supuesto Titulo de Propiedad de menos de siete mil Metros Cuadrados de Tierras y van adonde cualquier familia que tengan propiedades, sin importarles que estén debidamente sembradas,

Siendo sus victimas generalmente madres solteras, a quienes no les tienen el mas mínimo respeto tratando a muchas de sacarlas de sus casas para ellos venderlas, tal y como le han hecho a la propiedad de la Señora Señora Ana América Jiménez Ureña la cual hace unos 30 años compro en ese lugar la cantidad de 12 Tareas de Tierra.

En la propiedad de esta Señora la cual por razones personales reside fuera del país y en esa propiedad ella ha dejado a su hija Kenia Berihuete Montero, pero resulta que la banda de invasores la ha ocupado y le ha trancado unas 10 tareas aproximadas, debiéndoselas en solares, tumbándole matas de Palma, Caoba, Guineos, Cacao, Limones, entre otros rublos menores.

Algunas caras de los supuestos Pandilleros Invasores de Propiedades en la Provincia Monte Plata

Ese el Tal Pijoyo.

Este otro personaje de la banda de Invasores de Propiedades y le llaman el Profesor Basilio de la Cruz Beltran un supuesto maestro que de acuerdo a una fuente de entero Crédito trabaja en la Escuela Roque de Leon de la Gina Yamasa, pero su otra suouesta profesión además de ser Maestro es también invasores de Propiedades.

Este es la casa que recién ha construido el Suouesto Profesor Beltran en la Propiedad de la Madre de Kenia.

Este es el supuesto Sargento retirado de la Policía Nacional y/o el Ejército de la República Dominicana y suestatemente responde al nombre de Sandy, aunque se le conoce como el Sargento. Y el cual se dedica como comprar los Solares una vez estan ocupados.por las Pandillas y aqui figura con una supuesta Cumplice.

Precisamente ayer la Señora Kenia Berihuete Montero se P de que a su propiedad se apareció un individuo conocido como Marcos quien reside en el lugar de las Tres cruces, de Peralvillo, por supuestas instrucciones de Carlito (La Piedra) el cual fue a decosechar el Cacao de unas matas que les quedan en las dos tareas que le han dejado las bandas de invasores, pero al ella movilizarse a la Policía el individuo dejo la acción.

Sin embargo en el día de hoy Miércoles 11 de Octubre como a las 8:00 de la mañana se aparecieron los nombrados Pijoyo, (Carlito la Piedra) y otro miembro de la pandilla de Invasores ´de nombre desconocido, a seguir sustrayendo los Cacaos que ellos encontraron sembrado en la Propiedad de la madre de Kenia con una impugnidad terrible.

Las Familias de la Comunidad de El Manguito, Peralvillo, Yamasa preocupada por la existencia de esas bandas de Pandilleros, Invasores ha acudido al Jefe de La Policía Nacional, Mayor General Ernesto Rafael Rodríguez García Director General, Policía Nacional y al Honorable Magistrado Dr. Andrés Comas Abreu, Procurador Fiscal Provincia de Monte Plata a los cuales les han solicitado una urgente reunían con la Comunicad a fin de que les sean devueltos los terrenos ocupados por las Bandas de Invasores, apresados, y sometidos a la acción de la justicia a los desaprensivos para así acabar con los que ellos les llaman la terrible zozobra que lo han estado sometiendo, es Supuesta Asociacion de Malhechores.

Un supuesto Maestro de escuela es parte de la banda de invasoras que opera en el Manguito, Peralvillo

Dentro de esa banda de invasores de Propiedad seupuestamente se encuentra el otro personaje de la banda de Invasores de Propiedades y le llaman el Profesor Basilio de la Cruz Beltrán un supuesto maestro que de acuerdo a una fuente de entero Crédito trabaja en la Escuela Roque de Leon de la Gina Yamasa, pero su otra suouesta profesión además de ser Maestro es también invasor de Propiedades privadas.

Este Caballero según una fuente anónima nos informo que esta ocupando uno de los solares que pertenecen a la Señora Ana América Jiménez Ureña la cual hace unos 30 años compro en ese lugar la cantidad de 12 Tareas de Tierra y donde en una parte de esa propiedad el Caballero Basilio Beltrán le ha construido una casa de block, pretendiendo quedarse con ella de manera ilegal.