Presidente Luis Abinader hace realidad el sueño de 2,500 familias de El Almirante II con la entrega de títulos de propiedad que benefician a unas 13,000 personas

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inició su jornada de trabajo de este domingo haciendo realidad el anhelo de 2,500 familias del sector El Almirante II, con la entrega de sus títulos de propiedad que benefician a unas 13,000 personas, las cuales hoy cuentan con mayor seguridad jurídica, tranquilidad y certeza de que los terrenos donde han construido sus hogares les pertenecen legalmente.

Esta es la segunda entrega de títulos que realiza el mandatario en el sector, donde anteriormente fueron beneficiadas 1,500 familias, con lo que se eleva a 4,000 el total de hogares favorecidos hasta la fecha con esta iniciativa.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader reiteró que la entrega de títulos es un acto de justicia social para las familias beneficiarias que por décadas viven en el sector.

“Esto es además desarrollo económico porque ahora ustedes tienen mucho más, tienen un patrimonio real para ustedes y para sus familias”, manifestó.

El jefe de Estado anunció que continuará entregando títulos la semana que viene en Sabana Perdida y en varias semanas otra vez volverá a El Almirante para entregar otros 2,500 certificados de títulos y completar los 6,500 del proyecto, en beneficio para unas 45,000 personas de la localidad de municipio Santo Domingo Este.

Durante las palabras de bendición, fray Yenny Wadner Familia, párroco de la iglesia Epifanía del Señor, expresó su alegría por haber sido parte del proceso desde sus inicios en la zona, cuando, junto con las organizaciones comunitarias del sector, acogió a las brigadas encargadas de realizar los trabajos.

“Las obras hacen grandes a los hombres que la hacen y la inmortalidad de la gente o del hombre no viene por la palabra que dice sino por la obra que hace. Dice la palabra: ‘Cumple tú al Altísimo y Él actuará. Cuando se hace una promesa al pueblo se le hace a Dios y cuando se cumple se está cumpliendo con Dios y Dios bendice al hombre que cumple con lo que dice y por eso hoy damos gracias por el presidente, por todo su equipo, por este equipo de titulación y por todo este pueblo que hay con alegría rebosante va a recibir estos títulos”, expresó el religioso.

En representación de los beneficiarios, Mildred González Cruz manifestó que hace un tiempo para los residentes de los sectores era un sueño y hoy, gracias al presidente Luis Abinader, es una realidad.

“Y hoy usted, señor presidente, hace este sueño realidad y como escuché a mi querido sacerdote, que dijo una frase que me encantó y la hice mía: Los hombres no se inmortalizan por lo que dicen sino por lo que hacen. Muchísimas gracias señor Presidente”, expresó la comunitaria.

Presidente Luis Abinader impulsa la titulación como política pública de transformación social

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, enfatizó la visión humana y el firme compromiso del presidente Luis Abinader, quien hace de la titulación una política pública que trasciende la entrega de un documento, porque representa tranquilidad y nuevas oportunidades para miles de familias dominicanas.

“Este proyecto es también una muestra de que podemos avanzar hacia el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Ese compromiso nos impulsa a continuar trabajando con eficiencia, transparencia y responsabilidad, superando cada desafío hasta alcanzar nuestro principal objetivo: que cada familia pueda tener en sus manos el título que la reconoce como legítima propietaria de su tierra. Hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben sus títulos de propiedad sin tener que invertir un solo peso de sus bolsillos”, apostilló.

Indicó que los terrenos titulados se ubican dentro de la parcela 1-B-REF, del Distrito Catastral No. 06, un área geográfica de 507,699.82 metros cuadrados, “para hacer posible que hoy miles de familias puedan abrazar con orgullo su título de propiedad”.

Duarte Méndez explicó que el proceso de titulación representa para los beneficiarios un ahorro de RD 200,000,000.00, monto que habrían tenido que desembolsar si este trámite se hubiese realizado por la vía privada.

Agradeció a comunitarios, autoridades civiles y municipales de este sector, así como a todas las personas que aportaron su esfuerzo y confianza para hacer realidad este proyecto, en especial a la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales, así como al personal de la institución que dirige, y dijo que su respaldo y compromiso le permiten celebrar en el día de hoy tan importantes resultados.

Siempre lo he dicho: una de las actividades que más me gustan es la entrega de títulos de propiedad.

Hoy, en Lotes y Servicios, Sabana Perdida, entregarle su título a doña Ramona Beltré me llenó de mucho orgullo y satisfacción.

En la actividad participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el viceministro de Iniciativas Presidenciales, Alexis Jiménez; el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; de Gestión Inmobiliaria y Titulación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Johnny Aristy y el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dio Astacio.