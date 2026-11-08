Leonel Fernández propone una serie de Cambios en sistema de salud de la Republica Dominicana. Suma a ex-senador Germán Castro y a otros dirigentes de diferentes partidos a la Fuerza del Pueblo

Santo Domingo, R. D. – El ex-presidente de la República Dominicana y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este sábado que el sistema sanitario dominicano necesita una profunda transformación para garantizar servicios de calidad, atención oportuna y acceso equitativo a toda la población.

Durante el lanzamiento y juramentación del movimiento Rescate de la Salud RD, integrado por profesionales del sector, Fernández cuestionó que la asistencia médica esté condicionada a la capacidad económica de los pacientes.

El exmandatario relató el caso de una persona cercana a quien, según explicó, le exigieron un depósito de 900 mil pesos antes de autorizar su ingreso a un centro de salud.

«El dinero no puede estar por encima de la salud», expresó, al señalar que todo paciente debe recibir atención y que los asuntos económicos deben resolverse con posterioridad.

CRÍTICAS A LOS HOSPITALES PÚBLICOS

Fernández sostuvo que los hospitales públicos deben ofrecer servicios de igual o mayor calidad que los centros privados. También criticó el deterioro de establecimientos estatales, las deficiencias de higiene y la falta de equipos adecuados.

Indicó que, aunque aproximadamente 10.6 millones de personas están afiliadas a la seguridad social, persisten problemas de financiamiento y calidad.

Señaló que el presupuesto de salud representa alrededor del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el desembolso directo de los pacientes alcanza el 43 % del gasto sanitario, según las cifras que citó.

PROPONE MODELO PREVENTIVO

El presidente de la FP planteó implementar un modelo de salud preventiva mediante médicos de familia, enfermeras y trabajadores sociales que visiten los hogares para identificar enfermedades, detectar factores de riesgo y dar seguimiento a los pacientes desde la atención primaria.

El coordinador del movimiento, doctor Wascar Antonio Roa de los Santos, presentó propuestas como la creación de un ecosistema integrado de salud, el expediente médico único y el fortalecimiento de la atención a personas con enfermedades crónicas.

En la actividad también participaron el secretario de Salud de la FP, Ramón Alvarado; el doctor Juan Nathanael Morales y dirigentes de la organización, entre ellos Radhamés Jiménez, Antonio Florián y Bautista Rojas Gómez.

Leonel Fernández suma a exsenador Germán Castro a FP

LA ALTAGRACIA.– El ex-presidente Leonel Fernández juramentó este sábado al ex-senador Germán Castro y a ex-dirigentes del PRM, PRSC, PLR y otras organizaciones políticas, durante un acto celebrado en el Polideportivo de Higüey.

La actividad reunió a empresarios, profesionales, jóvenes y dirigentes políticos de distintos municipios de la provincia, con el recinto deportivo a plena capacidad.

Entre los nuevos integrantes figuran el doctor José Rodríguez Reyes, ex-vicepresidente municipal del PRM; el doctor Lépido Botello, ex-presidente del PRSC; Julio Núñez, ex-secretario de Organización de esa entidad, y Ángela María Rivera Carela, ex-vicealcaldesa de Verón-Punta Cana.

También se incorporaron Frank Rodríguez Reyes, Frank Antonio de los Santos, Ruddy Martínez, Ramón Pichardo y David Antonio Pichardo Ubiera, además de representantes de otras organizaciones.

Fernández atribuyó las nuevas adhesiones al descontento con la gestión gubernamental y consideró significativo que dirigentes del partido oficialista pasen a una organización opositora. Al observar la multitud, comentó que por un momento creyó que ya estaban en mayo de 2028.

Durante el encuentro, Rodríguez Reyes afirmó que el respaldo a Fernández debe traducirse en votos para las elecciones de ese año. Mientras, Castro destacó las obras realizadas durante los gobiernos del exmandatario y expresó su aspiración de que el país recupere el progreso económico y social.

En representación de los jóvenes, Framer Rodríguez, coordinador de Generación Verde, informó que el movimiento cuenta con cerca de 200 integrantes y proyecta ampliar su estructura hasta superar los 5,000 miembros.

El presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, Miguel Rojas, también dio la bienvenida a los nuevos miembros.

La actividad forma parte del recorrido político de Fernández por la región Este, que incluye encuentros en La Altagracia, Hato Mayor y San Pedro de Macorís.