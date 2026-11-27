Santo Domingo, R. D.- El encendido de miles de luces navideñas y la presencia de las familias dominicanas marcan el inicio de Villa Navidad 2026, con la presencia del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, la primera dama Raquel Arbaje y los principales personajes de esta temporada festiva.

El espacio vuelve a abrir sus puertas de manera gratuita, a millones de personas que cada año acuden a estas mágicas y coloridas calles donde los niños y niñas, pero también jóvenes y adultos, pueden interactuar con Santa Claus y la señora Claus, los Reyes Magos, duendes, el Grinch y muchos más. Asimismo, se celebrarán conciertos y otras actividades familiares.

La unión familiar, la felicidad y la celebración junto a seres queridos, vecinos y allegados fueron los deseos expresados por el jefe de Estado y su esposa.

“Es tiempo de compartir con unión y esperanza. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los dominicanos y deseo para el próximo año salud y éxito para todo nuestro pueblo”, expresó con alegría el presidente Abinader.

De su lado, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, invitaron a los presentes y toda la ciudadanía a disfrutar de este maravilloso espacio en respeto, armonía y alegría.

El parque estará abierto al público desde este 26 de noviembre al 6 de enero de 2027.

En la ciudad de Santiago también se volverá a vivir la experiencia de Villa Navidad en los jardines del Gran Teatro del Cibao, y será inaugurada este viernes, con la presencia del presidente Luis Abinader.

Es el quinto año consecutivo que se implementa Villa Navidad en el Centro Olímpico.

Presidente Luis Abinader encabeza lanzamiento del combo navideño del Inespre, que permitirá adquirir 10 productos de la canasta básica por mil pesos

Santo Domingo Este.- El presidente Dominicani Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó el lanzamiento del combo navideño del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que incluye 10 productos de la canasta básica por mil pesos, lo que permitirá a la población acceder a alimentos de calidad a precios asequibles.

Cada combo contiene 25 libras de comida repartidas en cinco libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo entero de cuatro libras, un cartón de huevos de 30 unidades y dos libras de papas. También 400 gramos de espaguetis, media libra de ajo, un frasco de aceite, dos libras de azúcar y una libra y media de salami.

“Armamos un combo especial a precio especial para facilitar la compra de estos productos. Estamos subsidiando 470 pesos por combo y trabajamos para que los camiones lleguen a los barrios más lejanos de cada municipio”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, indicó que, aunque estos combos son ideados para las festividades navideñas, se trabaja en un plan a futuro que permita integrarlos a la oferta regular del Inespre para que cada vez más, las familias dominicanas tengan garantizada una alimentación equilibrada.

De su lado, David Herrera, director del Inespre, indicó que de manera inicial se distribuirán 200,000 unidades en todo el territorio nacional y estarán disponibles en los mercados de productores, bodegas móviles, ferias agropecuarias y en las rutas alimentarias que desarrolla la institución.

Decenas de personas se dieron cita en los alrededores del Club de los Billeteros, en Santo Domingo Este, donde se dieron a conocer los detalles de esta iniciativa.

“Los estudios indican que una persona consume en promedio 1.5 kilos de comida diaria, por lo que cada combo da para alrededor de 8 personas, y al dividir su costo total, son 125 pesos por persona”, concluyó Herrera.

De manera simultánea, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó el lanzamiento de esta iniciativa en Santiago, como parte de las acciones del Gobierno garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos, cuyos resultados permitieron a la República Dominicana salir del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Presidente Luis Abinader destaca aumento de la producción de pollo, huevos, arroz y plátano impulsada por trabajo conjunto que desarrollan los productores y el Gobierno

La Vega.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona destacó este viernes el aumento de la producción nacional de pollo, huevos, arroz y plátano, impulsado por una mayor demanda, la ampliación del mercado y el trabajo conjunto entre los productores y el Gobierno, al encabezar la presentación del proyecto piloto Caplatagro La Vega, una iniciativa destinada al acopio, la transformación y la agroindustrialización del plátano.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que desde el año 2020 su gobierno ha respaldado al sector productivo de manera clara, eficiente e integral, al tiempo que felicitó a Adoplatano por impulsar esta iniciativa y aseguró que continuará brindándole su apoyo.

El jefe de Estado resaltó que el crecimiento de la producción de estos alimentos responde también al esfuerzo de los productores nacionales y a la coordinación que mantienen con las autoridades para atender las necesidades del sector.

Asimismo, destacó el respaldo que ofrece el Banco Agrícola mediante el financiamiento a los productores y recordó la coordinación que se ha mantenido con el sector ante las variaciones registradas en el precio del plátano.

En ese sentido, el presidente Luis Abinader alentó a los productores a continuar desarrollando Caplatagro y expresó su interés en que esta iniciativa sirva de ejemplo para impulsar proyectos similares en otras partes del país.

Caplatagro, un ejemplo de encadenamiento productivo

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, definió Caplatagro como un ejemplo de encadenamiento productivo y destacó que la vinculación de la agricultura con la innovación y el financiamiento permite agregar valor a la producción, desarrollar productos innovadores y ampliar las oportunidades de exportación.

El funcionario sostuvo que el fortalecimiento de la producción nacional también contribuye a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico del país, por lo cual valoró el trabajo realizado para relanzar la agricultura dominicana durante las gestiones de Limber Cruz y del actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat.

Asimismo, planteó que la alianza con el Banco Agrícola puede conectar las capacidades financieras del país con las de sus productores y contribuir a una mayor suficiencia productiva.

Productores agradecen respaldo del presidente Luis Abinader

En tanto, el presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González, agradeció al presidente Luis Abinader y a las instituciones presentes por el respaldo brindado al sector productor de plátano y expresó que el mandatario cumplió su compromiso con los productores al apoyar el proyecto Caplatagro, al tiempo que destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto para garantizar el avance de esta iniciativa.

Durante sus palabras de exhortación, llamó a continuar fortaleciendo la producción y transformación del plátano para generar mayor valor para el sector.

Proyecto Caplatagro

La iniciativa es promovida por Adoplatano y Coopevive, cooperativa de productores de frutas, vegetales y víveres veganos.

La actividad se realizó en el Mercado de Productores Jeremías e incluyó las palabras de bienvenida de la alcaldesa de La Vega, Amparo Altagracia Custodio Guerrero, y la exhortación de la gobernadora provincial, Luisa Jiménez.

Al concluir el acto, el presidente Luis Abinader recorrió la nave donde se procesan y empacan los productos, acompañado por 40 productores y autoridades.

La agenda también contempló un encuentro con productores agrícolas y directivos de Adoplatano, Coopevive, Caplatagro y Randy Beato Export.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González; el director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y Olmedo Caba, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

También asistieron diputados de la provincia, autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como representantes del sector agropecuario.

Presidente Luis Abinader anuncia amplio programa navideño con 15 millones de servicios alimenticios

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció un amplio programa de asistencia alimentaria y apoyo a la economía familiar para las festividades navideñas, denominado “Navidad 360”, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre. La iniciativa contempla la distribución de más de 15 millones de raciones en almuerzos y cenas, 1.5 millones de raciones crudas casa por casa y 500,000 teleras navideñas, así como el funcionamiento de más de 180 comedores comunitarios en las 32 provincias del país y la realización de 1,088 operativos comerciales del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), incluidos 800 operativos de bodegas móviles, con el propósito de fortalecer la asistencia alimentaria y facilitar el acceso de las familias dominicanas a productos de la canasta básica a precios asequibles.

En el espacio LA Agenda Semanal, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, participaron representantes de los Comedores Económicos del Estado, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y la Dirección de Desarrollo Barrial, quienes dieron a conocer las iniciativas que ejecutarán en distintas comunidades del país.

En el encuentro, el presidente Abinader destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los productores agropecuarios nacionales para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir a la estabilidad de los precios durante las festividades.

Explicó que el Gobierno mantiene una comunicación permanente con los productores para incorporar los excedentes de producción a los programas de distribución y comercialización del Inespre y otras instituciones, fortaleciendo así el aprovechamiento de los productos nacionales.

El mandatario también resaltó los avances de la producción agropecuaria, especialmente en alimentos de consumo masivo, y mencionó una proyección cercana a los 25 millones de huevos durante diciembre. Asimismo, destacó las gestiones para ampliar las oportunidades de comercialización internacional de productos dominicanos, incluyendo iniciativas destinadas a facilitar el transporte de huevos hacia Bahamas.

El presidente Abinader valoró la participación de iglesias, clubes, fundaciones y organizaciones comunitarias en la distribución de alimentos, al considerar que su colaboración permite ampliar el alcance de los programas sociales y beneficiar a un mayor número de familias.

Comedores Económicos proyectan distribuir 15 millones de servicios alimenticios

Los Comedores Económicos del Estado desarrollarán jornadas de almuerzos y cenas navideñas en las 32 provincias del país, con el apoyo de organizaciones sociales y comunitarias, cuya meta es alcanzar alrededor de 15 millones de servicios alimenticios, una cifra similar a la registrada durante el año anterior, mediante las distintas actividades de asistencia y distribución de comidas preparadas.

Asimismo, se anunció la entrega de 1.5 millones de raciones crudas, acompañadas de una telera navideña, para contribuir a la alimentación de las familias durante las celebraciones. También indicó que, con el respaldo del Banco de Reservas, se proyecta realizar actividades folclóricas y culturales relacionadas con las tradiciones navideñas.

Como parte de la programación, los Comedores Económicos coordinarán, con la Dirección de Desarrollo Barrial, la celebración de 52 almuerzos navideños en diferentes comunidades.

Inespre realizará 1,088 operativos para beneficiar a 952,000 personas

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció que la entidad desarrollará 1,088 actividades comerciales durante lo que resta de noviembre y diciembre, con una proyección de 952,000 beneficiarios.

Detalló que el programa incluye 800 bodegas móviles, 260 mercados de productores, ocho ferias agropecuarias y ocho ferias alimentarias, mediante los cuales se ofrecerán productos de la canasta básica a precios asequibles.

Explicó que estos operativos permitirán ampliar la cobertura de los programas de comercialización de la institución y facilitar el acceso de las familias a productos agropecuarios durante la temporada navideña.

Asimismo, adelantó que el Inespre trabaja en el lanzamiento de una nueva iniciativa comercial para Navidad, cuyos detalles serán anunciados posteriormente.

Edgar Féliz presenta programas de asistencia de la Dasac

El director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Féliz, participó en la presentación de las iniciativas destinadas a fortalecer la asistencia social durante las festividades navideñas.

La institución forma parte de los organismos que desarrollarán acciones dentro del eje “Alimentación y economía familiar”, mediante programas de apoyo dirigidos a las familias de menores ingresos.

En ese contexto, se destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales para ampliar la cobertura de las ayudas y facilitar su distribución en diferentes comunidades del territorio nacional.

Rolfi Rojas anuncia actividades navideñas en 400 barrios

El director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, anunció que la institución llevará actividades navideñas a aproximadamente 400 barrios de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Explicó que el programa contempla la instalación de árboles navideños, luces decorativas y encuentros comunitarios, con el propósito de promover la convivencia y la integración familiar.

Rojas informó que también se realizarán jornadas con chocolate caliente, teleras, presentaciones musicales y la participación de Santa Claus, en colaboración con casas de cultura y organizaciones comunitarias.

Además, anunció la celebración de 52 cenas navideñas en coordinación con juntas de vecinos, como parte de las actividades destinadas a compartir las festividades con residentes de distintos sectores.

Fortalecimiento de la alimentación y la economía familiar

Durante el encuentro también se destacó la importancia de facilitar el acceso de las familias a productos tradicionales de la temporada navideña, mediante los programas de distribución de alimentos y comercialización a precios asequibles.

Las autoridades explicaron que las raciones crudas incluyen productos básicos como arroz, habichuelas, aceite, azúcar y condimentos, entre otros artículos destinados a la preparación de comidas en los hogares.

Asimismo, resaltaron el trabajo conjunto entre las instituciones de asistencia social y el Inespre para ampliar las oportunidades de acceso a alimentos y fortalecer el apoyo a las comunidades.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca garantizar una mayor cobertura de los programas alimentarios, respaldar la producción nacional, apoyar la economía familiar y promover la integración comunitaria durante las celebraciones navideñas.