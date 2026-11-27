Santo Domingo Este, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, dejó inaugurada la Unidad de Atención Integral para Adolescentes del Hospital Ciudad Juan Bosch, un espacio especializado y gratuito que ofrecerá atención médica, psicológica y orientación en salud sexual y reproductiva a jóvenes de entre 10 y 18 años. Durante el acto, anunció que está en proceso de licitación la ampliación de este establecimiento de salud y del Hospital del Almirante.

El gobierno del presidente Luis Abinader continúa fortaleciendo la Red Pública mediante la ampliación y modernización de su infraestructura y la creación de espacios especializados que garanticen atención oportuna, digna y de calidad a la población, con especial atención a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.

Landrón explicó que la adolescencia es una etapa determinante en la vida de las personas, marcada por transformaciones físicas, emocionales y sociales, por lo que el sistema sanitario debe garantizar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes, recibir orientación y acceder a servicios de salud en un ambiente de confianza, privacidad y respeto.

Destacó que la nueva unidad cuenta con recepción, sala de espera y consultorios independientes, además de un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de medicina familiar, ginecología, psicología, nutrición y enfermería. Entre los servicios disponibles figuran consultas médicas, planificación familiar, atención psicológica y ginecológica, así como evaluaciones preventivas para adolescentes sanos.

El titular del SNS precisó que la atención también contempla acciones para prevenir embarazos en adolescentes, detectar y tratar infecciones de transmisión sexual, trastornos alimentarios, ansiedad, depresión y consumo de sustancias, además de identificar situaciones de violencia y activar los protocolos correspondientes para garantizar la protección de los jóvenes.

“No podemos esperar a que nuestros adolescentes lleguen a los hospitales con una enfermedad o una situación de crisis. Tenemos que trabajar desde la prevención, la educación y la detección temprana de los factores que puedan afectar su desarrollo”, expresó.

El director ejecutivo resaltó el crecimiento de estos servicios especializados en el país. Indicó que en 2020 existían 16 unidades de atención para adolescentes y actualmente funcionan 43 en todo el territorio nacional, mientras otras cuatro o cinco se encuentran en proceso de culminación para su próxima apertura.

Asimismo, señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia que desarrolla el SNS junto con la primera dama Raquel Arbaje, para fortalecer la atención integral de esta población y contribuir a reducir los embarazos a edades tempranas, indicador que ha experimentado una disminución superior al 22 %.

El funcionario hizo un llamado a padres, madres, tutores, maestros y organizaciones comunitarias para que conozcan y promuevan estos servicios, al considerar que cada adolescente que acude a estas unidades representa una oportunidad para prevenir enfermedades, detectar situaciones de violencia, atender problemas de salud mental y evitar embarazos a temprana edad.

Durante la actividad también intervino la joven Marlin María Sánchez, en representación de los adolescentes de Ciudad Juan Bosch, quien agradeció la apertura del espacio y destacó la importancia de contar con profesionales dispuestos a escuchar, orientar y acompañar a los jóvenes sin juzgarlos.

En el acto también estuvieron presentes Freddy Novas, director Materno Infantil y Adolescentes del SNS; Edisson Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Ozama; Jacqueline Carrasco, directora del Hospital Ciudad Juan Bosch, entre otras personalidades y autoridades locales.

SNS garantiza asistencia digna, gratuita y confidencial a víctimas de violencia de género, en el lanzamiento de “Iniciativa Vida”

Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, reafirmó el compromiso de la institución de garantizar una atención oportuna, confidencial y humanizada a las mujeres víctimas de violencia, durante su participación en el lanzamiento de “Iniciativa Vida”, una propuesta interinstitucional liderada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El acto, celebrado en el Salón B del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contó con la presentación de esta estrategia impulsada por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía para sensibilizar a la población masculina en la prevención del maltrato y la construcción de una sociedad más segura.

Durante su participación, Landrón destacó que cada establecimiento de la Red Pública de Salud puede ser el primer punto de contacto para identificar señales de abuso en mujeres que aún no han denunciado, por lo que exhortó a las afectadas a acudir sin temor a los centros hospitalarios.

El funcionario aseguró que el compromiso de SNS es atender sin condiciones, con dignidad y confidencialidad, tras reconocer la labor de las instituciones promotoras del proyecto y alinear estas acciones con la visión de calidad y humanización de los servicios sanitarios impulsada por el presidente Luis Abinader.

“Como institución, tenemos el deber de fortalecer esta cobertura, porque cada establecimiento de nuestra Red Pública de Salud puede ser el primer contacto con una víctima de violencia. En ocasiones, somos los primeros en identificar señales de abuso en mujeres que aún no han denunciado. Por eso, queremos exhortar que si una mujer está siendo víctima de violencia no dude en acercarse a nuestros centros en busca de ayuda. Atender sin condiciones, con dignidad y confidencialidad, es nuestro compromiso”, resaltó.

El titular del SNS explicó que el trabajo de la institución se sustenta en cuatro pilares fundamentales, tales como ofrecer atención médica y psicológica a las víctimas, detectar tempranamente las señales de abuso, contar con personal capacitado y sensibilizado, y garantizar una asistencia digna y confidencial.

Landrón subrayó además que esta capacidad de respuesta se apoya en la infraestructura de salud mental de la Red Pública, que cuenta con 494 camas distribuidas en 67 unidades, además de servicios especializados como terapia electroconvulsiva y dos unidades de psicotrauma en los hospitales Juan Bosch, en La Vega, y Dr. Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte. Según detalló, durante el año 2026 el sistema público ha realizado 375,925 consultas de psicología y psiquiatría y registrado 3,332 hospitalizaciones, capacidades vitales para tratar las secuelas emocionales de la violencia.

Actualmente, la Red Pública de Salud dispone de ocho unidades y 20 servicios de atención a víctimas de violencia de género distribuidos en 28 establecimientos de salud de diez regiones sanitarias del país.

De las ocho unidades en funcionamiento, tres pertenecen a la región Ozama, ubicadas en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional, así como en los hospitales Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y Municipal Dr. Rodolfo de la Cruz Lora, en Santo Domingo. En la región Valdesia opera una unidad en el Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal; mientras que Cibao Sur dispone de dos en los hospitales Regional Dr. Luis M. Morillo King y Municipal Dra. Armida García, en La Vega. Las dos restantes funcionan en la región El Valle, específicamente en el Hospital Docente Alejandro Cabral, en San Juan, y el Hospital Rosa Duarte, en Elías Piña.

En cuanto a los 20 servicios especializados, cinco operan en la región Ozama, cuatro en Cibao Sur y los demás se distribuyen en Valdesia, Higuamo y Cibao Occidental. Como parte de su plan de expansión, el SNS tiene previstas 14 próximas habilitaciones, de las cuales 13 corresponden a nuevas aperturas y una a la reapertura de una unidad.

De igual forma, el director del SNS valoró el alcance de la Ley Mirabal, que cursa actualmente en el Congreso Nacional, señalando que establece obligaciones concretas para el sector salud en materia de detección temprana, capacitación de equipos, asistencia integral, confidencialidad y seguimiento.

Indicó que el proyecto contempla responsabilidades disciplinarias, administrativas y civiles por incumplir los deberes de atención digna y consentimiento informado, además de multas, inhabilitación profesional y penas de dos a cinco años de prisión por violencia obstétrica, de cinco a diez años cuando existan agravantes y de diez a veinte años por esterilización forzada.

Asimismo, resaltó que el SNS mantiene jornadas continuas de capacitación, talleres sobre el flujograma de atención y charlas educativas en salas de espera para fortalecer la orientación al personal y a la ciudadanía.

De su lado, la presentación de “Iniciativa Vida” estuvo a cargo de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quienes resaltaron la importancia de involucrar activamente a los hombres en la transformación de los patrones de conducta que perpetúan la violencia. Como parte del lanzamiento, se presentó el tema musical “Hermano, baja la mano”, interpretado por varios artistas nacionales, como un llamado a la reflexión y al compromiso masculino.

La actividad contó también con la participación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier; la coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; los ministros Luis Miguel de Camps, Sigmund Freund, Eddie Olivares y Eduardo Sanz Lovatón; el juez Justiniano Montero, representantes de la Suprema Corte de Justicia, una comisión de diputados y otros titulares de instituciones del Estado.