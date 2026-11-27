Pedro Brand, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana (ERD), Mayor General Jimmy Arias Grullón, realizó este jueves 26 de noviembre un amplio recorrido de supervisión operacional por toda la línea fronteriza correspondiente al área de responsabilidad de la 5ta. Brigada de Infantería.

La jornada de inspección dio inicio en la sede del 14.º Batallón de Infantería, asentado en Jimaní, contando con el acompañamiento del comandante de la 5ta. Brigada de Infantería, general de brigada Freddy Soto Torman, así como de oficiales miembros del Estado Mayor de la institución castrense.

Durante el trayecto, el alto mando militar verificó el alistamiento operacional, el despliegue de tropas y las condiciones de infraestructura a lo largo de todo el perímetro de la verja perimetral inteligente en esa demarcación, abarcando de manera directa los destacamentos de la 240, Tierra Nueva y La Y, el puesto de Las Lajas y los puntos de vigilancia apostados en todo el cordón fronterizo.

Al dirigirse a los soldados desplegados en la zona, así como en un mensaje extensivo a todos los miembros de la institución en vísperas de la entrega del sueldo navideño o regalía, el mayor general Arias Grullón los exhortó a actuar con prudencia y responsabilidad, haciendo especial énfasis en la seguridad personal al desplazarse en motocicletas, en mantenerse alejados de tentaciones y lugares propensos a generar conflictos, y en aprovechar las festividades para compartir en unión familiar.

Con estas visitas de supervisión continua en terreno y la orientación directa a sus tropas, el Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la vigilancia en la frontera terrestre y el bienestar integral de los soldados que sirven a la Patria.