Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezaron este jueves la Graduación General 2026 de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en la que 54,296 estudiantes culminaron su formación técnica gratuita, fortaleciendo el capital humano nacional y contribuyendo al desarrollo social y económico de la República Dominicana.

La institución actualmente dispone de 31 escuelas, cuatro extensiones, diez aulas móviles y una oferta de 110 acciones formativas, dirigidas tanto a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional como a la población civil.

Esta histórica promoción constituye un importante aporte de las Fuerzas Armadas a las políticas nacionales de desarrollo, inclusión social y generación de oportunidades, mediante la formación de ciudadanos con competencias técnicas que les permitan incorporarse al mercado laboral, impulsar sus propios emprendimientos, mejorar sus condiciones de vida y contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva del país.

Durante el discurso de orden, el director general de las Escuelas Vocacionales, coronel José Ramón Reyes Suárez, anunció que, por disposición del presidente Abinader, a través del ministro de Defensa, se ha iniciado la construcción de tres nuevas escuelas vocacionales en Constanza, provincia La Vega; Higüey, provincia La Altagracia, y Montecristi.

“Estas instalaciones ampliarán nuestra cobertura y acercarán la formación técnica gratuita a más familias dominicanas”, expresó Reyes Suárez.

Agradeció al presidente Abinader por la construcción de las escuelas vocacionales de las provincias Pedernales y Azua, dos obras que dijo, fortalecen la educación técnica vocacional y amplían las oportunidades de formación para los jóvenes y adultos de ambas provincias.

De igual forma, reconoció al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, por su respaldo constante, impulsando iniciativas que fortalecen la misión educativa y social de la institución.

Reyes Suárez destacó la realización simultánea de siete ceremonias de graduación en todo el territorio nacional, reflejo del alcance y compromiso de la institución. Precisó que en Barahona se gradúan 10,180 estudiantes; en San Cristóbal, 8,205; en La Vega, 5,393; en María Trinidad Sánchez (Nagua), 6,160, y en La Romana, 9,383.

Asimismo, detalló que, de los 14,975 graduandos restantes, 5,010 corresponden a Santo Domingo Este; 1,530, a Los Castillos; 348, a La Ciénaga; 5,734, al programa Dominicana Técnica; 909, a Los Alcarrizos, y 1,444 a los centros penitenciarios de La Victoria y Las Parras, destacando que la educación transforma vidas.

Resaltó que, con esta nueva promoción, la institución continúa ampliando su trayectoria de servicio, durante la cual ha formado a más de 500,000 ciudadanos que han encontrado en la educación técnica vocacional una oportunidad de superación personal.

Fortalecimiento de la formación técnica y alianzas institucionales

El coronel Reyes Suárez destacó que durante este año han continuado fortaleciendo los programas de formación, con la incorporación de nuevos cursos en áreas como ciberseguridad, audiovisuales, arte y pintura, confección de joyas, comunicación digital y emprendimiento.

Entre los principales avances estratégicos del presente período se destacó el convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, que integra a las Escuelas Vocacionales a los programas nacionales de formación técnica, facilitando la capacitación en ocupaciones de alta demanda, las pasantías y el acompañamiento para la inserción laboral de sus egresados, a través del programa RD-Trabaja.

Asimismo, la institución ha fortalecido su oferta académica en áreas como inteligencia artificial y turismo digital, además de establecer alianzas con el sector de zonas francas para la capacitación en mecánica automatizada mediante control numérico computarizado (CNC), contribuyendo a responder a las nuevas demandas del mercado laboral y a mejorar la competitividad del aparato productivo nacional.

Reyes Suárez manifestó que están contribuyendo con el proceso de reforma, modernización y transformación policial, mediante un primer curso piloto dirigido a 50 miembros de la Policía Nacional en conducción de vehículos livianos, categoría 2, con una proyección de capacitar a más de 3,000 agentes durante el próximo año.

Indicó que, desde las Escuelas Vocacionales, han acompañado al Ministerio de la Presidencia y a otras instituciones educativas en el desarrollo del programa de innovación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, dirigido a estudiantes de todo el país. También destacó el fortalecimiento de los vínculos de cooperación con el Ministerio de Educación, mediante la implementación del primer módulo de moral, cívica y ética ciudadana, así como el próximo acuerdo con ONU Turismo, a través del Ministerio de Turismo, orientado a ampliar la capacitación y el desarrollo del talento dominicano.

Reconocimiento internacional e inclusión social

En el ámbito internacional, Reyes Suárez resaltó que las Escuelas Vocacionales obtuvieron, por segunda ocasión, el máximo galardón de los Premios Latam Digital 2026, celebrados en Bogotá, Colombia, con el respaldo de más de 118,000 votos y la participación de 17 países de Latinoamérica, reafirmando la proyección de su modelo de formación técnica inclusiva e innovadora.

Expresó que la inclusión social continúa siendo parte esencial de la misión institucional, por lo que siguen impulsando la formación en lengua de señas, las metodologías inclusivas y la capacitación agropecuaria.

De igual manera, destacó que mantienen su labor educativa con las personas privadas de libertad, extendiendo sus programas al nuevo Centro Penitenciario de Las Parras, convencidos de que aprender un oficio constituye una herramienta de dignidad, esperanza y reinserción social.

Exhortó a los graduandos de esta promoción 2026 a mirar hacia el futuro con determinación, a mantener la disciplina y a poner sus conocimientos al servicio de nuestra sociedad, llevando con orgullo el nombre de nuestras Escuelas Vocacionales.

Educación técnico-vocacional abre nuevas oportunidades para mejorar sus vidas

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la graduada de honor, Keila Yamilek Villar Báez, quien expresó que la educación técnico-vocacional recibida les abre nuevas oportunidades para mejorar sus vidas, adquirir conocimientos, habilidades y mayor confianza en lo que son capaces de hacer. Destacó que para algunos será el primer empleo y para otros la posibilidad de emprender un negocio o fortalecer el trabajo que ya realizan, pero que para todos representa una preparación que les permitirá avanzar y contribuir al bienestar de sus familias. Asimismo, agradeció el compromiso de las autoridades para que más personas tengan acceso a una capacitación gratuita y de calidad, y exhortó a sus compañeros a seguir preparándose y aprovechar cada oportunidad con honestidad, dedicación y respeto.

Estuvieron presentes en el acto los ministros de Trabajo, Eddy Olivares; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; el viceministro de Turismo, Carlos Peguero; los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, y para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Febrillet Rodríguez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el rector de la Universidad Nacional para la Defensa (Unade), mayor general Rafael Vásquez Espínola; la directora general del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas, coronel Wendy Marina Martínez Polanco; el director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Víctor Alexander Mordán, y el subdirector del Infotep, Luis Manuel Rodríguez.