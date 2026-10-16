Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader se reúne con la diáspora en Italia y anuncia recursos para establecer una Casa de la Cultura Dominicana

Boston, Massachussets, USA

Roma, Italia.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, anunció este jueves que a partir de enero de 2027 se dispondrán recursos para impulsar la creación de una Casa de la Cultura Dominicana en Italia, durante un encuentro con representantes de la diáspora dominicana, en el que escuchó sus inquietudes y propuestas.

El mandatario explicó que los recursos se canalizarán mediante una donación desde la Presidencia para facilitar el alquiler de un local y su funcionamiento. Asimismo, instruirá al embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua, a coordinar los trabajos preparatorios, con la participación de representantes de la comunidad en la selección del espacio.

La iniciativa busca promover las expresiones artísticas, las tradiciones y las costumbres nacionales, así como fortalecer los vínculos con la República Dominicana, especialmente entre los niños y jóvenes nacidos o criados en el extranjero.

Durante el conversatorio, los representantes de la diáspora propusieron desarrollar agrupaciones folclóricas, elaborar trajes carnavalescos e instrumentos dominicanos, organizar campamentos de verano y promover actividades para acercar a las nuevas generaciones a la historia y los símbolos patrios. También plantearon la necesidad de impulsar programas de apoyo a emprendedores y mejorar las oportunidades de los profesionales dominicanos mediante la homologación de títulos académicos.

El presidente Luis Abinader manifestó su disposición de evaluar las propuestas y señaló la importancia de fortalecer el acompañamiento a los dominicanos en el exterior a través del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).

Los participantes del encuentro también expusieron inquietudes relacionadas con las pensiones para adultos mayores, las oportunidades laborales y la comunicación entre las autoridades y la comunidad dominicana residente en Italia.

Reconoce aportes de la diáspora

El presidente destacó las contribuciones de los dominicanos residentes en el extranjero al desarrollo económico nacional, particularmente mediante el envío de remesas, que inciden en la balanza de pagos, el consumo y el sector de la construcción.

Asimismo, informó que el país proyecta recibir cerca de 12.5 millones de visitantes durante 2026 y se refirió a los avances sociales y económicos de la República Dominicana, entre ellos la reducción de la pobreza y de los niveles de subalimentación.

El gobernante recordó que el país salió del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al reducir la subalimentación de un 8.7 % en 2020 a menos de un 2.5 %, según los indicadores citados durante su intervención.

Lantigua destaca cercanía del presidente Luis Abinader con la diáspora dominicana

El embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua, destacó que el presidente Luis Abinader ha prestado especial atención a la diáspora, valorando su cercanía con la comunidad y su disposición de escuchar sus necesidades.

Resaltó el interés del mandatario en mejorar la calidad de vida de los dominicanos en el exterior, especialmente en educación, empleo y licencias de conducir.

Asimismo, elogió la transparencia, honestidad y capacidad de trabajo del presidente Luis Abinader, a quien expresó sus mejores deseos junto a su familia.

La actividad permitió intercambiar propuestas para fortalecer la relación entre el Gobierno y la diáspora, así como promover la cultura y la identidad dominicanas en Italia.

Abinader anuncia creación Casa de Cultura Dominicana en Italia

ROMA, Italia.– El presidente Luis Abinader anunció que a partir de enero de 2027 se destinarán recursos para impulsar la creación de una Casa de la Cultura Dominicana en Italia.

El Mandatario explicó que la Presidencia canalizará una donación para alquilar un local y garantizar su funcionamiento. Asimismo, instruirá al embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua, a coordinar los preparativos, con la participación de la comunidad en la selección del espacio.

PROMOVER LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DOMINICANAS

La iniciativa busca difundir las expresiones artísticas, tradiciones y costumbres nacionales, así como fortalecer los vínculos con el país, especialmente entre niños y jóvenes nacidos o criados en el extranjero.

Durante el conversatorio, los participantes propusieron crear agrupaciones folclóricas, elaborar trajes carnavalescos e instrumentos dominicanos, organizar campamentos de verano y desarrollar actividades sobre la historia y los símbolos patrios.

También plantearon programas de apoyo a emprendedores, mejores oportunidades laborales y facilidades para homologar títulos académicos. Abinader expresó su disposición de evaluar estas propuestas y destacó la importancia del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en el acompañamiento a la comunidad.

Los asistentes expusieron, además, inquietudes sobre pensiones para adultos mayores y la comunicación entre las autoridades y los dominicanos residentes en Italia.

RECONOCE APORTES DE LA DIÁSPORA

Abinader resaltó las contribuciones de los dominicanos en el exterior al desarrollo económico nacional, especialmente mediante las remesas, que inciden en la balanza de pagos, el consumo y la construcción.

Asimismo, informó que el país proyecta recibir cerca de 12.5 millones de visitantes en 2026 y destacó avances sociales, entre ellos la reducción de la pobreza y la subalimentación.

Recordó que República Dominicana salió del Mapa del Hambre de la FAO, tras reducir la subalimentación de un 8.7 % en 2020 a menos de un 2.5 %, según los indicadores citados.