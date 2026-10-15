Servicio Nacional de Salud (SNS) ha designado a más de 20,000 médicos en la Red Pública de Salud entre 2020 y 2026

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana informó que, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2026, han sido designados 20,730 médicos en la Red Pública de Salud, como parte de las acciones impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer los recursos humanos y ampliar la capacidad de atención de los establecimientos sanitarios a nivel nacional.

De acuerdo con el resumen de personal médico del SNS, las designaciones corresponden a 8,075 médicos generales, 7,833 médicos especialistas y 4,822 médicos residentes, quienes contribuyen a fortalecer la prestación de servicios y la atención a las necesidades de salud de la población.

La institución indicó que continuará fortaleciendo los diferentes centros de la Red Pública según requieran personal médico, con la finalidad de avanzar en la reducción de la deuda histórica acumulada durante más de 20 años en materia de recursos humanos para los servicios de salud.

En paralelo, durante los primeros nueve meses de 2026, el SNS ejecutó acciones de mejoramiento de la infraestructura sanitaria, ampliación de servicios especializados y fortalecimiento de la capacidad operativa de los establecimientos de salud.

Hospitales y centros de atención primaria

Entre enero y septiembre, el SNS reportó la entrega de 15 hospitales con remozamientos generales, readecuación de áreas y ampliaciones de los servicios de emergencia. Entre los establecimientos intervenidos figuran el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, en Santo Domingo Oeste; el Hospital Regional Materno Infantil Dr. Jaime Sánchez, en Barahona; el Hospital Nuestra Señora de Regla, en Peravia, y el Hospital Materno Infantil San José de las Matas, en Santiago.

Durante los primeros nueve meses de 2026, el SNS invirtió RD 744,164,516.98 en equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos de la Red Pública de Salud.

Los trabajos también incluyeron los hospitales municipales de Cevicos, en Sánchez Ramírez; Maimón, en Monseñor Nouel; Guayubín, en Montecristi; Hacienda Estrella, en Santo Domingo Norte, y La Victoria, en Santo Domingo.

En el Primer Nivel de Atención, el organismo informó sobre el remozamiento y equipamiento de más de 40 centros, incluidos establecimientos en comunidades de Azua, San Juan, San Cristóbal, La Vega, Duarte, Bahoruco, Montecristi y Santo Domingo.

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones físicas de los establecimientos y acercar los servicios de salud a la población, especialmente en comunidades donde los centros de atención primaria constituyen el primer punto de contacto con el sistema sanitario.

De manera paralela, comenzaron los trabajos de construcción de los hospitales Arístides Fiallo, en La Romana; Municipal de Pantoja, en Santo Domingo, y Pediátrico San Andrés, en Boca Chica.

Asimismo, se iniciaron trabajos de remozamiento en ocho hospitales, entre ellos el Salvador B. Gautier, en Santo Domingo; el Provincial Pascasio Toribio Piantini, en Hermanas Mirabal; el Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, y el Regional Taiwán 19 de Marzo, en Azua.

Ampliación de los servicios de salud mental

En el área de salud mental, la Red Pública dispone de 53 Unidades de Intervención en Crisis y 450 camas especializadas para la atención de pacientes en crisis, con la meta de alcanzar 500 camas antes de finalizar el año.

A esto se suma la puesta en funcionamiento de dos Unidades de Psicotrauma, ubicadas en el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte, y en el Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en La Vega.

Estas áreas están destinadas a ofrecer atención especializada a personas que requieren asistencia por situaciones de trauma psicológico, como parte de la ampliación de la respuesta de los servicios públicos a las necesidades de salud mental.

Nuevas unidades para enfermedades crónicas y cáncer

Durante el período también se entregaron cuatro Unidades de Pie Diabético en los hospitales Nuestra Señora de Regla, en Peravia; Regional Ing. Luis L. Bogaert, en Valverde; Provincial Toribio Bencosme, en Moca, y Provincial San Bartolomé, en Neiba.

Con estas aperturas, la Red Pública suma siete unidades en funcionamiento de las diez contempladas para la conformación de la Red Nacional de Pie Diabético, orientada a la atención de pacientes con complicaciones asociadas a esta enfermedad.

En materia oncológica, el Hospital Provincial Toribio Bencosme, en Moca, puso en funcionamiento una Unidad de Oncología. Esta representa la cuarta de las ocho unidades previstas para integrar la Red Nacional de Terapias Oncológicas.

Chequéate RD

El programa Chequéate RD, impulsado por la primera dama Raquel Arbaje, continúa desarrollando evaluaciones en hospitales y jornadas móviles en distintas localidades del país para contribuir a la detección temprana del cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.

De acuerdo con los datos suministrados por el SNS, la iniciativa ha permitido el tamizaje de más de 144,000 personas, mediante acciones de evaluación y orientación dirigidas a identificar posibles enfermedades y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Red Nacional de Helipuertos y gestión hospitalaria

En el ámbito de las emergencias y los traslados sanitarios, el SNS dispone de instalaciones habilitadas en la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Juan Bosch, en La Vega; el Hospital Pedro Emilio Marchena, en Bonao, y el Hospital Ángel Contreras, en Monte Plata.

La institución también reportó que unos 109 hospitales de la Red Pública operan sin deudas, como parte de las medidas para garantizar la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios de salud.

Con estas acciones, el SNS continúa trabajando en el fortalecimiento de los recursos humanos, la modernización de la infraestructura sanitaria y la ampliación de los servicios públicos, con el objetivo de responder a las necesidades de la población y mejorar el acceso a la atención de salud en todo el territorio nacional.