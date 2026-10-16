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Academia Dominicana de Bomberos juramenta la Plana Mayor de la Base Bomberil No.11

HECTOR SANCHEZ
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Los Minas, Sannto Domigo, Este, R. D.-En el día de hoy, fue jurantada la Plana Mayor de la Base Bomberil No.11, comandada por el Coronel ADB, Julio César Camelo, ubicada en Los Minas Santo Domingo Este, Republica Dominicana la cual fue fundada desde hace doce años brindando el servicio a esas comunidades integradas por esas barriadas que las componen.

   Antes de proceder a la juramentación de la referida Plana Mayor, hicieron uso de las palabras, el Director de dicha Base Bomberil, quién un mensaje claro,conciso y preciso de las funciones de cada uno de ellos, después de ser juramentados como miembros de la plana mayor y sus respectivas responsabilidades en la institución académica Bomberil.-

Acto seguido, el Brigadier General Capellán, Daniel de Jesús Mones Abreu, Director General de Acadobom, Vonabom, CONAUCAFINC, APETRAPINC y Monesvision, Multimedia & Visión Periodística, procediendo a efectuar la debida juramentación de la Base Bomberil No.11.-

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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