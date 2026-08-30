Presidente de honduras visita a República Dominicana, Canciller lo recibe. Ambos mandatarios recorren Base Aerea de San Isidro

AILA, Santo Domingo Este, R. D.-El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura Zablah, llegó este sábado a la República Dominicana para una visita oficial de dos días orientada a fortalecer las relaciones bilaterales. El Mandatario quien fue recibido por El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó.

Ministro, quien lo recibio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), al presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura Zablah, quien realiza una visita oficial a República Dominicana.

La misma se da en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones. El mandatario hondureño arribó al país pasada la 1:00 p. m., acompañado de su comitiva oficial, de la que forma parte la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero.

El mandatario hondureño arribó al país pasada la 1:00 p. m., acompañado de su comitiva oficial, de la que forma parte la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero.

Canciller Víctor “Ito” Bisonó recibe al presidente de Honduras en visita oficial a República Dominicana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, recibió este sábado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) al presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, quien arribó al país acompañado de su comitiva oficial para cumplir una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Tras su llegada, el mandatario hondureño se trasladó junto al canciller Bisonó a la Base Aérea de San Isidro, donde fue recibido por el presidente dominicano Luis Abinader. El programa oficial contempla un recorrido aéreo por la zona de la verja perimetral inteligente fronteriza en Dajabón, además de reuniones entre las delegaciones de ambos países.

Este domingo 30 de agosto, el presidente Asfura será recibido con honores en el Palacio Nacional, donde sostendrá una audiencia con Abinader y posteriormente encabezará una reunión oficial junto a sus delegaciones. Se prevé la suscripción de instrumentos de colaboración y una declaración conjunta ante la prensa.

La visita concluirá con una actividad protocolar en el Altar de la Patria, donde el presidente hondureño depositará una ofrenda floral acompañado de su comitiva y del canciller Bisonó.

Reunión entre ambas delegaciones

Posteriormente, se desarrollará una reunión de las delegaciones oficiales de República Dominicana y Honduras, encabezadas por ambos mandatarios, en la que se abordarán asuntos de interés para las relaciones bilaterales.

Asimismo, se prevé que ambos mandatarios suscriban instrumentos de colaboración y ofrezcan una declaración conjunta ante los medios de comunicación y la prensa oficial.

La visita oficial concluirá la tarde del domingo, luego de que el presidente hondureño visite el Altar de la Patria, donde realizará una ofrenda floral en compañía de su comitiva oficial y del canciller Bisonó, como parte de las actividades protocolares de su visita al país.

Presidente muy alegre con la visita de su Homologo de Honduras

Una vez despues del Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona haber recibido a su homologo Nasry Asfura de Honduras y haber compartido con el en la Base Aerea de San Isidro, muy entusiasmado escribio en su cuenta de Facebookel siguiente texto, Veamos:

¡Bienvenido a tu segunda casa, Nasry Asfura!

Fue un gusto recibirte en la Base Aérea de San Isidro. Junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y al comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, recorrimos parte de las áreas operativas de la base, donde conocimos de cerca los Dulus TP-75 y los vehículos de combate FURIA.

Desde aquí partimos hacia Dajabón para continuar nuestra jornada.

Presidente Abinader y su homólogo hondureño Nasry Asfura recorren Base Aérea de San Isidro y observan ensamblaje del avión TS-7 Dulus, parte de la industria militar dominicana

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, encabezaron un recorrido por la Base Aérea de San Isidro como inicio de una intensa agenda oficial en el país del gobernante centroamericano.

Durante el recorrido, el mandatario centroamericano recibió explicaciones del proceso de ensamblaje del TS-7 Dulus que se realiza en las instalaciones de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y de los vehículos Furia, blindados, diseñados y ensamblados por la Industria Militar Dominicana.

Las informaciones sobre los vehículos las ofreció el viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez (FARD); junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y del comandante de la FARD, mayor general Emmanuel Souffront (FARD).

Como recuerdo de su recorrido, el presidente Abinader entregó a Azfura Zablah un souvenir consistente en una réplica del primer avión militar ensamblado en la República Dominicana, el cual es un hito que marca el inicio de la industria aeronáutica nacional.

Tras concluir el recorrido en la base aérea, ambos jefes de Estado partieron con destino a Dajabón. En esta provincia de la Línea Noroeste, el presidente Abinader mostrará detalladamente a su par hondureño la infraestructura del muro fronterizo, así como los avanzados sistemas tecnológicos y de vigilancia con los que cuenta la obra de seguridad nacional.

Llegada al Aeropuerto de Las Américas

Previo a su visita a la Base Aérea de San Isidro, el presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, llegó a la 1:13 de la tarde de este sábado junto a su comitiva oficial por el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.

A su llegada, el mandatario hondureño llegó acompañado de la canciller hondureña, Mireya Agüero y fue recibido por autoridades dominicanas que incluyeron el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó y el director del Departamento Aeroportuario, Mérido de Jesús Torres.

Asimismo, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, general piloto Manuel García Lithgow, y el embajador y director de Ceremonial de Estado y Protocolo, Francisco José Cantizano Nadal.

Agenda del domingo

Este domingo 30 de agosto, el presidente Luis Abinader desarrollará con el presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, una amplia agenda que incluye el recibimiento oficial para él y su comitiva a las 10:30 de la mañana en el Palacio Nacional, donde recibirá los honores correspondientes a su alta investidura.

A las 11:00 de la mañana, el presidente centroamericano sostendrá una audiencia con el presidente Luis Abinader en el Salón Blanco del Palacio Nacional. Posteriormente, a las 11:30 de la mañana las delegaciones oficiales de República Dominicana y Honduras sostendrán una reunión.

Como parte de la agenda, el presidente Abinader ofrecerá un almuerzo en honor de su homólogo hondureño y su comitiva oficial.

Asimismo, más tarde se realizará la ceremonia de firma de instrumentos y luego ambos jefes de Estado ofrecerán declaraciones ante los medios de comunicación y la prensa oficial.

La agenda concluirá en horas de la tarde con una ofrenda floral en el Altar de la Patria del parque Independencia por parte del presidente Nasry Asfura Zablah.