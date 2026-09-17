Céline Dion vuelve a conquistar los escenarios y reúne a las estrellas en París

El regreso de la cantante canadiense, después de años marcados por problemas de salud, despierta una nueva ola de atención en la industria del entretenimiento estadounidense.

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

17 de septiembre de 2026

La cantante Céline Dion vuelve a ocupar un lugar destacado en la conversación del espectáculo internacional. Su regreso a los conciertos en París, después de una prolongada ausencia de los escenarios, ha despertado el interés de admiradores y celebridades, incluida Rihanna, quien fue fotografiada en la capital francesa tras asistir a una de sus presentaciones.

Aunque los conciertos se celebran en Francia, el acontecimiento tiene especial resonancia en Estados Unidos, donde Dion construyó buena parte de su carrera internacional y consolidó su condición de estrella del pop.

Un regreso que parecía incierto

La intérprete de My Heart Will Go On ha atravesado años difíciles desde que hizo público su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos.

La condición la obligó a cancelar compromisos profesionales y mantener una prolongada ausencia de los escenarios.

Su situación quedó documentada en el documental I Am: Céline Dion, estrenado en 2024, que mostró los desafíos físicos y emocionales de la artista mientras intentaba recuperar su capacidad para cantar y actuar.

Su retorno a los conciertos representa, por tanto, mucho más que una nueva temporada de presentaciones.

Es una etapa que llega después de un período de incertidumbre sobre su futuro profesional.

Rihanna se suma a la atención de Hollywood

La presencia de Rihanna entre los asistentes añade una dimensión especial al acontecimiento.

La cantante y empresaria fue fotografiada en París después de asistir a un concierto de Dion, según informó People en su cobertura de celebridades del 17 de septiembre.

El interés de figuras reconocidas de la industria musical estadounidense refleja el alcance de una artista cuyo repertorio ha acompañado a varias generaciones.

Dion consiguió convertirse en una de las voces más reconocibles de la música popular gracias a canciones como The Power of Love, Because You Loved Me y It’s All Coming Back to Me Now.

Su residencia de larga duración en Las Vegas también contribuyó a transformar el modelo de espectáculos permanentes de grandes estrellas internacionales.

El significado de su regreso para la industria

El retorno de Céline Dion ocurre en una industria musical donde las giras y las residencias de artistas consagrados siguen atrayendo una considerable atención comercial y mediática.

Sin embargo, su caso tiene características particulares.

La cantante no regresa simplemente después de una pausa creativa. Lo hace tras enfrentar una enfermedad que afectó directamente su capacidad para desarrollar la actividad que definió su carrera.

Su experiencia también ha contribuido a dar mayor visibilidad pública al síndrome de la persona rígida.

Aunque volver a actuar constituye un acontecimiento profesional importante, no significa que la enfermedad haya desaparecido ni permite establecer conclusiones sobre su evolución médica.

Una estrella que mantiene su conexión con el público

El interés por las presentaciones de París confirma que Céline Dion continúa siendo una figura relevante para la industria del entretenimiento.

Su regreso conecta dos dimensiones de su trayectoria: el legado de una cantante que ha vendido millones de discos y la historia personal de una mujer que ha compartido públicamente las dificultades de su enfermedad.

Para sus admiradores estadounidenses, acostumbrados a verla durante años en escenarios como los de Las Vegas, las presentaciones representan la posibilidad de volver a disfrutar de una artista cuya ausencia dejó un espacio importante en el espectáculo en vivo.

Y para la industria musical, su retorno ofrece una historia que va más allá de las cifras de ventas y las reproducciones digitales: la de una intérprete que vuelve a encontrarse con su público después de años de incertidumbre.