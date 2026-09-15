OCTUBRE YA TIENE DUEÑOS: YANKEES Y DODGERS SELLAN EL BOLETO

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

La temporada regular de Major League Baseball ha entrado en sus últimos días y la pregunta ya no es solamente quién está jugando mejor. Ahora importa quién asegura octubre, quién obtiene descanso en la primera ronda, quién tendrá ventaja de local y quién llegará a la postemporada con una rotación capaz de sobrevivir una serie corta.

La jornada del lunes 14 de septiembre produjo dos acontecimientos que modifican oficialmente el mapa: New York Yankees y Los Angeles Dodgers aseguraron sus boletos a la postemporada. Con ellos, ya son cuatro los equipos que han garantizado un lugar entre los 12 participantes de octubre.

Pero para Florida la historia tiene dos caras. Tampa Bay sigue mandando en el Este de la Americana y permanece en excelente posición para obtener descanso en la primera ronda. Miami, en cambio, pasó en apenas 24 horas de celebrar una memorable serie ganada a los Dodgers a sufrir una derrota devastadora frente a Arizona.

Yankees: Judge manda un mensaje, pero Tampa todavía controla el Este

Los Yankees derrotaron 8-3 a Minnesota y aseguraron matemáticamente su participación en la postemporada, la novena del club en las últimas diez temporadas.

Y nuevamente apareció Aaron Judge.

Nueva York llegó perdiendo 2-1 al octavo episodio antes de fabricar seis carreras. Judge conectó entonces un jonrón de tres carreras de aproximadamente 415 pies que transformó definitivamente el partido. José Caballero también conectó cuadrangular y Austin Wells agregó otro en el noveno.

El resultado elevó a Nueva York a 87-63.

Pero aquí comienza el verdadero análisis.

Clasificar ya no es suficiente para los Yankees. Tampa Bay continúa primero en el Este con 90-59 y una ventaja de 3½ juegos. Nueva York, además, mantiene una posición fuerte como primer comodín de la Americana.

Eso cambia la estrategia de las próximas dos semanas.

Los Yankees pueden perseguir agresivamente a Tampa intentando ganar la división, pero también deben comenzar a proteger brazos y preparar la rotación que utilizarían en una posible Serie de Wild Card.

Para Tampa, la ecuación es diferente.

Los Rays todavía controlan su destino divisional.

Tampa Bay: ahora cada victoria vale descanso

Los Rays no jugaron el lunes, por lo que conservaron su marca de 90-59 después de la espectacular barrida del fin de semana sobre Houston.

El domingo habían destrozado 14-4 a los Astros para completar su 15.ª barrida de serie de la temporada, la mayor cantidad en MLB, con dos jonrones de Jonathan Aranda y cinco innings sin hits de Freddy Peralta.

Ahora la importancia de terminar primero cambia radicalmente.

En el formato actual, seis equipos de cada liga avanzan a octubre, pero solamente los dos campeones divisionales con mejores récords reciben pase directo a la Serie Divisional. Los demás deben disputar una Serie de Wild Card al mejor de tres.

Por eso Tampa no está simplemente defendiendo una corona divisional.

Está intentando comprar algo extremadamente valioso: tiempo.

Días adicionales permiten descansar abridores, recuperar relevistas, reorganizar el bullpen y comenzar la Serie Divisional con la rotación exactamente como la desea el manager.

En octubre, ese privilegio puede valer más que varias victorias de temporada regular.

Dodgers: 14 postemporadas consecutivas

Los Angeles Dodgers también oficializaron su clasificación.

Derrotaron 4-1 a Cincinnati detrás de una extraordinaria apertura de Tarik Skubal: siete innings sin carreras, apenas tres sencillos permitidos y nueve ponches. Teoscar Hernández produjo un jonrón de dos carreras y Kyle Tucker también desapareció la pelota.

Los Dodgers mejoraron a 91-59 y aseguraron su 14.ª aparición consecutiva en postemporada.

Eso representa una de las demostraciones de continuidad competitiva más impresionantes del deporte profesional estadounidense.

Pero existe otra batalla.

Los Dodgers están apenas dos juegos detrás de Milwaukee por el mejor récord de la Liga Nacional.

Y eso significa que septiembre todavía tiene enorme valor.

El mejor récord puede determinar ventaja de local durante buena parte del camino hacia la Serie Mundial.

Una alarma aparece en el bullpen de Los Ángeles

La clasificación de los Dodgers llegó acompañada por una noticia menos favorable.

El relevista Edgardo Henriquez fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por molestias en la parte baja de la espalda, lo que pone fin a su temporada regular. Había trabajado 61 encuentros con efectividad de 2.85 y 71 ponches.

Su eventual disponibilidad para octubre todavía es posible.

Pero éste es precisamente el tipo de lesión que comienza a adquirir una dimensión diferente durante septiembre.

Una rotación poderosa puede ganar partidos.

Un bullpen debilitado puede perder series.

Los Dodgers también siguen observando la recuperación de Edwin Díaz después de cirugía de codo. Su reciente presentación en Triple-A resultó complicada, mientras el club llamó a Paul Gervase y Bobby Miller para reforzar el cuerpo de lanzadores.

Los Ángeles ya sabe que jugará en octubre.

Ahora necesita determinar con qué bullpen llegará.

Miami pasa de héroe a víctima en 24 horas

Para los Marlins, el béisbol volvió a demostrar su crueldad.

El domingo Miami había protagonizado una de sus victorias más emocionantes del año: Agustín Ramírez conectó un jonrón de dos carreras para dejar tendidos 6-4 a los Dodgers y asegurar la serie contra Los Ángeles.

Un día después ocurrió exactamente lo contrario.

Miami llegó al noveno inning contra Arizona ganando 7-6.

Entonces Gabriel Moreno recibió boleto. El relevista Pete Fairbanks tuvo que abandonar el partido por lesión y Jack Ralston entró en emergencia.

Corbin Carroll conectó el batazo que cambió todo.

Jonrón de dos carreras. Arizona 8, Miami 7.

Walk-off.

Partido terminado.

La derrota dejó a Miami en 74-77, mientras Arizona mejoró a 80-71 y se mantuvo a 2½ juegos de San Diego en la carrera del Wild Card.

Para los Diamondbacks fue una victoria que mantiene viva una temporada.

Para Miami fue otra oportunidad desperdiciada.

Sandy Alcántara: siete derrotas consecutivas

Existe además un dato preocupante para los Marlins.

Sandy Alcántara cargó nuevamente con dificultades y acumula siete derrotas consecutivas.

Cuando un club construye pensando en el futuro, los resultados individuales durante septiembre pueden ser incluso más importantes que la clasificación.

Miami necesita saber qué versión de Alcántara tendrá disponible para 2027.

Mientras tanto, Javier Sanoja extendió a 14 encuentros su racha embasándose y, junto con Jakob Marsee, produjo cinco hits y cuatro carreras impulsadas contra Arizona.

Hay señales jóvenes positivas.

Pero también interrogantes importantes en el pitcheo.

Padres: ocho consecutivas y octubre cada vez más cerca

Uno de los equipos más calientes de las Grandes Ligas está en San Diego.

Los Padres derrotaron 8-7 a Colorado y extendieron su racha a ocho victorias consecutivas, igualando su mejor seguidilla de la temporada.

San Diego está 82-68 y sigue fortaleciendo su posición de Wild Card.

Éste es exactamente el tipo de equipo que nadie quiere encontrar en octubre.

No necesariamente porque tenga el mejor récord general, sino porque está entrando en la fase decisiva jugando su mejor béisbol.

La historia de MLB está llena de ejemplos de clubes que no dominaron durante 162 partidos, pero llegaron calientes a octubre y eliminaron favoritos.

San Diego empieza a adquirir ese perfil.

Cubs golpean a Atlanta y se apoderan del primer Wild Card

Chicago también produjo una victoria con consecuencias importantes.

Los Cubs derrotaron 7-3 a Atlanta, impulsados por una extraordinaria noche de Pete Crow-Armstrong: cuatro hits, cuatro impulsadas, su jonrón número 42 y su base robada número 37.

Chicago mejoró a 84-67 y quedó solo en posesión del primer Wild Card de la Liga Nacional.

Para Atlanta, la derrota tiene otra lectura.

Los Braves siguen cómodamente primeros en el Este con 88-63, pero Philadelphia continúa detrás y cada derrota retrasa la posibilidad de cerrar matemáticamente la división.

Además, Reynaldo López volvió a sufrir después de regresar de la lista de lesionados, permitiendo cinco carreras en apenas tres innings.

Otra vez aparece la misma palabra:

rotación.

En septiembre todos hablan de clasificar.

Los equipos verdaderamente aspirantes ya están pensando quién abrirá los Juegos 1, 2 y 3.

Toronto recibe un golpe durísimo

Detroit derrotó 6-5 a Toronto, una derrota particularmente costosa para los Blue Jays dentro de la carrera por el Wild Card.

Toronto cayó a 75-76.

El problema no es simplemente estar debajo de .500.

Es hacerlo cuando quedan tan pocos encuentros y cada equipo que está por delante reduce progresivamente las oportunidades matemáticas de remontar.

En abril puede recuperarse una semana mala.

A mediados de septiembre, ya no.

White Sox y Cleveland: una división decidida prácticamente juego a juego

La Central de la Liga Americana continúa siendo probablemente la carrera divisional más delicada.

Chicago White Sox tiene 77-73.

Cleveland está 76-75.

Medio juego.

Eso es todo.

Chicago ganó el lunes y cada enfrentamiento entre ambos adquiere características de postemporada anticipada.

MLB señaló esta serie precisamente como una de las más importantes de la semana porque puede terminar definiendo la Central.

No existe espacio para administrar demasiado.

Cada decisión del bullpen, cada bateador emergente y cada error defensivo puede terminar determinando quién juega en octubre.

Cuatro boletos entregados; ocho todavía disponibles

MLB confirmó esta madrugada que cuatro de los 12 lugares de postemporada ya están asegurados.

Eso significa que quedan ocho.

Y todavía existen carreras divisionales, posiciones de Wild Card, ventajas de local y descansos de primera ronda por resolver.

La postemporada comenzará el martes 29 de septiembre con las Series de Wild Card.

Ese dato cambia completamente la administración de los próximos días.

Ya no quedan meses.

Quedan dos semanas.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La gran noticia de las últimas 48 horas no es simplemente que Yankees y Dodgers clasificaron.

Es que la MLB acaba de cambiar de temporada sin haber terminado todavía la temporada regular.

A partir de ahora existen dos campeonatos simultáneos.

Uno lo disputan quienes todavía necesitan entrar: White Sox, Cleveland, Arizona, Toronto y otros clubes que viven prácticamente sin margen de error.

El otro lo disputan los que ya saben —o prácticamente saben— que estarán en octubre.

Para ellos comienza la batalla por descanso, ventaja de local, salud y configuración de las rotaciones.

Tampa Bay pertenece claramente al segundo grupo. Los Rays tienen 90 victorias y controlan el Este, pero todavía necesitan contener a unos Yankees que ya aseguraron su boleto y están solamente 3½ juegos detrás.

Miami vive una realidad diferente. Los Marlins demostraron frente a los Dodgers que pueden derrotar a cualquiera, pero la derrota del lunes contra Arizona volvió a exponer la dificultad de cerrar partidos y la fragilidad que puede producir una lesión inesperada en el bullpen.

San Diego quizá sea el equipo que más debe preocupar a los favoritos: ocho victorias consecutivas en septiembre representan exactamente el tipo de impulso que puede transformar un Wild Card en una carrera profunda por octubre.

Y Dodgers enfrenta ahora una pregunta diferente a la de los Yankees.

Nueva York necesita alcanzar a Tampa.

Los Ángeles necesita alcanzar a Milwaukee.

Porque los Brewers, con 93 victorias, todavía poseen el mejor récord de las Grandes Ligas.

Las próximas jornadas definirán mucho más que quién clasifica.

Definirán quién descansa.

Quién juega en casa.

Quién llega saludable.

Y quién tendrá que comenzar octubre jugando una serie al mejor de tres donde dos malas noches pueden borrar seis meses de trabajo.

Eso es lo que debemos observar ahora.

Porque la temporada regular todavía no termina.

Pero octubre ya comenzó.

Información y posiciones verificadas al martes 15 de septiembre de 2026, antes del inicio de la jornada del día.