¿Por qué esperar una emergencia para tomar una decisión inevitable?

Por Lic. César Fragoso

Asesor inmobiliario

Después de más de tres décadas trabajando en bienes raíces he aprendido algo que va mucho más allá de vender casas, apartamentos o terrenos: las decisiones patrimoniales importantes casi siempre se toman mejor cuando existe tiempo para pensar. Un comprador que puede comparar, preguntar, revisar documentos y organizar sus finanzas tiene una posición muy diferente a quien está obligado a resolver inmediatamente.

Cuando una familia decide comprar su primera vivienda, normalmente comienza mucho antes de recibir las llaves. Primero aparece la idea; después vienen el ahorro, la búsqueda, las visitas, la comparación de precios, el financiamiento y finalmente la compra. Esa planificación anticipada convierte una aspiración importante en una decisión que puede manejarse de manera organizada.

Lo mismo sucede con quien compra una propiedad como inversión. No debería esperar a necesitar urgentemente determinados ingresos para comenzar a pensar dónde invertir. Analiza con anticipación el mercado, estudia la ubicación, calcula sus posibilidades económicas y decide cuando entiende que las condiciones responden a sus objetivos.

¿Por qué entonces aplicamos esa lógica de previsión a la vivienda, a las inversiones y a nuestro patrimonio, pero nos cuesta tanto aplicarla a otras decisiones familiares que son inevitables? Quizás porque hemos relacionado la planificación del descanso final exclusivamente con la muerte, cuando también podemos verla desde otra perspectiva: la organización y protección de la familia.

Hay decisiones que sabemos que algún día tendremos que enfrentar, pero preferimos posponerlas porque nos resultan incómodas. Hablamos con naturalidad de comprar una vivienda, preparar nuestra jubilación, adquirir un seguro o dejar organizados nuestros bienes. Sin embargo, cuando se trata de planificar lo relacionado con nuestro descanso final, muchas veces cambiamos de tema.

La muerte continúa siendo uno de esos asuntos que una gran parte de las familias evita conversar. Quizás pensamos que hablar de ella es atraerla o que todavía tenemos demasiado tiempo por delante para ocuparnos del asunto. Pero planificar no significa esperar que algo ocurra pronto. Significa precisamente lo contrario: poder seguir viviendo con la tranquilidad de haber dejado determinadas decisiones resueltas.

Cuando fallece un ser querido, la familia atraviesa uno de los momentos emocionalmente más difíciles de su vida. En medio del dolor aparecen preguntas que requieren respuestas inmediatas: ¿qué debemos hacer?, ¿dónde será su descanso?, ¿cuánto costará?, ¿quién se encargará de los trámites?, ¿cómo conseguiremos los recursos necesarios?

Es precisamente ahí donde debemos preguntarnos si todas esas decisiones tienen que dejarse para el momento de una emergencia. Cuando existe la posibilidad de planificarlas con anticipación, conversar en familia, conocer las alternativas y organizar los recursos, ¿por qué esperar hasta el momento en que tendremos menos disposición emocional para hacerlo?

De eso se trata la pre-necesidad: actuar antes de que exista la necesidad inmediata. No significa vivir pensando en la muerte, sino organizar responsablemente determinados asuntos mientras tenemos tranquilidad, tiempo y capacidad para decidir. Es, en esencia, una filosofía muy parecida a la que durante años hemos aplicado en los bienes raíces: evaluar hoy una decisión que tendrá consecuencias mañana.

Existe además un aspecto financiero. Una familia que planifica la compra de una vivienda puede ahorrar para el inicial, organizar sus ingresos y seleccionar una forma de pago. De manera similar, cuando determinadas necesidades futuras, —en este caso, inevitables—, pueden organizarse anticipadamente, resulta posible incorporarlas al presupuesto familiar en vez de enfrentarlas repentinamente como un gasto de emergencia.

Por eso entiendo que la planificación patrimonial debería contemplarse de una manera más amplia. Patrimonio no es solamente la casa que dejamos, el apartamento que compramos, el terreno que adquirimos o el dinero que conseguimos acumular. También forma parte de nuestro legado la cantidad de problemas que evitamos dejar pendientes.

Y existe una realidad que muchas veces olvidamos: nadie sabe quién partirá primero. Por eso, organizar estos asuntos no debería verse únicamente como una decisión personal, sino también como una forma de evitar cargas innecesarias a quienes permanecen

Planificar anticipadamente nuestro descanso final puede formar parte de esa visión. Informarse sobre las alternativas disponibles, conocer sus costos, condiciones y formas de pago no significa pensar constantemente en la muerte. Significa sencillamente reconocer una realidad y decidir si preferimos ocuparnos de ella mientras podemos hacerlo tranquilamente.

Como asesor inmobiliario, después de más de tres décadas acompañando a familias en decisiones patrimoniales importantes, entiendo que ha llegado el momento de ampliar esa conversación. Así como preguntamos a nuestros hijos dónde quieren vivir, qué quieren estudiar, qué patrimonio queremos construir o qué bienes deseamos dejarles, también podemos conversar sobre aquellas responsabilidades que preferiríamos no dejarles.

Después de tantos años hablando de bienes raíces he llegado a una reflexión que cada día considero más importante: una buena planificación patrimonial no consiste solamente en decidir qué propiedades queremos dejar a nuestra familia, sino también qué problemas podemos evitar dejarles.

Entonces les dejo estas preguntas: ¿estamos construyendo únicamente patrimonio material o también tranquilidad para nuestra familia? ¿Qué decisiones podemos tomar hoy para evitar que nuestros seres queridos tengan que tomarlas mañana bajo presión? ¿Por qué planificamos con tantos años de anticipación dónde queremos vivir, pero dejamos para una emergencia decidir dónde será nuestro descanso final? Me gustaría conocer su opinión y leer sus comentarios.

Cesarfragoso75@hotmail.com