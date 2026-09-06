Productor Ghetto, dentro de los dominicanos que triunfaron en Premios Juventud por canción ganadora “Yapaque”

El dominicano fue el coproductor de esta canción de Greeicy y Farruko que ganó en la categoría “Mejor Dance Track”

Andalucía, España. El destacado productor dominicano Ghetto fue parte de los talentos criollos que triunfaron la noche del jueves al ganar la canción “Yapaque” de Greeicy y Farruko, en la categoría “Mejor Dance Track”, tema coproducido junto a otros colegas.

“Me siento sumamente agradecido con Dios primero, y luego con Farruko por seguir apostando a mi talento. Somos un gran equipo que sigue creciendo en la industria musical, seguimos trabajando con el objetivo de hacer creaciones que trasciendan y, sobre todo, seguir poniendo nuestra cultura en alto. Este y todos mis logros son para mi gente latina, y sobre todo mi gente de RD”, expresó el creador.

En la producción de “Yapaque” trabajaron Keityn, J Cross, Steve Aoki, ANG, K4G, La Nube y Sharo Towers, bajo la dirección de Massivo Records y Sony Music Latin.

Este galardón se suma a la lista de logros que Ghetto y el puertorriqueño Farruko han construido juntos a lo largo de su relación laboral, la cual llevan desde el año 2019.

Axel Rafael Quezada Fulgencio, nombre de pila de Ghetto, no solo celebra este triunfo, también otros proyectos exitosos que ha tenido este año como EP “Manda la plena moh”, en el que rindieron tributo a la música de Panamá, donde destacaron las raíces y esencia de la música urbana. Este proyecto cuenta con un documental disponible en Vix de Univisión, donde Ghetto aparece hablando de su experiencia como parte de los productores de este trabajo que se hizo con mucho amor y respeto a la cultura panameña.