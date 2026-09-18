Gobierno Dominicano inicia diseño de las presas de Nizaíto, para fortalecer seguridad hídrica de Barahona y Pedernales

Paraíso, Barahona, R. D. – El Gobierno de la Republica Domincana, encabezado por el presidente Luis Rodolfo Abinader, inició los trabajos de diseño y estudios complementarios para la construcción de las presas de Nizaíto, obra estratégica que fortalecerá la seguridad hídrica y contribuirá al desarrollo agrícola, turístico y energético de las provincias Barahona y Pedernales.

La iniciativa, cuya ejecución está a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, (Indrhi), fue presentada por su director ejecutivo, Olmedo Caba Romano, durante un acto en el Ayuntamiento de Paraíso, con la presencia del alcalde Francisco “Panchín” Acosta Saldaña y autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales y munícipes de la demarcación.

El proyecto contempla la construcción de dos presas en cascada sobre el río Nizaíto, ubicadas a su paso por las comunidades La Cuevita y Villa Nizao, cuyos caudales regulados permitirán mejorar la disponibilidad de agua para una población superior a 90,000 personas de los municipios Paraíso, Enriquillo y Oviedo. Asimismo, la infraestructura permitirá fortalecer el riego agrícola eficiente de unas 80,000 tareas en Paraíso, Enriquillo, Juancho, La Colonia y Oviedo, mediante su articulación con el canal Nizaíto.

Durante la presentación, Caba Romano destacó que el Gobierno dominicano ha identificado la seguridad hídrica como un componente fundamental para acompañar el crecimiento económico y social del suroeste, particularmente ante el desarrollo turístico y productivo que experimentan Barahona y Pedernales.

Explicó que, durante los trabajos de rehabilitación del canal Nizaíto, de aproximadamente 52 kilómetros y con más de tres décadas en funcionamiento, el Indrhi identificó la necesidad de contar con un embalse que garantice la disponibilidad de agua para consumo humano, la producción agrícola y otros usos estratégicos de la zona. “Estamos trabajando a toda capacidad para terminar la rehabilitación del canal, y ya iniciamos el diseño de las presas de Nizaíto, conjuntamente con sus estudios complementarios”, expresó.

Caba Romano señaló que estas actuaciones forman parte de las infraestructuras que impulsa el Gobierno para promover el desarrollo integral de Barahona y Pedernales, bajo las directrices del presidente Luis Abinader.

Alcance de la obra

El proyecto incorpora el manejo hidráulico de las presas, obras de toma, vertederos, sistemas de desagüe, conducciones, estructuras hidromecánicas, sistema de transmisión eléctrica, caminos de acceso y medidas de gestión ambiental.

La infraestructura tendrá una capacidad de generación estimada en 4 GWh/año, mediante una central hidroeléctrica de 2 MW, además de contribuir a la protección de las comunidades ante eventuales crecidas del río.

La inversión estimada para la construcción de las dos presas asciende a USD 74.5 millones, equivalentes a aproximadamente RD 4,484 millones, monto que contempla las obras principales, estudios, expropiaciones, supervisión, medidas de reducción de riesgos, desarrollo de capacidades y manejo ambiental.

El diseño está a cargo del consorcio AIV Presas del Caribe Internacional, que inició esta semana los trabajos correspondientes. De acuerdo con el cronograma presentado, se prevé concluir el diseño al cierre del primer cuatrimestre de 2027, para posteriormente iniciar el proceso de licitación destinado a seleccionar la empresa que tendrá a cargo su construcción.

Autoridades valoran iniciativa

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, resaltó el impacto que tendrá la obra para las comunidades comprendidas entre Paraíso y Oviedo, al considerar que permitirá atender necesidades históricas relacionadas con la disponibilidad y regulación del recurso hídrico.

De su lado, el senador de Barahona, Moisés Ayala, valoró la iniciativa del Gobierno y destacó la importancia de las infraestructuras de regulación hídrica para reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos atmosféricos. Como referencia, citó la tranquilidad que experimentan actualmente residentes de Palo Alto, Jaquimeyes y Canoa ante el paso de tormentas, debido a la capacidad de regulación que ofrece el embalse de la presa Monte Grande.

En el encuentro también participaron el alcalde de Enriquillo, Heriberto Méndez, y rl de Oviedo, Ramón Alberto Pérez; el director del distrito municipal de Los Patos, Manuel Tezanos; de Arroyo Dulce, Arnaldo Moquete, y de Juancho, Henry García, además del presidente de la Junta de Regantes Nizaíto, Israel Pérez.

Por el Indrhi, acompañaron a su director ejecutivo los ingenieros Carlos Javier, director de la Unidad Ejecutora del Proyecto Múltiple de la Presa Monte Grande; Juan Carlos Nova, director de Operaciones y Manuel Pineda, director de la Regional Yaque del Sur, con sede en Barahona.