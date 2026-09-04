El Sol NetworkTV supera los 17.7 millones de visualizaciones en agosto de 2026

La cadena registró 88,303 visitantes únicos y 12.17 TiB de contenido consumido durante el mes, según las estadísticas directas de su infraestructura digital.

KISSIMMEE, Florida. — El Sol NetworkTV cerró agosto de 2026 con 17,783,706 visualizaciones, consolidando un mes de fuerte actividad para la plataforma y su creciente oferta de programación dirigida a las comunidades hispanas.

De acuerdo con las estadísticas correspondientes al período del 1 al 31 de agosto, la cadena también registró 88,303 visitantes únicos y 12.17 TiB de contenido consumido, tres indicadores que muestran el volumen de actividad generado alrededor de la programación y los contenidos distribuidos por El Sol NetworkTV.

Más de medio millón de visualizaciones diarias

Las cifras de agosto representan un promedio aproximado de 573,668 visualizaciones por día, manteniendo un flujo constante de actividad a lo largo del mes.

El volumen de 12.17 TiB de contenido consumido constituye otro indicador importante. Esta métrica representa la cantidad de datos entregados por la infraestructura digital del canal durante el período y permite dimensionar el nivel de consumo asociado a sus contenidos.

En total, el sistema contabilizó 17,783,495 registros válidos frente a solamente 211 solicitudes fallidas, equivalente a una tasa de procesamiento válido cercana al 99.999%.

Una audiencia que fortalece la propuesta comercial

Los resultados adquieren especial relevancia para El Sol NetworkTV en momentos en que la cadena continúa fortaleciendo su programación, presencia digital y estrategia comercial.

Para anunciantes y agencias, las métricas permiten presentar tres dimensiones distintas de la actividad del canal: visualizaciones, visitantes únicos y volumen de contenido consumido.

El objetivo de El Sol NetworkTV es continuar desarrollando una plataforma donde televisión, streaming, información, entretenimiento y producción local puedan conectar a empresas y organizaciones con una audiencia hispana cada vez más integrada al consumo de contenidos digitales.

Transparencia en las métricas

Las cifras publicadas proceden de los registros directos del servidor de El Sol NetworkTV y corresponden exclusivamente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026.

Para efectos de presentación pública, El Sol NetworkTV identifica como “Visualizaciones” la métrica denominada técnicamente Total Requests en el sistema de estadísticas del servidor. Asimismo, “Contenido Consumido” corresponde al volumen de datos registrado como Tx. Amount.

Esta metodología permite ofrecer públicamente indicadores fáciles de comprender, manteniendo al mismo tiempo identificada la fuente técnica de cada dato.

Agosto 2026 en cifras

17,783,706 visualizaciones

88,303 visitantes únicos

12.17 TiB de contenido consumido

Los resultados de agosto representan otro paso en el crecimiento y posicionamiento de El Sol NetworkTV, que continúa ampliando su propuesta de televisión y contenido digital bajo su lema:

El Sol NetworkTV — La Señal Mundial