Alerta por harina con trigo no declarado

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

20 de septiembre de 2026

Una retirada de alimentos anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) pone de relieve un riesgo que puede pasar inadvertido en la cocina: un producto comercializado para personas que evitan determinados ingredientes puede contener un alérgeno que no aparece declarado correctamente en su etiqueta.

El 18 de septiembre, la FDA publicó el retiro voluntario de productos de las marcas Truly AIP y EAT G.A.N.G.S.T.E.R. debido a la posible presencia de trigo o gluten de trigo no declarado. Los artículos afectados incluyen harina para múltiples usos, mezcla para pan y mezcla para preparar pizza tipo flatbread.

La noticia tiene especial interés para las personas con alergia al trigo y para quienes padecen enfermedad celíaca, aunque son condiciones distintas y no deben confundirse. También ofrece una advertencia práctica para las familias que compran productos especializados por internet o que dependen de las etiquetas para evitar ingredientes por razones médicas.

Qué ocurrió y qué productos están involucrados

La empresa GF Blends anunció la retirada de determinados productos de Truly AIP y EAT G.A.N.G.S.T.E.R. por un problema de declaración de alérgenos. La FDA incorporó el aviso a su registro de retiradas de alimentos el 18 de septiembre de 2026.

Los tipos de productos identificados en el anuncio son harina para múltiples usos, mezcla para pan y mezcla para pizza tipo flatbread. El aviso debe consultarse para identificar los envases y lotes específicos antes de determinar si una compra está afectada.

La información verificada para esta edición no permite afirmar que todos los productos de esas marcas estén incluidos ni que se hayan registrado personas enfermas a consecuencia de esta retirada.

Una retirada preventiva tampoco demuestra, por sí sola, que todos los envases afectados hayan causado una reacción. Significa que existe un problema de seguridad o etiquetado que requiere retirar determinados productos del mercado.

Por qué una etiqueta incorrecta puede convertirse en una emergencia

Para una persona sin alergia ni enfermedad relacionada con el trigo, consumirlo habitualmente no representa el mismo peligro. Pero para alguien con alergia al trigo, una exposición puede desencadenar una reacción inmunológica.

Las manifestaciones pueden incluir urticaria, picazón, hinchazón, vómitos o síntomas respiratorios. En algunos casos puede producirse anafilaxia, una reacción grave que requiere tratamiento inmediato.

La enfermedad celíaca funciona de otra manera. Es una enfermedad autoinmunitaria en la que el gluten desencadena una respuesta que puede dañar el intestino delgado. Una persona con enfermedad celíaca debe evitar el gluten incluso cuando una exposición no provoca síntomas inmediatos evidentes.

Por su parte, algunas personas presentan sensibilidad al gluten no celíaca, una condición que requiere evaluación clínica y que no equivale a una alergia al trigo.

La diferencia importa: el riesgo de anafilaxia está asociado con la alergia alimentaria, mientras que en la enfermedad celíaca la preocupación principal incluye el daño intestinal y las consecuencias de la exposición al gluten.

Qué significa para los lectores de Florida

La retirada es una noticia nacional sobre seguridad alimentaria, no una alerta por un brote confirmado en Florida Central.

No obstante, los consumidores de Orlando, Kissimmee, St. Cloud y el resto del estado pueden adquirir alimentos especializados mediante comercios y plataformas digitales. Por eso, una alerta de etiquetado no debe descartarse únicamente porque la empresa responsable tenga su sede fuera de Florida.

La comunidad hispana también puede verse afectada por una dificultad adicional: las familias suelen alternar entre etiquetas en inglés y español, nombres comerciales y descripciones como “sin gluten” o “apto para dietas especiales”.

Esas expresiones no sustituyen la verificación del producto y del aviso oficial de retirada. Una marca puede comercializar numerosos artículos y retirar solamente determinados lotes.

Qué hacer si tiene uno de estos productos en casa

Si compró harina, mezcla para pan o mezcla para pizza de las marcas mencionadas, revise el nombre exacto, el tamaño del envase y los identificadores del producto frente al anuncio oficial de la FDA.

Si su envase está incluido, no lo consuma ni lo utilice para preparar alimentos destinados a una persona con alergia al trigo o enfermedad celíaca. Siga las instrucciones de devolución o eliminación indicadas en el aviso.

Si el producto ya se utilizó, no es posible determinar el riesgo individual únicamente por el hecho de haberlo consumido. La respuesta depende de la condición médica de la persona y de si presenta síntomas.

Quienes tengan dudas sobre una posible exposición deben consultar a su profesional de salud.

Cuándo una reacción requiere atención inmediata

Una persona que presenta dificultad para respirar, hinchazón de la lengua o la garganta, desmayo o síntomas que progresan rápidamente después de comer podría estar experimentando anafilaxia.

La anafilaxia es una emergencia médica. Si la persona tiene un autoinyector de epinefrina recetado, debe utilizarlo según su plan de emergencia y llamar al 911. La epinefrina no debe retrasarse mientras se espera que otros medicamentos hagan efecto.

No todas las molestias digestivas después de consumir trigo indican una alergia, y los síntomas por sí solos no permiten diagnosticar enfermedad celíaca. La evaluación médica es fundamental para distinguir las distintas condiciones.

La lección de fondo: la seguridad alimentaria depende de información precisa

Esta retirada no demuestra un aumento de alergias ni constituye evidencia de que los alimentos especializados sean, en general, inseguros. El problema documentado es más concreto: la posible presencia de un ingrediente que no fue declarado adecuadamente.

Para las personas que necesitan evitar el trigo o el gluten por indicación médica, la precisión del etiquetado es una medida de seguridad, no un detalle comercial.

La noticia también recuerda que las retiradas de alimentos pueden afectar productos de apariencia cotidiana. Una harina o una mezcla para hornear puede permanecer semanas en una despensa y utilizarse mucho después de la compra.

La recomendación para nuestros lectores es sencilla: compruebe si tiene un producto afectado, siga el aviso oficial y no confunda una retirada de lotes específicos con una advertencia contra toda una marca.

La información actualizada sobre esta retirada está disponible en el registro oficial de retiradas de alimentos de la FDA .