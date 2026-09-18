Presidente Luis Abinader inaugura en tiempo récord nuevo puente sobre el río Camú y restablece conexión entre Santiago y Puerto Plata. Otras Noticias Presidenciales

Puerto Plata, R. D.- En tiempo récord, el presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis ROdolfo Abinader Corona inauguró este viernes el nuevo puente sobre el río Camú, una obra que devuelve la conexión vial entre Santiago y Puerto Plata y restablece la circulación por la carretera turística Gregorio Luperón, una ruta fundamental para la movilidad, el intercambio comercial y las actividades productivas y turísticas de la región Norte.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó la rápida respuesta del Gobierno para restablecer esta conexión, luego del colapso del puente el pasado 12 de abril, que interrumpió el tránsito por uno de los principales corredores viales.

Estrella explicó que, por disposición del presidente Abinader, los trabajos comenzaron de inmediato, tras el hecho. Precisó que el 18 de abril ya había equipos trabajando en la zona y resaltó que este viernes se cumplen cinco meses desde el inicio de la ejecución de la obra.

“Esta vía no podía quedar incomunicada”, afirmó Estrella, al destacar el trabajo conjunto de la empresa constructora, el personal del MOPC y la comunidad para hacer posible la construcción del nuevo puente en un tiempo récord.

Una conexión estratégica para la región Norte

La nueva estructura representa una respuesta directa ante la interrupción que afectó a residentes, trabajadores, productores, comerciantes y visitantes que utilizan este corredor vial. Con su puesta en servicio, se recupera una conexión esencial para las actividades cotidianas, el transporte de bienes y servicios, y el acceso a mercados y destinos turísticos.

El puente comunica y beneficia directamente a comunidades como Los Ciruelos, Montellano, Camú, Gran Parada y Yásica, además de los usuarios que se desplazan entre las provincias de Puerto Plata y Santiago.

Intervención integral del río Camú

Como parte del proyecto, el MOPC también canalizó y mejoró 600 metros del cauce del río Camú, ampliando su ancho efectivo, mejorando las condiciones para la circulación del agua y contribuyendo a reducir los riesgos asociados a futuras crecidas.

El nuevo puente tiene una longitud de 112.30 metros y un ancho total de 11.20 metros, con dos carriles de circulación y dos aceras laterales. La estructura está conformada por 18 vigas prefabricadas de hormigón postensado, de hasta 45 metros de longitud, y 48 pilotes de hormigón armado, con profundidades de hasta 24 metros.

Carretera del Ámbar

Estrella resaltó además que el Gobierno avanza en la ejecución de importantes proyectos de infraestructura en Puerto Plata, entre ellos la carretera del Ámbar, que conectará Puerto Plata con Santiago y fortalecerá la conectividad, el intercambio comercial y las actividades productivas y turísticas de la región Norte.

Informó que a los contratistas de la obra ya les fue entregado el avance y que se iniciarán los trabajos en varios frentes, mientras avanzan los levantamientos de expropiaciones, los estudios de suelo y los diseños del proyecto.

El ministro también destacó las inversiones que desarrolla el Gobierno en la provincia, que incluyen la construcción y rehabilitación de puentes, carreteras y calles en diferentes comunidades.

“Eso se llama inversión, eso se llama desarrollo, eso se llama oportunidad, eso se llama conectividad y eso se llama pensar en la gente”, expresó.

Más obras para Puerto Plata

Estrella informó que en la provincia se construyen actualmente varios puentes y que se trabaja en la adjudicación de ocho estructuras adicionales, al tiempo que avanzan proyectos viales como las carreteras El Estrecho-Imbert y Barrabás.

Con la entrega del puente sobre el río Camú, el Gobierno restablece una conexión fundamental para las comunidades de la zona y para el intercambio entre Santiago y Puerto Plata, contribuyendo a dinamizar el transporte, el comercio, la producción y el turismo de la región.

La senadora de la provincia, Ginette Bournigal dijo estar emocionada por rapidez de los trabajos en el puente y resaltó el apoyo del presidente Luis Abinader.

El obispo de la diócesis de Puerto Plata, monseñor Julio César Corniel, bendijo la obra.

A la actividad acompañaron al presidente Abinader el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora provincial, Claritza Rochette; el presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; el director del IDAC, Igor Rodríguez, y los diputados Emil Durán, Lidia Pérez, Jhonny Medina, Heidy Musa, Juan Medina y Fiordaliza Estévez, entre otras autoridades.

Presidente Luis Abinader realiza visita al proyecto turístico Punta Bergantín en Puerto Plata

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader realizó este viernes una visita al proyecto turístico, inmobiliario y urbano Punta Bergantín, ubicado en la provincia de Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana.

Con esta visita, el jefe de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno con el impulso de inversiones estratégicas que generen empleo, dinamismo económico y un nuevo modelo de desarrollo turístico sostenible en el norte del país.

Durante el recorrido, el mandatario recibió del director general del proyecto turístico Punta Bergantín, Andrés Marranzini Grullón, diferentes explicaciones y conoció de cerca los avances de esta iniciativa, considerada clave para el relanzamiento y la transformación del turismo en la región Norte del país, conocida como “El Nuevo Norte”.

Punta Bergantín se desarrolla en un área de aproximadamente 9.6 millones de metros cuadrados, colindante con Playa Dorada.

El proyecto contempla una oferta hotelera de miles de habitaciones de marcas internacionales como Meliá, Westin y Dreams, además de zonas residenciales, campos de golf, un distrito de innovación, un área comercial y estudios cinematográficos.

Acompañaron al mandatario, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera; la senadora de Puerto Plata, Ginnette Altagracia Bournigal; el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, y el alcalde del municipio de Montellano, Héctor Almonte.

Presidente Luis Abinader entrega nuevas escuelas y un liceo en Puerto Plata en beneficio de más de 3,200 estudiantes

Puerto Plata.- Dando continuidad a su compromiso con una educación pública de calidad, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes la inauguración de varios centros educativos en la provincia Puerto Plata, como parte de las acciones del Gobierno para ampliar y fortalecer la infraestructura del sistema educativo público y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y la atención integral de la primera infancia.

Las obras representan una inversión conjunta de RD 472,944,712.83, incorporan 81 nuevas aulas al sistema educativo y beneficiarán a más de 3,200 estudiantes de distintas comunidades de la provincia, además de proporcionar mejores condiciones para docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Los proyectos, realizados por la Dirección de Infraestructura Escolar, que dirige Roberto Herrera, se encuentran distribuidos en los municipios de Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, La Isabela, Luperón y Montellano, y corresponden a los niveles inicial, primario y secundario.

Entre las obras inauguradas figuran la Escuela Miguel Ángel Rivera Silverio, con 18 aulas; el Liceo Gregorio Luperón, con 15 aulas, ambos en el municipio de Sosúa; y el Centro Educativo Olivia Capellá, que dispone de 24 aulas.

También fueron entregadas nuevas aulas del nivel inicial en los centros educativos Silvano Reynoso, en el municipio de La Isabela; Alejandro Pina; Arzeno Brugal y José Ernesto Rosario Polanco, estos dos últimos ubicados en la Base de la Fuerza Aérea de República Dominicana en Puerto Plata.

Asimismo, fue entregado totalmente remozado el Centro Educativo Juan Lockward, en el municipio de Montellano, como parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los planteles escolares y ampliar las oportunidades educativas en la provincia.

Educación como motor de oportunidades

El viceministro de Descentralización y Participación Comunitaria del Ministerio de Educación, Juan Estévez, expresó que cuando un Gobierno construye una escuela no solamente levanta infraestructura, sino que también crea oportunidades, fortalece la ciudadanía y contribuye a construir un mejor futuro para los estudiantes.

“Hoy reafirmamos una convicción: la educación transforma vidas. Y cuando el Estado, la escuela, la familia y la comunidad trabajan juntos, podemos transformar también nuestros pueblos y nuestra nación. Que estas aulas sean durante muchos años un lugar donde nazcan sueños, se formen ciudadanos y se construya esperanza”, sostuvo Estévez.

El viceministro destacó el compromiso asumido por el Gobierno con la educación dominicana y, particularmente, con la ampliación y el mejoramiento de los espacios donde niños, niñas y jóvenes reciben su formación. Asimismo, exhortó a los estudiantes a cuidar las aulas entregadas y a no permitir que nadie les diga que su origen determina hasta dónde pueden llegar.

Estudiantes destacan nuevas oportunidades

Al hablar en representación de los estudiantes, Harold Enyel Figuereo Gómez afirmó que la escuela es una segunda casa, donde aprenderán no solo matemáticas, lectura y ciencias, sino también valores como el respeto, la amistad y el amor por la patria.

“Hoy abrimos las puertas de este centro con alegría y esperanza. Prometemos cuidar nuestras aulas, respetar a nuestros maestros y aprovechar cada enseñanza para ser ciudadanos responsables y orgullosos de nuestra comunidad”, manifestó el estudiante.

Acompañaron al presidente Luis Abinader el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la senadora de la provincia Puerto Plata, Ginnette Bournigal; el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, y autoridades de la provincia.

Abinader será galardonado con la Insignia de Oro

La condecoración le será otorgada por su liderazgo e impacto transformador no sólo en República Dominicana, sino en todo el hemisferio occidental, de acuerdo con un comunicado.

Americas Society (AS) anunció que distinguirá al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con la Insignia de Oro.

La entidad indicó que este galardón le será dado al mandatario dominicano “en reconocimiento a su destacado liderazgo en su país y el hemisferio, al promover el progreso económico, democrático e institucional en República Dominicana y en toda la región”.

La entrega de la condecoración, que es el más alto honor que otorga la organización, se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre en la sede de Americas Society en Nueva York, Estados Unidos, durante una ceremonia privada que reunirá a empresarios y líderes del sector público.

La condecoración le será otorgada por su liderazgo e impacto transformador no sólo en República Dominicana, sino en todo el hemisferio occidental, de acuerdo con un comunicado

Insignia de OroAmericas Society/Council of the Americas.

Esta condecoración se otorga a los jefes de Estado democráticamente elegidos, cuyo trabajo ha tenido un impacto profundo y duradero en su país, la vida de sus habitantes y el progreso de la región.

Abinader será reconocido por su labor en la recuperación económica de la República Dominicana, su firme compromiso con la defensa y el fortalecimiento de la democracia, y su papel destacado en la promoción de la cooperación regional, particularmente en materia de seguridad e integración económica, informó AS.

Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas,

Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de la junta directiva de Americas Society/Council of the Americas, harán entrega de la distinción.

La Insignia de Oro ha sido otorgada a: Raúl Alfonsín en 1985, Ronald Reagan en 1987, Fernando Henrique Cardoso en 1998, Ricardo Lagos en 2005, Luis Inácio Lula da Silva en 2008, Michelle Bachelet en 2009, Felipe Calderón en 2011, Juan Manuel Santos en 2012, Mauricio Macri en 2017, Iván Duque en 2021, y Luis Lacalle Pou en 2023, entre otros.

Gobierno reajusta combustibles y subsidia con RD 1,985.7 millones

Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno destinó esta semana RD 1,985.7 millones en subsidios para contener el impacto de la crisis en los mercados energéticos internacionales. Esta intervención financiera permite mantener congelado el precio del gas licuado de petróleo (GLP) y aplicar un reajuste parcial y moderado en las gasolinas y el gasoil para la semana del 19 al 25 de septiembre.

En cuanto a la economía de los hogares, el MICM destacó que, aunque el periodo de congelamiento de 90 días establecido en el plan anticrisis del pasado 13 de junio ya concluyó, el Gobierno mantiene este esfuerzo específicamente para el GLP y el gas natural. Con esta medida, el combustible de mayor uso doméstico y comercial se mantiene inalterable.

Mantener esta política de mitigación ha requerido una importante reorganización del presupuesto nacional.

Esta decisión responde a un panorama global altamente distorsionado. En la actualidad, el barril de petróleo WTI promedia los USD 102.44; sin embargo, las condiciones operativas del mercado han aumentado el margen entre el precio del crudo y el de sus derivados terminados. Desde los inicios del conflicto entre Irán y Estados Unidos, en febrero de 2026, el precio del barril de gasolina premium refinada pasó de USD 91.69 a USD 161.92.

Esta realidad también se evidencia en el costo del barril de gasoil óptimo, el cual pasó de USD 104.31 a estar por encima de los USD 220.58 a mediados de septiembre de 2026. En esta semana, el precio promedio nacional del diésel en los Estados Unidos alcanzó los USD 6.40 el galón, y el de la gasolina premium alcanzó los USD 4.31 por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Frente a este escenario, la política del Estado consiste en asumir la mayor proporción de estos costos operativos para evitar un traslado total a la ciudadanía.

Como resultado de esta intervención, durante esta semana el Gobierno estará subsidiando cada galón con RD 31.73 para el GLP; RD 44.69 para la gasolina premium; RD 66.93 para la gasolina regular; RD 132.64 para el gasoil regular y RD 133.82 para el gasoil óptimo.

Al mismo tiempo, en un ejercicio de responsabilidad fiscal que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, se dispuso una variación proporcional a los aumentos internacionales: la gasolina premium y el gasoil óptimo registrarán un reajuste de 9 pesos por galón, mientras que la gasolina y el gasoil regular se reajustarán con 5 pesos.

Aunque el año 2026 inició con una programación de poco más de RD 13,500 millones destinados a amortiguar las fluctuaciones de los hidrocarburos, la prolongación de la crisis global ha obligado al Estado a ejecutar más de RD 33,807 millones, un esfuerzo financiero continuo para preservar la estabilidad económica de la nación.

Para la semana del 19 al 25 de septiembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

* Gasolina premium se venderá a RD 350.10 por galón (sube RD 9.00).

* Gasolina regular: RD 315.50 por galón (sube RD 5.00).

* Gasoil regular: RD 267.80 por galón (sube RD 5.00).

* Gasoil óptimo: RD 302.10 por galón (sube RD 9.00).

* Avtur: RD 345.40 por galón (sube RD 27.43).

* Kerosene: RD 388.30 por galón (sube RD 29.30).

* Fuel Oíl #6: RD 178.38 por galón (sube RD 5.53).

* Fuel Oíl 1%S: RD 214.47 por galón (sube RD 11.08).

* Gas licuado de petróleo (GLP): RD 135.20 por galón (mantiene su precio).

* Gas natural: RD 43.97 por m3 (mantiene su precio).

La tasa de cambio promedio semanal es de RD 59.13, según las publicaciones diarias del Banco Central.