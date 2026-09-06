Wisin inaugura “La Universidad del Perreo”, homenaje a las raíces del género

Miami (Notistarz).- Wisin presenta La Universidad del Perreo, un álbum que recupera las raíces del reggaetón underground creado en Puerto Rico y rinde homenaje a los sonidos, artistas y códigos que definieron el movimiento antes de su expansión global.

El proyecto abre oficialmente su “semestre” con matrícula disponible y una comunidad que ya supera los dos millones de estudiantes inscritos.

Asumiendo el rol de decano, Wisin concibe el álbum como una cátedra sobre la historia del género. Para ello convoca a artistas que participaron en la construcción del reggaetón y que ahora actúan como “profesores” dentro del concepto. Ivy Queen, Don Chezina, Jowell & Randy, Jory Boy, Franco “El Gorila”, Trébol Clan y Juanka El Problematik, junto al mexicano

El Bogueto, integran el claustro musical que aporta estilos y experiencias a una producción diseñada para preservar la esencia del perreo y proyectarla hacia nuevas audiencias.

La nueva generación también tiene presencia en el proyecto. El colombiano Kapo llega como “graduado” de La Universidad del Perreo, representando a quienes crecieron bajo la influencia de los pioneros y continúan escribiendo la historia del género.

Su colaboración con Wisin en “Muévelo Pa’ Mí” establece un puente entre el legado del reggaetón y las voces emergentes.

A lo largo de 12 canciones, el álbum recorre la identidad sonora del reggaetón, recuperando elementos del underground puertorriqueño y reinterpretándolos desde la perspectiva de uno de sus protagonistas históricos.

Temas como “Profesor Sandunga”, “Te Guayo”, “Yakéame” y “Pa’ Bailarlo Así” conviven con colaboraciones que funcionan como clases magistrales del género, entre ellas “Rewind Selecta”, “Hasta Abajo”, “Bounce”, “Mi Baby”, “En Alta” y “Underground”.

El concepto se extenderá más allá del lanzamiento discográfico mediante cursos, proyectos y experiencias que permitirán a los estudiantes obtener certificados y participar en actividades exclusivas. Con este álbum, Wisin reivindica la aportación de Puerto Rico como cuna del reggaetón y regresa simbólicamente al salón de clases para continuar enseñando la historia del movimiento urbano.