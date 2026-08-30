Presidente de Honduras califica a República Dominicana como ejemplo regional en seguridad fronteriza e industria militar

Dajabón, R. D.– El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura Zablah, calificó este sábado a la República Dominicana como un ejemplo a nivel de Centroamérica y el Caribe por los avances alcanzados en seguridad fronteriza e industria militar bajo la gestión del presidente Luis Abinader, y destacó las acciones implementadas para proteger el territorio y garantizar la soberanía nacional.

Durante un recorrido junto al presidente Abinader por la zona fronteriza, donde conoció el funcionamiento de la verja perimetral inteligente y las capacidades tecnológicas y militares desarrolladas por el país, Asfura afirmó que la protección de las fronteras constituye una responsabilidad fundamental de los Estados. “La soberanía no tiene precio y la soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras. Eso es lo que todos debemos hacer como país y como presidentes, por la responsabilidad que tenemos. Estoy seguro de que con estos ejemplos que estoy viendo hoy aquí se garantiza esa soberanía”.

El mandatario hondureño sostuvo que el desarrollo y el futuro de las naciones deben sustentarse en valores fundamentales. “El desarrollo y el futuro que podemos darle a nuestra gente empieza por eso: principios, patria y lealtad. Esos principios son los que estructuran a un país y estamos seguros de que todos los días luchamos por eso, para poder lograr que nuestra gente esté bien”.

El Presidente de lal Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona gesticula mientras platica con su homologo Presidente de Honduras Nasry Asfura Zablah, Observan la escena Los ministros de Relaciones Exteriories, Ito Bisono, el Teniente General Carlos Fernandez Onofre Ministro de Defefnsa Dominicano, entre Otros Funcionarios del Gabinete del Mandatario de Honduras.

Asfura manifestó, además, su impresión por las capacidades alcanzadas por la República Dominicana en materia de industria militar y consideró que representan una oportunidad para el fortalecimiento de otros países de la región. “Realmente estoy muy impresionado por la industria militar dominicana. Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe, que nos va a venir a dar, presidente Abinader, una fortaleza a todos los países, porque vamos a tener una oportunidad de poder fortalecernos en el menor tiempo posible y con mejores condiciones de precio”.

Asimismo, expresó su satisfacción por el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y Honduras y planteó continuar ampliando los intercambios comerciales y las inversiones entre ambas naciones. “Me siento alegre de estar aquí hoy, satisfecho, haciendo que los lazos de amistad entre República Dominicana y Honduras sean cada día mucho más grandes y fuertes, para poder implementar el comercio y para que podamos tener inversión mutua entre ambos países”.

Asfura también agradeció al presidente Abinader por su trabajo y dedicación y destacó especialmente la cercanía que observó entre el gobernante dominicano y los ciudadanos durante el recorrido. “Gracias, presidente Abinader. Estoy seguro de que cada dominicano le agradece todo ese esfuerzo, ese trabajo y esa dedicación. Y lo que vi cuando salimos del batallón, al atender a la gente, presidente Abinader, no tenía idea de cómo me sentí; muy alegre mi corazón, porque estar cerca de la gente es lo que no debemos olvidar nunca. Que Dios lo bendiga siempre en sus principios y en sus sentimientos para que República Dominicana pueda salir adelante”.

Presidente Abinader expresa disposición del RD de poner sus capacidades y tecnología al servicio de naciones amigas

De su lado, el presidente Abinader explicó que la visita a la zona fronteriza tuvo como propósito compartir con el mandatario hondureño la experiencia desarrollada por la República Dominicana frente a desafíos que también enfrentan otras naciones en materia de protección de sus fronteras.

Sobre el desarrollo alcanzado por la industria militar dominicana, el presidente Abinader manifestó la disposición del país de poner sus capacidades y tecnología al servicio de naciones amigas, entre ellas Honduras, como mecanismo de cooperación para fortalecer la seguridad. “Esta industria militar que nosotros hemos visto es una industria militar que ponemos al servicio de los amigos. Nos gustaría que sea así como en Europa, que sea también una industria militar para los amigos y que podamos participar juntos para tener la tecnología que necesitamos para la seguridad, tanto externa como interna de nuestros países. La ponemos al servicio de nuestros amigos, como es Honduras”.

El jefe de Estado abogó también por continuar fortaleciendo los vínculos económicos, comerciales y de inversión entre República Dominicana y Honduras. “Hay inversionistas de Honduras invirtiendo en la República Dominicana. Hay algunos de República Dominicana que también han invertido en Honduras, y lo que tenemos es que esos lazos entre nosotros sean cada vez más fuertes, que sean de mayor provecho para ambos países, que sea un ganar-ganar, tanto para Honduras como para la República Dominicana”.

“Estamos seguros de que esta visita y después mi visita allá a Honduras nos permitirán seguir con mejores relaciones, relaciones más productivas, y que todas estas relaciones sean un ganar-ganar, tanto para Honduras como para la República Dominicana. Bienvenido a esta su segunda patria”, concluyó el presidente Abinader.

Frontera Fuerte, donde la Patria Comienza

En tanto, durante la presentación de los avances alcanzados en la zona fronteriza, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que, desde la llegada del presidente Luis Abinader al Gobierno en 2020, se puso en marcha la estrategia integral Frontera Fuerte, donde la Patria Comienza, mediante la cual se ha desarrollado un fortalecimiento institucional y un equipamiento militar sin precedentes, acompañado de la construcción de la verja perimetral inteligente, el incremento de la presencia militar y la incorporación de tecnología de punta para garantizar más seguridad, más control y eficientizar los recursos para garantizar nuestra soberanía.

Fernández Onofre explicó que actualmente la zona fronteriza dispone de unos 55 kilómetros de verja construidos, de los cuales 38 corresponden a la frontera norte, además de tramos en Elías Piña, Independencia y Pedernales. Precisó que la infraestructura cuenta con 1,500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes para monitoreo en tiempo real y una red autónoma de drones dirigida desde el C5I.

A esto se suman 11,000 soldados distribuidos en las diferentes líneas de defensa y el fortalecimiento de la movilidad, vigilancia y patrullaje. Aseguró que estas medidas han dado resultados, al punto de que en zonas donde eran frecuentes el robo de ganado, vehículos y motocicletas, estos delitos prácticamente han desaparecido.

El ministro resaltó también el avance descomunal de la industria militar dominicana, impulsado por disposición del presidente Abinader, con el ensamblaje de vehículos blindados y ambulancias, la producción de uniformes y otros equipamientos militares, lo que genera ahorros de entre un 30 % y un 40 % para eficientizar el gasto.

Asimismo, informó que continúan nuevas obras y acciones para fortalecer la seguridad y el desarrollo de la frontera, entre ellas 14 kilómetros adicionales de verja perimetral en Jimaní, nuevos puestos de control fronterizo, puentes, aeródromos militares, nuevas instalaciones para batallones, la incorporación de vehículos Furia y el fortalecimiento de las escuelas vocacionales y de la formación vinculada al desarrollo turístico de las comunidades fronterizas.

Fernández Onofre destacó que la combinación de tecnología, infraestructura, equipamiento y presencia militar ha permitido alcanzar resultados sin precedentes, incluyendo patrullajes en zonas que anteriormente eran prácticamente inaccesibles y que actualmente pueden realizarse en aproximadamente 35 minutos.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; el comandante del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón; el director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), mayor general Enrique Armando Aguilera Trujillo; la gobernadora de Dajabón, Severina Gil; el alcalde Santiago Riverón y el senador Ney Rodríguez, entre otras autoridades. Mientras que, por la delegación de la República de Honduras, estuvo presente la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.