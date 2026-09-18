Herencia hispana: raíces que hacen historia

Más de 70 millones de hispanos forman parte del presente y del futuro de Estados Unidos. En Florida Central, esa herencia se vive cada día y este año tendrá un cierre especial con la celebración del noveno aniversario de El Sol NetworkTV, el 15 de octubre.

CULTURA Y SOCIEDAD

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida | 18 de septiembre de 2026. Del 15 de septiembre al 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana, una conmemoración dedicada a reconocer la historia, las culturas y las contribuciones de las comunidades con raíces en España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Durante estas semanas, escuelas, gobiernos locales, museos, empresas, medios de comunicación y organizaciones comunitarias desarrollan actividades culturales, educativas y artísticas. Sin embargo, el significado de esta celebración va mucho más allá de la música, la gastronomía y las banderas.

El Mes de la Herencia Hispana invita a reconocer que la presencia hispana forma parte de la historia de Estados Unidos desde hace siglos y continúa desempeñando un papel fundamental en su desarrollo económico, cultural y social.

Este año, la conmemoración tendrá un significado especial para nuestra casa editorial: el 15 de octubre, día en que concluye oficialmente el Mes de la Herencia Hispana, El Sol NetworkTV celebrará su noveno aniversario.

Una celebración que nació hace más de medio siglo

La conmemoración comenzó en 1968 como la Semana Nacional de la Herencia Hispana, durante la presidencia de Lyndon B. Johnson. Dos décadas después, en 1988, fue ampliada a un período de 30 días, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

La fecha de inicio tiene un significado histórico especial. El 15 de septiembre coincide con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México celebra su independencia el 16 de septiembre y Chile el día 18.

Con el paso del tiempo, la celebración ha evolucionado para representar una comunidad mucho más amplia y diversa.

Hablar de herencia hispana significa hablar de mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, colombianos, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, argentinos y muchas otras comunidades que han construido sus propias historias dentro de Estados Unidos.

Pero también significa reconocer que la presencia hispana en el territorio estadounidense comenzó mucho antes de las grandes migraciones contemporáneas.

Desde las primeras comunidades establecidas en Florida y el suroeste del país hasta las generaciones actuales, esa influencia permanece en la arquitectura, la gastronomía, los nombres de ciudades, las tradiciones y las expresiones culturales.

Más de 70 millones de historias

La población hispana de Estados Unidos alcanzó aproximadamente 70.1 millones de habitantes en julio de 2025, lo que representa cerca del 21 % de la población nacional, según estimaciones de la Oficina del Censo.

La cifra refleja una profunda transformación demográfica, pero también plantea la necesidad de comprender la diversidad que existe dentro de esta población.

Una familia dominicana en Nueva York puede tener una experiencia muy diferente de una familia puertorriqueña en Orlando o de una familia mexicana en Texas.

Las diferencias se encuentran en el idioma, las costumbres, la gastronomía, la música, las tradiciones y las historias familiares.

Incluso dentro de una misma familia pueden convivir generaciones que llegaron de otros países con hijos y nietos nacidos en Estados Unidos.

Esa diversidad constituye una de las principales características de la herencia hispana: una identidad compartida que no exige renunciar a las diferencias.

Florida Central: donde la herencia se vive todos los días

En Florida Central, el Mes de la Herencia Hispana tiene un significado especialmente visible.

Kissimmee, Orlando y otras ciudades de la región cuentan con una importante presencia de comunidades puertorriqueñas, dominicanas, venezolanas, colombianas, cubanas, mexicanas y centroamericanas.

Esa influencia puede observarse en los restaurantes, supermercados, pequeñas empresas, iglesias, escuelas, organizaciones comunitarias y medios de comunicación.

También puede escucharse diariamente en las calles, donde el español forma parte natural de la vida de miles de familias.

La región ha desarrollado nuevas generaciones de empresarios, profesionales, artistas, comunicadores y líderes comunitarios que mantienen vínculos con sus países de origen mientras participan activamente en la sociedad estadounidense.

Esta combinación de raíces y nuevas identidades representa una de las características más importantes de la experiencia hispana contemporánea.

Por eso, las actividades del Mes de la Herencia Hispana no son únicamente celebraciones culturales. También son oportunidades para que residentes de diferentes orígenes compartan experiencias, conozcan sus historias y fortalezcan sus vínculos comunitarios.

La cultura como puente entre generaciones

El Mes de la Herencia Hispana cumple una función importante dentro de las familias.

Para muchos niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos, estas celebraciones representan una oportunidad para conocer mejor las historias de sus padres y abuelos.

Una receta familiar, una canción, una fotografía antigua, una celebración tradicional o una historia sobre la llegada de una familia al país pueden convertirse en herramientas para preservar la memoria.

La cultura no se conserva únicamente en museos o archivos históricos.

También se transmite alrededor de una mesa, durante una conversación familiar o cuando una nueva generación aprende por qué determinadas tradiciones siguen siendo importantes.

En una sociedad donde las nuevas tecnologías transforman constantemente la manera de comunicarnos, conservar esas historias adquiere una importancia particular.

Los testimonios familiares, las fotografías y los documentos comunitarios permiten que las futuras generaciones comprendan no solamente de dónde vienen, sino también cómo sus familias participaron en la construcción de las comunidades donde hoy viven.

Más que festivales y celebraciones

El orgullo cultural debe ir acompañado de una comprensión más completa de la experiencia hispana.

Las comunidades latinas también han enfrentado desafíos relacionados con el idioma, la educación, el acceso a oportunidades económicas y la representación en las instituciones.

Por eso, el Mes de la Herencia Hispana puede ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo continuar ampliando oportunidades para las nuevas generaciones.

Celebrar los logros no significa ignorar los desafíos. Significa reconocer ambos elementos como parte de una historia que continúa desarrollándose.

Los medios de comunicación, las instituciones educativas y las organizaciones culturales desempeñan un papel importante en esa tarea.

La presencia hispana merece ser documentada durante todo el año, no únicamente durante las cuatro semanas de esta conmemoración.

El Sol NetworkTV: nueve años contando nuestras historias

El Mes de la Herencia Hispana de 2026 tendrá un cierre especialmente significativo para El Sol Media Network.

El Sol NetworkTV cumple nueve años el lunes 12 de octubre, pero su celebración oficial se realizará el jueves 15 de octubre de 2026, coincidiendo con el último día del Mes Nacional de la Herencia Hispana.

Fundado el 12 de octubre de 2017, El Sol NetworkTV ha desarrollado una plataforma de comunicación dirigida principalmente a la comunidad hispana, combinando televisión, streaming, información, análisis, cultura y entretenimiento.

Su programación está disponible a través de Roku TV, Amazon Fire TV y otras plataformas digitales, ampliando el alcance de las producciones realizadas desde Florida Central.

A lo largo de estos nueve años, el canal ha abierto espacios para comunicadores, productores, empresarios, artistas y representantes de diferentes sectores de la comunidad.

La celebración del 15 de octubre reunirá a talentos, colaboradores, anunciantes, invitados y miembros de la comunidad para conmemorar esta trayectoria.

Realizar el encuentro precisamente el día en que concluye el Mes de la Herencia Hispana representa una oportunidad para reconocer también el papel de los medios hispanos independientes.

Cada periódico, estación de radio, canal de televisión o plataforma digital que conserva el idioma, documenta la historia local y ofrece espacio a las voces de la comunidad contribuye a preservar esa herencia.

La trayectoria de El Sol NetworkTV forma parte de ese esfuerzo por mantener una comunicación cercana a las comunidades que representa.

Su noveno aniversario será, por tanto, una celebración institucional y un encuentro con las personas que han contribuido a su desarrollo.

Una herencia que continúa

El Mes Nacional de la Herencia Hispana concluirá oficialmente el 15 de octubre, pero la historia que conmemora continúa todos los días.

Continúa cuando un empresario abre un negocio, cuando una familia transmite sus tradiciones, cuando un estudiante se gradúa, cuando un artista presenta su trabajo o cuando un medio comunitario documenta lo que ocurre en su ciudad.

La presencia hispana en Estados Unidos ya no puede analizarse únicamente como una historia de inmigración.

Es también una historia de generaciones nacidas en este país, de comunidades consolidadas y de millones de personas que participan activamente en la construcción del futuro estadounidense.

La herencia hispana no es solamente algo que se recuerda. Es algo que se sigue construyendo.