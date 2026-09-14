FLORIDA GOLPEA PRIMERO: RAYS ARRASAN Y MARLINS SACUDEN A LOS DODGERS

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

A dos semanas del final de la temporada regular, las Grandes Ligas entraron en ese territorio donde cada error pesa más, cada lesión altera una serie y cada victoria puede convertirse en la diferencia entre jugar en octubre o comenzar temprano las vacaciones.

Y este fin de semana dejó una señal especialmente poderosa para los lectores de Florida: Tampa Bay y Miami fueron protagonistas por razones muy distintas, pero igualmente importantes.

Los Rays completaron una barrida demoledora sobre Houston y alcanzaron las 90 victorias. Los Marlins, fuera de la primera línea de contendientes, derrotaron dramáticamente a los Dodgers y les ganaron la serie. Mientras tanto, los Yankees avanzaron hasta las puertas de asegurar su boleto a la postemporada y Atlanta y Philadelphia continúan una batalla que todavía puede alterar el Este de la Liga Nacional.

Tampa Bay deja de hablar de clasificación: ahora habla de posición

La historia principal del fin de semana pertenece a los Tampa Bay Rays.

El domingo destrozaron 14-4 a Houston, completaron la barrida y elevaron su récord a 90-59. Fue además su 15.ª barrida de una serie en 2026, la mayor cantidad en las Grandes Ligas. Jonathan Aranda conectó dos jonrones y produjo tres carreras; Richie Palacios disparó un cuadrangular de tres anotaciones y Victor Mesa Jr. sumó tres hits.

Pero la actuación más reveladora pudo estar en el montículo.

Freddy Peralta lanzó cinco entradas sin permitir hits y consiguió su cuarta victoria consecutiva. Eso importa porque Tampa ya no necesita demostrar que puede ganar muchos partidos en temporada regular. Lo que empieza a evaluarse ahora es si su pitcheo puede sostener una serie corta frente a los mejores lineups de la Liga Americana.

Los Rays amanecen este lunes con 90-59, cuatro juegos por encima de los Yankees. En otras palabras, todavía no hay margen para relajarse, pero Tampa controla claramente su destino en el Este.

La gran pregunta para Tampa

La diferencia de carreras sigue ofreciendo un detalle interesante.

Los Rays han sido extraordinariamente efectivos convirtiendo su producción en victorias, aunque los Yankees presentan una diferencia de carreras considerablemente superior. Eso sugiere que Nueva York puede haber sido más dominante en ciertos tramos, pero Tampa ha sido más eficiente a la hora de transformar juegos cerrados en resultados.

En una temporada de 162 partidos, eso vale un título divisional.

En octubre, sin embargo, la discusión cambia: profundidad de bullpen, abridores capaces de trabajar bajo presión y capacidad para producir una carrera contra pitcheo élite.

Ahí será donde Tampa tendrá que demostrar que este 2026 puede convertirse en algo más grande.

Miami vuelve a recordar que nadie quiere visitar a un equipo sin presión

Los Miami Marlins probablemente no lleguen a octubre, pero acaban de ofrecer una de las demostraciones más claras de por qué los equipos fuera de la pelea pueden decidir carreras ajenas.

Miami derrotó el domingo 6-4 a los Dodgers con un jonrón de dos carreras de Agustín Ramírez en la novena entrada, completando una remontada extraordinaria y asegurando la serie contra uno de los mejores clubes de las Grandes Ligas.

Los Marlins perdían 3-0 entrando al octavo inning y todavía estaban abajo 4-2 en el noveno.

Entonces el partido cambió.

Xavier Edwards llegó con sencillo dentro del cuadro, Jakob Marsee colocó un toque, Javier Sanoja empató el juego con un doble de dos carreras y Ramírez terminó la noche con el batazo decisivo.

Para Miami, que mejoró a 74-76, probablemente no sea el tipo de victoria que transforme por sí sola su temporada.

Pero para los Dodgers sí tiene consecuencias.

Los Ángeles venía de una racha de ocho victorias consecutivas antes de perder dos seguidos contra Miami. En septiembre, dos derrotas pueden alterar descanso, sembrado y ventaja de local.

Yankees: Cam Schlittler acaba de lanzar como un abridor de octubre

Los Yankees respondieron de una manera completamente distinta.

No necesitaron una ofensiva explosiva.

Necesitaron a Cam Schlittler.

El derecho trabajó seis entradas permitiendo apenas un hit, ponchó ocho y lideró la victoria 2-0 sobre los Mets. Con esa actuación mejoró a 14-6 y redujo su efectividad a 1.949, la mejor de la liga según Reuters al cierre de la jornada.

Ben Rice abrió el partido con jonrón y Austin Wells agregó otro cuadrangular. Eso fue suficiente.

Nueva York ha ganado 18 de sus últimos 26 encuentros y quedó al borde de asegurar formalmente su participación en la postemporada.

La importancia de Schlittler va más allá del resultado.

En playoffs, un abridor capaz de neutralizar una ofensiva durante seis innings cambia completamente la estructura de una serie. Permite reducir el número de brazos utilizados, protege el bullpen y obliga al rival a jugar desde atrás.

Los Yankees todavía persiguen a Tampa.

Pero ya empiezan a construir otra pregunta:

¿Quién será su segundo y tercer abridor cuando llegue octubre?

Schlittler acaba de presentar una candidatura muy seria.

Los Mets: el problema ya no es la división

El otro lado de esa victoria neoyorquina muestra una situación mucho más complicada.

Los Mets están 69-80 y fueron blanqueados por decimocuarta ocasión esta temporada. Francisco Lindor y Juan Soto se fueron combinados de 7-0 el domingo.

A estas alturas, la temporada ha cambiado de naturaleza.

Ya no se trata de alcanzar a Atlanta.

Se trata de evaluar qué partes de este roster deben sobrevivir hacia 2027 y cuáles requieren cambios profundos.

Para una franquicia con ambiciones y recursos enormes, encontrarse muy por debajo de .500 en septiembre convierte cada derrota en una evaluación organizacional.

Atlanta sigue arriba, pero Philadelphia todavía respira

El Este de la Liga Nacional continúa siendo una de las carreras más interesantes.

Atlanta tiene 88-62.

Philadelphia, 83-67.

Cinco juegos de diferencia.

Los Braves dominaron 12-2 el sábado, con Michael Harris II conectando cuatro hits y Ronald Acuña Jr. aportando jonrón, pero el domingo los Phillies respondieron con una remontada que recordó por qué todavía no pueden ser descartados.

Philadelphia anotó siete carreras en el octavo inning para ganar 9-4. Alec Bohm rompió el empate con un doble de dos carreras y luego llegaron contribuciones de Bryson Stott, J.T. Realmuto, Kyle Schwarber y Trea Turner.

Atlanta todavía controla la división y posee un número mágico de siete para asegurarla.

Pero Philadelphia acaba de impedir que los Braves prácticamente cerraran la conversación este mismo fin de semana.

Una debilidad que Philadelphia no puede ignorar

La derrota 12-2 del sábado también expuso un punto crítico.

Jesús Luzardo no pudo realizar su apertura debido a molestias en el hombro, obligando a Philadelphia a utilizar a Tim Mayza como abridor. Después, cinco relevistas permitieron 12 carreras, seis limpias.

Ésta es exactamente la clase de problema que puede cambiar una postemporada.

La profundidad de rotación deja de ser un lujo en septiembre.

Se convierte en una necesidad.

Si Luzardo no puede recuperar continuidad, Philadelphia tendrá que reestructurar cómo utiliza su bullpen y cómo organiza posibles series cortas.

Milwaukee ya tiene 93 victorias, pero perdió una que parecía ganable

Los Brewers continúan con el mejor récord de las Grandes Ligas: 93-57.

Sin embargo, Cincinnati logró derrotarlos 4-3 el domingo, deteniendo temporalmente una máquina que se ha mostrado extraordinariamente consistente durante toda la temporada.

Milwaukee se encuentra en otra etapa competitiva.

Ya no está intentando convencer al béisbol de que pertenece entre los favoritos.

Lo ha demostrado.

Ahora debe administrar carga de trabajo, evitar lesiones y decidir cómo alinear su rotación para octubre.

Boston continúa haciendo presión

Los Red Sox también siguen avanzando.

Boston venció 4-1 a Kansas City con una actuación particularmente llamativa de Payton Tolle, quien lanzó seis entradas sin carreras y consiguió una entrada inmaculada: tres ponches utilizando exactamente nueve lanzamientos.

Roman Anthony rompió un empate 1-1 con un sencillo impulsador de dos outs en el séptimo inning y Trevor Story agregó dos carreras en el octavo.

Boston mejoró a 82-68.

Los Red Sox están demasiado lejos de Tampa para depender exclusivamente de una remontada divisional, pero siguen perfectamente colocados para octubre.

Y un equipo que posee buenos abridores, bullpen profundo y bateadores jóvenes entrando calientes a septiembre puede convertirse en un rival extremadamente peligroso.

Cleveland aprieta una División Central que nadie controla

La Liga Americana Central es probablemente la división más incierta.

Chicago White Sox aparece con 76-73.

Cleveland, 76-74.

La diferencia es mínima.

El domingo los Guardians derrotaron 9-2 a Minnesota, asegurándose de continuar pegados al liderato.

Esto significa que prácticamente cada encuentro directo durante las próximas dos semanas puede convertirse en una pequeña serie de playoffs.

Y precisamente hoy comienza un enfrentamiento que merece atención inmediata:

White Sox contra Guardians.

No es un juego cualquiera.

Es un partido entre los dos equipos que están separados por prácticamente nada en la pelea divisional.

Toronto vuelve a .500 y todavía insiste

Los Blue Jays derrotaron 8-1 a Baltimore y regresaron exactamente a .500, con marca de 75-75.

La ofensiva explotó con tres jonrones consecutivos en el quinto inning: George Springer, Vladimir Guerrero Jr. y Kazuma Okamoto.

Okamoto además estableció un récord de impulsadas para un novato de Toronto, llegando a 85.

Lo más importante, sin embargo, no son los récords individuales.

Es que Toronto sigue vivo.

En septiembre, .500 no suele sonar impresionante.

Pero dentro de una carrera comprimida por el último Wild Card puede ser suficiente para que una racha corta cambie completamente el panorama.

San Diego se posiciona para octubre

Los Padres completaron una barrida sobre San Francisco con victoria 6-4 el domingo y ampliaron su ventaja en la carrera por el Wild Card.

San Diego está 81-68, claramente detrás de los Dodgers en el Oeste, pero en una posición mucho más saludable dentro de la pelea por los comodines.

Aquí aparece otra dinámica importante.

No todos los contendientes necesitan ganar su división.

Algunos solamente necesitan asegurar su boleto y llegar saludables.

San Diego parece estar jugando exactamente para eso.

Los juegos de este lunes pueden mover varias carreras

La jornada del 14 de septiembre presenta varios enfrentamientos que merecen seguimiento.

White Sox visita Cleveland en una batalla directa por la Central de la Americana. Los Yankees viajan a Minnesota mientras continúan intentando alcanzar a Tampa. Atlanta visita a los Cubs, un desafío importante dentro de la carrera de la Nacional. Los Dodgers juegan en Cincinnati intentando recuperarse de las dos derrotas consecutivas sufridas en Miami. Y los Marlins comienzan una nueva serie visitando Arizona.