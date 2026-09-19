Florida crece, pero el bolsillo no aguanta

NEGOCIOS AL DÍA

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

19 de septiembre de 2026

Florida continúa siendo uno de los grandes centros de actividad económica de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de sus proyectos inmobiliarios, la expansión turística y el movimiento de sus empresas aparece una realidad que merece una mirada más profunda: el crecimiento económico no siempre se traduce en mayor bienestar para las familias ni en mejores ganancias para los pequeños negocios.

El encarecimiento de la vivienda, los seguros, el financiamiento y los gastos operativos está transformando la manera en que los floridanos compran, trabajan y emprenden.

Para Florida Central, particularmente Orlando, Kissimmee y el condado de Osceola, el asunto tiene una dimensión especial. Una economía que depende del turismo, la construcción, los servicios y el consumo necesita algo más que visitantes y nuevas inversiones: necesita trabajadores que puedan vivir cerca de sus empleos y empresas capaces de operar con rentabilidad.

La gran pregunta es si el crecimiento económico está avanzando al mismo ritmo que la capacidad de las familias para sostenerlo.

Florida recupera empleos, pero la recuperación todavía es frágil

Los datos publicados el 18 de septiembre por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ofrecen una primera respuesta.

Florida añadió 21,800 empleos netos en agosto y su tasa de desempleo descendió de 4.6% a 4.5%. La mejoría es significativa después de que el estado perdiera aproximadamente 3,000 empleos en julio.

Sin embargo, el panorama cambia cuando ampliamos la mirada.

Durante los últimos doce meses, Florida añadió 59,000 empleos netos, mientras el desempleo aumentó desde el 4% registrado en agosto de 2025 hasta el 4.5% actual.

Esto significa que la mejoría mensual no elimina las señales de debilidad acumuladas durante el último año.

Aproximadamente 502,411 personas permanecen desempleadas en el estado, una cifra que recuerda que el crecimiento económico todavía no está llegando de manera uniforme a todos los trabajadores.

La vivienda vuelve a encender las alarmas

Mientras Florida muestra señales de recuperación laboral, el mercado inmobiliario enfrenta una nueva dificultad: el encarecimiento del crédito.

La Reserva Federal elevó esta semana su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, en respuesta a las persistentes presiones inflacionarias.

La tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años alcanzó aproximadamente el 6.95%, su nivel más alto en más de 19 meses.

La decisión de la Reserva Federal no determina automáticamente las tasas hipotecarias, que también dependen del mercado de bonos y otros factores. Sin embargo, forma parte de un entorno financiero que dificulta el acceso a préstamos para viviendas, automóviles y empresas.

Para comprender el impacto, consideremos una vivienda financiada con una hipoteca de $350,000 a 30 años.

Con una tasa de interés del 6%, el pago mensual de principal e intereses sería aproximadamente $2,098.

Con una tasa del 6.95%, el pago aumentaría a unos $2,317 mensuales.

La diferencia sería de aproximadamente $219 cada mes, sin incluir impuestos inmobiliarios, seguros ni cuotas de asociaciones de propietarios.

Para una familia de ingresos medios, esa cantidad puede representar una parte importante del presupuesto mensual.

Además, las tasas hipotecarias más altas afectan a quienes desean vender. Los propietarios que mantienen préstamos antiguos con intereses considerablemente menores pueden encontrar menos atractivo cambiar de vivienda.

El resultado puede ser un mercado donde compradores y vendedores permanecen a la espera.

Las constructoras comienzan a sentir la presión

El problema no termina en las familias.

El índice de confianza de los constructores estadounidenses cayó en septiembre a 32 puntos, su nivel más bajo en doce meses.

La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas reportó que el 38% de los constructores encuestados estaba reduciendo precios, mientras aumentaba el uso de incentivos comerciales para atraer compradores.

Estos resultados son nacionales, no una medición exclusiva de Florida. Sin embargo, constituyen una señal relevante para un estado donde la construcción residencial representa una actividad económica importante.

Una desaceleración prolongada puede afectar a contratistas, electricistas, plomeros, proveedores de materiales, agentes inmobiliarios y empresas de servicios relacionadas con la vivienda.

También puede generar oportunidades de negociación para compradores que cuentan con financiamiento aprobado y capacidad económica suficiente.

No obstante, una reducción en el precio anunciado de una propiedad no garantiza que el costo total de adquirirla resulte más bajo.

Los seguros, los impuestos inmobiliarios y los intereses deben formar parte de cualquier comparación.

El costo oculto de las viviendas en Florida

Una investigación publicada el 18 de septiembre por economistas de la Reserva Federal examinó aproximadamente 465,000 transacciones de viviendas en Florida durante un período de doce años.

El estudio encontró una relación negativa entre los precios de las propiedades y sus pérdidas climáticas esperadas, las primas de seguros y la exposición reciente a huracanes.

La relación más fuerte correspondió a las pérdidas climáticas futuras estimadas. Las primas de seguros también mostraron una asociación negativa con los precios, aunque de menor magnitud económica.

El hallazgo resulta importante porque demuestra que el riesgo climático puede influir en el valor inmobiliario, incluso después de considerar características y ubicación de las propiedades.

Los investigadores no concluyen que todas las viviendas expuestas a huracanes perderán valor ni que los seguros expliquen por sí solos las fluctuaciones del mercado.

Pero sus resultados refuerzan una realidad que compradores y empresarios deben considerar: el precio de una propiedad no es necesariamente una medida suficiente de su costo económico.

Una vivienda relativamente económica puede resultar mucho más costosa cuando se incorporan seguros, mantenimiento y exposición a daños.

Para un negocio que necesita comprar o alquilar instalaciones, esos mismos factores pueden alterar considerablemente su presupuesto.

El pequeño empresario enfrenta una doble presión

La combinación de tasas elevadas y consumidores cautelosos representa un desafío para los negocios.

Una empresa que necesita financiamiento para comprar maquinaria, renovar un local o ampliar inventarios puede enfrentar mayores gastos por intereses.

Al mismo tiempo, sus clientes pueden reducir compras discrecionales para cubrir obligaciones esenciales.

Un restaurante puede encontrar que sus comensales visitan el establecimiento con menor frecuencia.

Una tienda de muebles puede enfrentar clientes que posponen compras importantes.

Un contratista puede recibir menos solicitudes de remodelaciones.

Estos son posibles mecanismos económicos, no resultados comprobados para todos los negocios de Florida. Su magnitud dependerá de cada sector, ubicación y estructura financiera.

La incertidumbre también afecta las decisiones de contratación.

Un empresario que desconoce cuánto venderá durante los próximos meses puede optar por mantener su plantilla actual antes de incorporar nuevos trabajadores.

Orlando y Kissimmee: el desafío de crecer sin encarecer la vida

Florida Central tiene una estructura económica particular.

El turismo genera actividad para hoteles, restaurantes, transporte, entretenimiento y comercios. La construcción y el desarrollo inmobiliario también sostienen numerosas empresas y empleos.

Pero una región que depende de trabajadores de servicios necesita viviendas accesibles y transporte económicamente viable.

Cuando el costo de vivir cerca del empleo aumenta, los trabajadores pueden verse obligados a trasladarse desde comunidades más alejadas.

Eso puede traducirse en mayores gastos de combustible, más tiempo de desplazamiento y dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo.

Para los empresarios, la vivienda deja entonces de ser un problema exclusivamente inmobiliario y se convierte también en un asunto de contratación y retención de personal.

El crecimiento de una región no depende únicamente de cuántos hoteles, viviendas o centros comerciales se construyan.

También depende de que exista una fuerza laboral capaz de sostener esa expansión.

¿Qué debemos observar durante los próximos meses?

La recuperación del empleo registrada en agosto constituye una señal favorable, pero todavía es necesario determinar si representa el comienzo de una tendencia sostenida.

Los próximos informes laborales permitirán comprobar si las empresas continúan contratando y si la tasa de desempleo sigue disminuyendo.

También será importante observar si las tasas hipotecarias se estabilizan, si los constructores continúan ofreciendo incentivos y cómo evolucionan los costos de los seguros.

Los economistas estatales han advertido que el desempleo podría volver a aumentar antes de finalizar el año. Sus proyecciones apuntan a una tasa cercana al 4.9%, aunque se trata de una previsión y no de un resultado confirmado.

Para los empresarios, el seguimiento de estos indicadores puede ayudar a decidir cuándo contratar, ampliar operaciones o asumir nuevas obligaciones financieras.

Para las familias, puede aportar información útil al evaluar una compra inmobiliaria o una deuda importante.

El análisis de El Sol

Florida está demostrando que puede seguir creando empleos incluso en un entorno económico complejo.

Pero los datos también muestran que una mejoría mensual no equivale necesariamente a una recuperación completa.

El estado tiene hoy una tasa de desempleo superior a la registrada hace un año. Las tasas hipotecarias vuelven a acercarse al 7% y los constructores estadounidenses reportan una confianza debilitada.

Al mismo tiempo, una nueva investigación de la Reserva Federal confirma que los riesgos climáticos y los seguros forman parte de la ecuación económica del mercado inmobiliario floridano.

La cuestión central no es únicamente cuántos empleos se crean o cuántas viviendas se construyen.

Es cuánto dinero queda disponible después de pagar la hipoteca, el alquiler, los seguros, el transporte y las demás obligaciones.

Para los pequeños negocios, la pregunta es igualmente importante: cuánto queda después de pagar empleados, proveedores, financiamiento y gastos operativos.

Florida puede seguir creciendo y, aun así, dejar a numerosas familias y empresas bajo presión financiera.

Esa es la realidad económica que merece atención: no solamente el crecimiento que aparece en las estadísticas, sino el bienestar que realmente llega a los hogares y la rentabilidad que permanece en los negocios.

Porque una economía sólida no se mide únicamente por su capacidad de expandirse, sino también por la posibilidad de que quienes trabajan y emprenden puedan participar de sus beneficios.