Octubre no perdona: la MLB entra en su batalla final

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

La temporada de Major League Baseball ha entrado definitivamente en territorio de octubre.

En las últimas 48 horas, tres historias comenzaron a separar a los verdaderos contendientes del resto: Milwaukee aseguró la División Central de la Liga Nacional, Tampa Bay volvió a ganar para sostener el control del Este de la Americana y Cleveland convirtió la pelea de la Central en una batalla prácticamente juego a juego. Al mismo tiempo, Yankees y Dodgers siguieron fortaleciendo su posición de postemporada, mientras Miami consiguió una victoria importante que afectó directamente la carrera del Wild Card.

La historia principal del día no es simplemente quién ganó.

Es que ya comenzaron a definirse divisiones, posiciones de postemporada, descansos y ventajas estratégicas para octubre, mientras varios clubes todavía pelean por sobrevivir.

Tampa Bay vuelve a responder bajo presión

Los Rays derrotaron 2-1 a los Athletics y mejoraron a 91-59.

Junior Caminero conectó el batazo decisivo con su cuadrangular número 41 de la temporada, en un partido cerrado que Tampa necesitaba ganar para mantener a raya a los Yankees.

Más importante que el marcador fue la manera.

Hace pocos días Tampa ganaba con una ofensiva explosiva. Ahora consiguió una victoria de baja anotación, exactamente el tipo de encuentro que suele dominar la postemporada.

Los Rays mantienen 3½ juegos de ventaja sobre Nueva York y han ganado ocho de sus últimos diez partidos.

Eso significa que Tampa sigue controlando su destino.

Pero todavía no puede relajarse.

Yankees siguen persiguiendo

Nueva York derrotó 8-1 a Minnesota y mejoró a 88-63.

Spencer Jones disparó un jonrón de tres carreras, Cody Bellinger agregó otro cuadrangular de dos anotaciones y Max Fried lanzó siete entradas permitiendo solamente una carrera y sin conceder boletos.

Los Yankees han ganado siete de sus últimos ocho partidos.

Ya tienen asegurado su lugar en octubre, lo que les permite perseguir la división con una presión diferente.

Tampa, por su parte, no sólo intenta ganar el Este.

También busca conservar una posición que pueda permitirle evitar la Serie de Wild Card y entrar directamente a la Serie Divisional.

Ese descanso puede convertirse en una de las mayores ventajas de toda la postemporada.

Milwaukee ya puede pensar exclusivamente en octubre

Los Brewers vencieron 5-1 a Pittsburgh y, combinado con la derrota de los Cubs frente a Atlanta, aseguraron oficialmente su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Jacob Misiorowski lanzó cinco entradas sin carreras y mejoró a 15-5 con efectividad de 1.89.

Milwaukee llegó a 94-57, el mejor récord de todas las Grandes Ligas.

Eso cambia completamente su temporada.

Los Brewers ya no necesitan perseguir la división.

Ahora pueden concentrarse en algo más importante: proteger brazos, descansar titulares, organizar la rotación y preparar el bullpen para octubre.

Ese es el privilegio que persiguen los demás grandes contendientes.

Dodgers siguen detrás del mejor récord

Los Dodgers derrotaron 4-0 a Cincinnati y mejoraron a 92-59.

Yoshinobu Yamamoto permitió solamente un hit durante siete entradas en blanco, con siete ponches y dos boletos. Teoscar Hernández y Alex Freeland conectaron jonrones.

Los Ángeles ya tiene asegurado su boleto a la postemporada.

Ahora la batalla es otra.

Milwaukee tiene 94 victorias.

Los Dodgers, 92.

La pelea por el mejor récord de la Liga Nacional todavía puede determinar ventaja de local durante octubre.

Yamamoto también envió una señal importante.

Una apertura de siete innings prácticamente intocable en septiembre es exactamente lo que un equipo quiere ver de uno de sus posibles abridores principales para una serie corta.

Miami golpea directamente la carrera del Wild Card

Los Marlins derrotaron 4-2 a Arizona en 11 entradas.

Esteury Ruiz conectó un doble productor de tres carreras con dos outs en el undécimo inning, mientras Griffin Conine también conectó cuadrangular.

Miami mejoró a 75-77.

Pero el impacto más importante ocurrió en la clasificación de Arizona.

Los Diamondbacks cayeron a 80-72 y desperdiciaron una oportunidad de acercarse a San Diego en la pelea por el Wild Card.

Arizona dejó 15 corredores en base y bateó apenas 1 de 13 con hombres en posición anotadora.

Los Marlins están lejos de controlar su propio destino de postemporada.

Pero todavía pueden controlar el de otros.

Y eso convierte a Miami en uno de esos equipos peligrosos durante septiembre: sin la misma presión que los contendientes, pero con talento suficiente para cambiar una carrera divisional o un Wild Card.

Cleveland y Chicago: medio juego de diferencia

La batalla más cerrada de MLB está en la Central de la Liga Americana.

Cleveland derrotó 7-6 a los White Sox gracias a un doble de dos carreras de Brayan Rocchio con dos outs en la novena entrada.

Cleveland quedó en 77-75.

Chicago está 77-74.

La diferencia es apenas medio juego.

Eso significa que prácticamente cada partido restante funciona como un encuentro de eliminación.

No existe espacio para experimentar.

No existe margen para desperdiciar relevistas.

Cada decisión del manager puede terminar afectando quién juega en octubre.

White Sox cambia piezas en plena batalla

Chicago también hizo un movimiento significativo en su cuerpo de lanzadores.

Los White Sox subieron al zurdo Noah Schultz desde Triple-A y designaron para asignación al veterano José Urquidy.

Schultz venía de registrar efectividad de 2.01 en 11 apariciones en Triple-A.

El momento del movimiento no es casual.

Cuando una división está separada por medio juego, una sola entrada de mala ejecución puede terminar costando una temporada.

Chicago necesita brazos capaces de producir inmediatamente.

Atlanta gana, pero pierde profundidad

Los Braves mejoraron a 89-63 y mantienen el control del Este de la Liga Nacional.

Sin embargo, Atlanta colocó a Reynaldo López en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en el hombro.

López había permitido cinco carreras en tres entradas en su apertura anterior.

Atlanta llamó a JR Ritchie desde Triple-A.

La lesión llega en un momento incómodo.

Los Braves tienen suficiente margen para mirar hacia octubre, pero precisamente ahora deberían estar definiendo su rotación de postemporada.

Perder un abridor en septiembre puede alterar completamente ese plan.

San Diego tropieza después de ocho victorias

Los Padres perdieron 9-3 ante Colorado, terminando una racha de ocho triunfos consecutivos.

San Diego quedó en 82-69.

La derrota no dañó demasiado su posición porque Arizona también perdió.

Pero septiembre suele castigar las rachas negativas.

La gran pregunta para San Diego será si este partido fue simplemente una derrota aislada o el inicio de una desaceleración peligrosa.

Pete Alonso alcanza 300 jonrones

Uno de los momentos individuales más destacados ocurrió en Nueva York.

Pete Alonso conectó el jonrón número 300 de su carrera, ahora vistiendo el uniforme de Baltimore.

El cuadrangular empató el partido en la novena entrada frente a los Mets.

Luego, Coby Mayo conectó un jonrón dentro del parque de tres carreras en el undécimo episodio para darle a Baltimore la victoria 7-5.

Para los Mets, la derrota dejó su récord en 69-82.

Baltimore, en cambio, todavía conserva posibilidades matemáticas dentro de la carrera de la Americana.

Posiciones MLB

Las posiciones completas actualizadas al 16 de septiembre de 2026 están disponibles aquí:

Juegos clave de hoy

La jornada presenta varios enfrentamientos con consecuencias directas.

White Sox y Guardians vuelven a enfrentarse con la Central prácticamente en juego.

Los Yankees visitan Minnesota.

Tampa Bay recibe nuevamente a los Athletics.

Los Dodgers enfrentan a Cincinnati.

Milwaukee visita Pittsburgh ya como campeón divisional.

Atlanta juega contra los Cubs.

Y Miami vuelve a medirse con Arizona, con otra oportunidad de afectar la carrera del Wild Card.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La gran diferencia entre septiembre y abril no es cuántos partidos se juegan.

Es cuánto vale cada uno.

Milwaukee ya cruzó la línea más importante: dejó de competir para clasificar y comenzó oficialmente a prepararse para ganar en octubre.

Tampa Bay está acercándose a ese mismo punto.

Los Rays tienen 91 victorias, lideran el Este y están demostrando una cualidad particularmente valiosa: pueden ganar de distintas maneras.

Han producido ofensivas explosivas.

También han cerrado juegos 2-1.

Ese equilibrio suele ser más importante en octubre que cualquier racha espectacular.

Los Yankees, sin embargo, siguen obligando a Tampa a mantenerse agresivo. Nueva York está jugando uno de sus mejores tramos de la temporada y todavía mantiene viva la presión divisional.

La Central de la Americana representa el extremo opuesto.

White Sox y Guardians están separados por medio juego.

Para ellos todavía no existe la posibilidad de preparar octubre.

Primero tienen que sobrevivir septiembre.

Miami ocupa una posición distinta.

Los Marlins probablemente no controlen su propio camino hacia la postemporada, pero sí pueden convertirse en jueces de otros equipos. La victoria frente a Arizona fue un ejemplo perfecto.

Y Milwaukee se ha convertido en la referencia.

94 victorias.

División asegurada.

El mejor récord de MLB.

Ahora debemos observar cuatro cosas durante los próximos días: si Tampa logra finalmente separarse de los Yankees, quién sobrevive en la Central de la Americana, si los Dodgers pueden alcanzar a Milwaukee por el mejor récord de la Nacional y qué equipos consiguen mantenerse con vida en la pelea del Wild Card.

La temporada regular todavía continúa.

Pero octubre ya se está jugando.

Información actualizada al miércoles 16 de septiembre de 2026, antes del inicio de la jornada de MLB.