SEPTIEMBRE ARDE: MLB ENTRA EN SU HORA DE LA VERDAD

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

A menos de un mes para terminar la temporada regular, las Grandes Ligas han entrado oficialmente en territorio de octubre. Ya no se trata simplemente de quién posee el mejor roster sobre el papel. A partir de ahora pesan la profundidad del pitcheo, la salud de las estrellas, la capacidad de ganar partidos cerrados y, sobre todo, quién puede soportar la presión de jugar prácticamente cada noche con implicaciones de postemporada.

Al comenzar este domingo 6 de septiembre, tres equipos sobresalen por encima del resto: Milwaukee lidera las Mayores con 88 victorias, mientras Tampa Bay y Los Ángeles Dodgers tienen 85. Atlanta continúa ejerciendo presión en la Liga Nacional y los Yankees siguen persiguiendo a unos Rays que se niegan a ceder el Este de la Americana.

La fotografía general, sin embargo, esconde varias historias mucho más interesantes.

Tampa Bay ya no es sorpresa: es candidato

Para Florida, la historia principal está en Tampa.

Los Rays presentan marca de 85-57, cuatro juegos por delante de los Yankees en el Este de la Liga Americana. Boston, con 78-65, permanece suficientemente cerca como para convertir las próximas semanas en una carrera de tres equipos.

Lo extraordinario de Tampa Bay no es solamente ganar.

Es hacerlo mientras continúa desafiando el modelo económico tradicional del béisbol.

Los Rays llevan años demostrando que scouting, desarrollo de talento, análisis estadístico, profundidad y administración inteligente del roster pueden reducir parcialmente las enormes diferencias financieras existentes entre franquicias.

Pero 2026 plantea una pregunta diferente.

¿Puede Tampa convertir finalmente esa eficiencia en un campeonato?

Porque en octubre desaparece parte de la ventaja que produce la profundidad durante 162 partidos. Las rotaciones se acortan, los mejores relevistas aparecen con mayor frecuencia y una superestrella puede decidir una serie con dos swings.

Ahí estará la verdadera prueba.

Yankees: mejores números de lo que indica la tabla

Nueva York presenta una paradoja fascinante.

Los Yankees están cuatro juegos detrás de Tampa Bay, pero han anotado 114 carreras más de las que han permitido, una diferencia considerablemente superior al +46 de los Rays registrado en la tabla reciente.

Eso merece atención.

La diferencia de carreras no determina quién gana una división; las victorias sí. Pero sirve para revelar qué tan dominante ha sido un equipo durante una temporada.

Por eso Nueva York continúa siendo peligroso.

Los Yankees poseen suficiente producción y pitcheo para borrar una diferencia de cuatro partidos durante septiembre. El problema es que ya no controlan completamente la carrera: necesitan ganar y esperar tropiezos de Tampa.

Y cada semana que pase sin reducir esa distancia favorece a los Rays.

Milwaukee es, silenciosamente, el gigante de 2026

Si la temporada terminara hoy, sería imposible discutir seriamente los mejores equipos de las Grandes Ligas sin comenzar hablando de Milwaukee.

Los Brewers tienen 88-55, el mejor récord del béisbol.

No poseen necesariamente la atención mediática de Dodgers o Yankees, pero precisamente ahí está una de las historias más interesantes de 2026.

Milwaukee ha construido una máquina de ganar.

El peligro para los Brewers ahora será diferente: mantener intensidad mientras administran innings, descansos y lesiones durante las últimas semanas.

Un equipo que ya prácticamente ha demostrado durante cinco meses que puede llegar a octubre tiene que comenzar a prepararse para ganar en octubre.

Son dos objetivos distintos.

Dodgers: 85 victorias y una alarma llamada Shohei Ohtani

Los Dodgers tienen marca de 85-57 y continúan controlando el Oeste de la Liga Nacional.

Pero Los Ángeles enfrenta probablemente la interrogante médica más importante del béisbol.

Shohei Ohtani quedó fuera del lineup titular por tercer partido consecutivo el sábado, mientras lidia con molestias en el cuello, bíceps derecho y rodilla izquierda. Dave Roberts incluso reconoció que la respuesta física del jugador determinaría si sería necesario considerar la lista de lesionados.

La situación merece enorme atención.

Ohtani sigue presentando números extraordinarios: .279, 30 jonrones y 80 impulsadas como bateador, además de registro de 8-2 y efectividad de 1.79 como lanzador en 14 aperturas. Pero Reuters reportó también que atraviesa un período ofensivo difícil, bateando apenas .137 con un cuadrangular durante sus últimos 13 encuentros.

Para Los Ángeles, la decisión debe ser estratégica.

Septiembre importa.

Ohtani saludable en octubre importa mucho más.

Además, los Dodgers recurren hoy al All-Star Justin Wrobleski para el cierre de su serie contra Washington, otro movimiento dentro de una rotación que continúa ajustándose en la recta final.

Atlanta-Philadelphia empieza a parecer una serie de playoffs

Una de las batallas que merece mayor atención ocurre en el Este de la Nacional.

Atlanta tiene 84-58.

Philadelphia está 80-62.

Solamente cuatro juegos los separan.

Y el sábado los Phillies enviaron un mensaje.

Zack Wheeler dominó durante seis entradas y Kyle Schwarber conectó su cuadrangular número 41, líder de las Grandes Ligas, para que Philadelphia derrotara 4-2 a Atlanta y nivelara la serie. Wheeler ponchó nueve y permitió solamente una carrera y tres hits.

Ésta puede convertirse en una de las grandes carreras de septiembre.

Philadelphia tiene experiencia, poder y una rotación capaz de ganar series cortas.

Atlanta tiene la ventaja.

Cuatro juegos con aproximadamente tres semanas de calendario restante representan una distancia importante, pero perfectamente recuperable.

Cada enfrentamiento directo vale prácticamente doble: una victoria propia significa simultáneamente una derrota del rival.

Schwarber entra en septiembre como el hombre del poder

Kyle Schwarber merece una consideración independiente.

Su jonrón del sábado fue el 41 de la temporada, colocándolo al frente de las Mayores.

Y existe una razón por la cual este tipo de bateador adquiere todavía más importancia durante septiembre y octubre.

En postemporada muchas veces no existen rallies de cinco hits.

El pitcheo mejora.

Los abridores importantes trabajan.

Los bullpens se acortan.

Entonces aparece el poder.

Un swing puede transformar un juego 0-0 en 1-0.

Schwarber representa exactamente esa amenaza.

Boston todavía tiene mucho que decir

Los Red Sox están 78-65 y continúan perfectamente colocados en la conversación de octubre.

El sábado, Sonny Gray lanzó siete entradas en blanco en la victoria 5-0 sobre Baltimore, consiguiendo su triunfo número 17, líder de las Grandes Ligas.

Boston quizás tenga dificultades para alcanzar a Tampa en la división, pero eso no significa que su temporada dependa exclusivamente de hacerlo.

El sistema de comodines mantiene múltiples caminos hacia octubre.

Y un equipo que llega con pitcheo dominante puede convertirse rápidamente en el rival que nadie quiere enfrentar en una serie corta.

La pelea del Wild Card puede volverse caótica

La zona media de la Liga Americana es donde septiembre puede convertirse en una auténtica guerra.

Chicago White Sox lidera la Central con 74-68. Houston encabeza el Oeste con 73-70. Cleveland y Toronto aparecen ambos con 72-71.

Eso significa que una racha de cinco victorias puede transformar completamente la clasificación.

Pero también significa lo contrario.

Cinco derrotas pueden destruir una temporada.

Detroit, por ejemplo, está apenas 65-77, pero después de vencer 6-0 a Cleveland el sábado redujo su distancia a 6.5 juegos del último Wild Card. Riley Greene conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras.

¿Es una remontada probable?

No.

¿Es imposible?

Tampoco.

Y septiembre está lleno de equipos que comienzan una semana aparentemente eliminados y terminan diez días después respirando sobre el cuello de un contendiente.

Los equipos eliminados pueden decidir quién clasifica

Existe otro factor que frecuentemente recibe poca atención.

Los equipos fuera de carrera continúan jugando.

Y pueden convertirse en jueces de la postemporada.

MLB identificó precisamente varios clubes capaces de desempeñar ese papel de “spoilers” durante septiembre. Un equipo sin posibilidades puede jugar relajado, utilizar jóvenes que intentan ganarse un puesto para 2027 y alterar completamente la carrera de un rival.

Colorado lo demostró el sábado.

Los Rockies tienen 55-87, pero derrotaron 10-7 a St. Louis, dejando a los Cardinals cuatro juegos detrás de Arizona en la lucha por el Wild Card de la Nacional.

Para Colorado fue una victoria.

Para St. Louis pudo representar algo mucho más costoso.

En septiembre no importa la posición del contrario.

Todos los partidos cuentan igual.

La batalla psicológica comienza ahora

Existe una diferencia fundamental entre jugar en abril y hacerlo en septiembre.

En abril, perder tres consecutivos significa 159 oportunidades restantes.

En septiembre puede significar perder una temporada.

Los jugadores lo saben.

Los managers también.

Por eso empiezan a aparecer decisiones distintas: relevistas trabajando días consecutivos, corredores emergentes antes de lo habitual, rotaciones reorganizadas, descansos estratégicos y alineaciones diseñadas específicamente para cada enfrentamiento.

La temporada deja progresivamente de parecerse al maratón de 162 juegos.

Comienza a parecerse a octubre.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Si tuviéramos que dividir hoy a las Grandes Ligas en niveles competitivos, Milwaukee, Tampa Bay y Dodgers forman el primer grupo por récord. Atlanta está inmediatamente detrás y Philadelphia continúa suficientemente cerca para convertir el Este de la Nacional en una batalla abierta.

Los Yankees representan quizá el contendiente más peligroso entre quienes actualmente persiguen a un líder divisional: están cuatro juegos detrás de Tampa pero poseen una extraordinaria diferencia de carreras de +114.

Y luego aparece la gran variable de septiembre:

la salud.

Una molestia muscular, un problema de brazo o una lesión de una estrella puede alterar en 24 horas todo lo construido durante cinco meses. El caso Ohtani es la advertencia más visible en este momento.

Por eso las próximas tres semanas no se tratarán únicamente de acumular victorias.

Se tratarán de llegar vivos.

Clasificados.

Con la rotación organizada.

Con el bullpen descansado.

Y con las estrellas disponibles.

Porque septiembre decide quién entra.

Octubre decidirá quién estaba realmente preparado para ganar.

Ese es el verdadero Pulso Deportivo de las Grandes Ligas al 6 de septiembre de 2026.