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Prensa de Presidencia de Republica Dominicana aclara no se mandó a retirar a periodistas del Palacio Nacional

HECTOR SANCHEZ
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Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D- . El Director de  Prensa del Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader, Carlos Alberto Caminero, aclaró que la prensa acreditada al Palacio Nacional tiene acceso libre para cubrir las actividades presidenciales y cuenta con la colaboración cercana y abierta de la Dirección de Prensa del Presidente (DPP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación (Diecom), sin restricciones.

No existe ningún interés de parte del Palacio, mucho menos del Presidente Luis Abinader, de crear fricciones con los medios, ya que, al contrario, tienen atenciones y colaboración de parte de las Direcciones mencionadas.

Lo ocurrido esta tarde se trató de una confusión, debido a que la mayoría de los periodistas dieron testimonios de que los agentes que intervinieron se expresaron con cortesía, aunque algunos interpretaron mal el hecho de que los acompañaran en su desplazamiento.

En la foto se observa a la izquierda del Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, y a la derecha al Señor Carlos Alberto Caminero Director de  Prensa del Presidente gesticulando mientras platica con el mandatario del Hermoso Pais Caribeño mientras camina a su lado.

Se les explicó a los colegas periodistas que la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura sería transmitida y que desde prensa oficial se ofrecerían los detalles y las imágenes.

Se reitera que la prensa tendrá apoyo en su ejercicio, que con el presidente Luis Abinader y su equipo de prensa hay colaboración y apertura, ya que se propugna un periodismo responsable y libre, con la garantía del Gobierno de un ejercicio pleno.

Esta ha sido una lamentable confusión.

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