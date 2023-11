Presidente Abinader reitera su apoyo al sector de zona franca por sus grandes logros en momentos difíciles. Otras Noticias Presidenciales

Tamboril. – El presidente Luis Abinader reiteró este sábado su apoyo al sector de zona franca por su avance y desarrollo, el cual ha ido mostrando números récords en términos de empleos y exportaciones.

El mandatario, al encabezar la inauguración de cuatro nuevas empresas en el Parque Zona Franca Tamboril, que crearán más de 1,100 nuevos empleos directos en beneficio a los munícipes de la zona, reiteró que el gobierno que encabeza es proempresa y proempleo, al indicar que esta es la fórmula para desarrollar un país atendiendo los problemas sociales.

“Cuando venimos aquí queremos expresarle nuestro apoyo al sector, un sector que como describió Ito, no solamente ha avanzado, no solamente se está desarrollando, sino que está mostrando números récords, en términos de empleos, en términos de desarrollo, en términos de exportación, en momentos muy especiales, donde no necesariamente hay un ambiente económico internacional en su mejor momento”, dijo el presidente Abinader.

El gobernante indicó que en su Gobierno la zona franca tiene un presente y un futuro extraordinario, el cual continuará impulsando.

El mandatario destacó la tecnificación de la mano de obra en la preparación de los productos que se elaboran en la zona franca, eliminando la mano de obra extranjera. Asimismo, recordó que en dos ocasiones ha realizado aumento al salario mínimo para los trabajadores del sector Zona Franca.

Entre las nuevas empresas que abren sus puertas están Gold Factory, dedicada a la fabricación de joyas en oro y plata; Eco Therm, la que elabora productos de poliestireno, paneles de construcción y elementos de aluminio y acero.

Además, está Las Antillas Tobacco Company, dedicada al procesamiento del tabaco; Mversal, que se ocupa de la fabricación de productos de empaque; y José Méndez, dedicada al cultivo y procesamiento de tabaco.

Crecimiento del sector zona franca en Santiago

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, destacó que solo en los últimos tres años, la cantidad de parques y empresas de zonas francas en operaciones aumentó cerca de 12 %. Agregó también, que es así como el año 2022 cerró con 84 parques y 774 empresas operando, representando Santiago el 33 % y el 39 %, respectivamente.

Apuntó también, que este año el país cuentas con unas 817 empresas en operaciones y de estas 324 se encuentran establecidas en Santiago, lo que representa la mayor proporción de empresas operando en la región Norte del país y diversificadas entre múltiples actividades productivas.

Expuso, además que el pasado año, las zonas francas registraron 192,461 empleos directos, representando el 34.3 % del empleo de nivel técnico y profesional, y destacándose Santiago en primera posición, con unos 55,106 puestos de trabajo directos, lo que equivale al 29 % del empleo total que se registró en zonas francas para el año 2022.

Santiago, unos 57,756 empleos directos

Apuntó también que, al cierre del mes de septiembre, el empleo en zonas francas totalizó 196,889, el nivel más alto de toda su historia, y registrándose en Santiago unos 57,756 empleos directos. En septiembre pasado el sector de zonas francas disfrutó de un sólido crecimiento de un 7 %.

Las cifras pasaron de US 628,000 en el 2022 a US 673,000 en septiembre de 2023, lo que representa un crecimiento aproximado de US 45 millones.

Continuo crecimiento del sector

Mientras que el presidente del Parque Zona Industrial de Tamboril, Mícalo Bermúdez, explicó que este parque de zona franca, fundado en el año 1997, desde sus inicios ha evidenciado un continuo crecimiento, generando un significativo apoyo al sector en la provincia de Santiago, donde operan 23 compañías dominicanas y extranjeras, en 50 edificios, con una generación de 6,600 empleos directos.

Asimismo, Alex Pérez, presidente de Eco Therm; Geraldo Sánchez, gerente general de Gold Factory Dominicana; el ingeniero Sigfred Marushke, presidente de José Méndez y Compañía; Nicole Martínez, gerente de Las Antillas Tabaco Company y Paola Fernández, gerente general de M-Versal Packing Company, agradecieron al presidente Abinader por el apoyo.

Esta nueva etapa proyecta generar 4,500 nuevos empleos y exportación sobre los US 200 millones. Durante sus 26 años de operación el Parque Zona Industrial de Tamboril, se ha caracterizado por ser una empresa modelo, con marcadas estrategias de diferenciación, especialmente en el área de servicios, entre ellas: comedores y cafeterías 24 horas, 7 días a la semana, dispensario médico para todo el personal, transporte para los empleados, servicios de reclutamiento de personal, y seguridad y monitoreo ininterrumpido; todo diseñado en modernas infraestructuras, diseñadas con los más altos estándares de calidad, amigables con el medioambiente, validados por sus clientes locales e internacionales.

Acompañaron al presidente Abinader en las diferentes actividades, la gobernadora de la provincia de Santiago, Rosa Santos; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el senador de la provincia Santiago, Eduardo Estrella; los directores, de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y de Inespre, Iván Hernández; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Antonio Durán Pérez; el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén y el presidente de Adozona, Luis José Bonilla.

Presidente Abinader deja inaugurado festival del cigarro

Tamboril.- El presidente Luis Abinader dejó hoy inaugurado el festival del cigarro en el municipio de Tamboril, el cual lleva como nombre Dominican Cigar Fest, en su segunda edición.

El gobernante destacó que la empresa del tabaco ha sido clave para el desarrollo de esta zona Norte del país.

Expresó su deseo de llevar trabajo y las buenas prácticas del cigarro a otro sectores y zonas del país, especialmente a las Matas de Farfán. En ese sentido, el presidente Abinader explicó que estas tierras sureñas de las Matas de Farfán tienen las mismas condiciones químicas que las de Tamboril y Villa González para producir tabaco.

El ministro Bisonó expuso que al tomar como referencia los últimos 3 años en la gestión del presidente Abinader, analizando el desempeño de las exportaciones de tabaco, se nota un crecimiento de 36 %, promediando más de 1,300 millones de dólares por año.

Sector tabacalero sigue siendo el principal generador de empleos en zonas francas

Bisonó destacó que, en materia de empleos, los resultados son sobresalientes, ya que el tabaco y sus derivados siguen siendo el principal generador de empleos en zonas francas, totalizando más de 42,800 puestos de trabajo directos al cierre de septiembre de este año, además, de ser este el segundo sector con mayor crecimiento interanual de empleo, con un 10 % y una participación importante de la mujer dominicana.

El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, resaltó la realización de la feria, donde se han ejecutado todos lineamientos del presidente Abinader.

El presidente y CEO de tabacalera, el artista Radhamés Rodríguez y el director ejecutivo de la Asociación de Tabaco, Robinson Díaz, expresaron su satisfacción de poder contar con el apoyo del Gobierno a la industria.

Reconocimiento al presidente Abinader

La Sala Capitular del Ayuntamiento de Tamboril realizó un reconocimiento como hijo adictivo al presidente Abinader, por sus aportes al sector tabacalero nacional.

Presidente Abinader estará este fin de semana en Santiago y Santo Domingo donde inaugurará zona franca y escuela; también dejará iniciada construcción parqueos Ciudad Colonial

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader estará este fin de semana en las provincias Santiago y Santo Domingo, donde inaugurará nuevas obras y también dejará iniciada la construcción de parqueos en la Ciudad Colonial, entre otras actividades.

Sábado 11

Santiago de los Caballeros

A la 1:00 de la tarde, el mandatario sostendrá un almuerzo con 400 jóvenes en la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI).

Posteriormente, encabezará la inauguración de una zona franca en Tamboril y luego asistirá al Festival del Cigarro, en este mismo municipio.

Domingo 12

Santo Domingo

En tanto que, este domingo a las 12:00 del mediodía, el presidente Luis Abinader dejará iniciada la construcción de parqueos en la Ciudad Colonial, ubicados en la avenida Mella, esquina calle Meriño, sector Santa Bárbara, Distrito Nacional.

Más tarde encabezará la inauguración de la Escuela Básica José Nicolás Almánzar, en El Naranjo, San Luis.

Presidente Abinader exhorta a servidores públicos y entidades estatales para seguir trabajando en aras de la calidad en la Administración pública

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader hizo hoy un llamado, tanto a los servidores públicos como a las instituciones del Estado, para seguir trabajando en aras de la calidad en la Administración pública.

El llamado del mandatario se produjo durante el acto de entrega de la XIX Versión del Premio Nacional a la Calidad 2023, cuyo máximo galardón recayó en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Este ministerio recibió el galardón, favorecido por ser una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas.

El Gran Premio es el máximo galardón que se entrega a una institución pública y fue recibido por su ministro, Víctor -Ito- Bisonó, al haber mostrado la entidad una implementación robusta del Modelo de Excelencia “Marco Común de Evaluación” (CAF, por sus siglas en inglés).

Al dirigirse a los presentes, el presidente Abinader así dijo a los servidores públicos: “Debemos continuar enfocados en mejorar y modernizar nuestros procesos, promover la transparencia y rendición de cuentas, y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones”, expresó el jefe de Estado.

Compromiso de todos los ciudadanos

El gobernante apuntó que la calidad en la Administración pública no es un objetivo aislado, sino un compromiso de todos nosotros como ciudadanos.

“Juntos podemos construir una administración pública más eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Juntos podemos construir una República Dominicana más justa, equitativa y próspera”, destacó.

Resaltó, además, que quería destacar y premiar a aquellas instituciones y personas que han logrado sobresaliren el ámbito de la calidad en la Administración pública.

Asimismo, dijo, que su dedicación, compromiso y capacidad de innovación han marcado la diferencia en la provisión de servicios públicos de calidad.

“Han demostrado que es posible transformar y modernizar la Administración pública, haciendo de ella una herramienta efectiva para el bienestar de la ciudadanía”, puntualizó.

El objetivo de la premiación se hace de acuerdo con los lineamientos y el objetivo es fomentar la implantación de modelos de gestión de calidad en la Administración pública dominicana; promover un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje interinstitucional sobre temas de calidad y aplicación del modelo de gestión.

21 instituciones públicas participaron en el concurso

De su lado, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, señaló que en esta oportunidad unas 21 instituciones públicas dominicanas, con niveles jerárquicos de Ministerios, Superintendencias, Administradoras Generales, Direcciones Ejecutivas, Generales y Nacionales o su equivalente, de la Administración Central, Desconcentradas y Descentralizadas del Poder Ejecutivo, presentaron postulación a esta XIX versión del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público.

Exhortó a todas las instituciones del país a participar en la próxima versión del Premio Nacional a la Calidad 2024, para seguir fortaleciendo sus procesos en mejora continua de la gestión institucional, la generación de confianza, servicios de calidad y así seguir agregando valor público y resultados, en busca de contribuir a satisfacer necesidades de nuestra gente.

Aportar no solamente cantidad sino calidad permanentemente

Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, al recibir el máximo galardón manifestó el compromiso encomendado desde su llegada a la institución, de implementar los deseos del presidente Abinader en seguir siendo más competitivos, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad y con un mundo globalizado donde hay que aportar no solamente cantidad sino calidad permanentemente.

Agregó que: “tenemos que aportar no solamente cantidad sino calidad permanentemente y por eso hemos estado persiguiendo todo tipo de certificaciones y en el día de ayer nos precertificamos en ISO 9001:2015”.

“Hablamos aquí de Burocracia Cero, pero para lograr la Burocracia Cero deberíamos seguir permanentemente los procesos y medir los procesos y ver cómo van los procesos. Eso es un compromiso de esta gestión que nosotros con mucho orgullo en este momento lo representamos”, expresó.

Asimismo, la vicerrectora de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y presidenta del jurado, Alliet Ortega Rabassa, indicó que mediante la gestión se ponen en práctica las decisiones de gobierno en atención a proveer servicios y bienes a la población para una vida digna y el desarrollo del país.

“Es por lo que este premio debe ser visto como un reconocimiento para las organizaciones que han decidido asumir el reto de mejorar su gestión a través de un modelo de excelencia y someterse a la vista de entes externos, con total transparencia”, dijo Ortega.

Instituciones premiadas

En la premiación, además del Gran Premio, se entregaron 8 medallas, de las cuales, una institución ganó oro, 3 obtuvieron plata y 4 de bronce.

Las instituciones que ganaron medalla de bronce fueron la Dirección de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como el Ministerio de Energía y Minas.

Entregaron medalla de plata al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). La medalla de oro fue entregada a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog)

Asistieron al acto, el ministro de Salud, Daniel Rivera; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.

También asistieron el contralor de la República, Félix Antonio Santana; el administrador general de Edesur Dominicana, Milton Morrison; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; del Inaipi, Besaida Santana; de Coraasan, Andrés Burgos, y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez.

Presidente Abinader recibe a la ministra de Relaciones Exteriores de Jamaica

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, recibió este jueves a la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, durante un encuentro en el Palacio Nacional.

La visita de Johnson Smith se enmarca en la estrategia del Gobierno del presidente Luis Abinader, de tener un mayor acercamiento con los países del Caribe, contemplada en el plan de su política exterior.

En la reunión también estuvo presente, por parte del Gobierno dominicano, el canciller Roberto Álvarez.

Smith sostuvo el miércoles un encuentro privado con su homólogo y anfitrión, Roberto Álvarez, y ese día encabezó una reunión bilateral ampliada a puertas cerradas.

Sobre Kamina Johnson Smith

La senadora, la honorable Kamina Johnson Smith, es la ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior.

Fue reelegida el 7 de septiembre de 2020, por el Partido Laborista de Jamaica en las elecciones generales celebradas el 3 de septiembre de 2020.

La senadora Johnson Smith también fue reelegida Líder de Asuntos Gubernamentales en el Senado, cargo que ocupa desde 2016, simultáneamente con su función como ministra de Relaciones Exteriores.

En particular, la senadora Johnson Smith es la primera ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica y la primera nacida después de la independencia de la nación.

Como ministra de Relaciones Exteriores, Johnson Smith ha representado a Jamaica y la región en numerosos foros bilaterales, regionales, hemisféricos e internacionales. Ha reafirmado el compromiso de Jamaica con el multilateralismo y una política exterior basada en principios, asegurando que se lleve a cabo en consonancia con los objetivos de desarrollo nacional de Jamaica y el papel del país como buen ciudadano global.

En cumplimiento de su compromiso de aumentar la influencia y visibilidad de Jamaica, la ministra Johnson Smith, entre otras iniciativas, ha presidido varias reuniones de alto nivel y ha ocupado puestos de liderazgo cruciales.

En su primer año en el cargo (2016 y 2017), presidió el grupo CARIFORUM y, en esa capacidad, lideró la apertura de conversaciones con el Reino Unido sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit. En 2018, se desempeñó como presidenta del Consejo de ministros de la ACP, presidiendo el proceso que aseguró el mandato de negociación de la ACP para un acuerdo posterior a Cotonú con la UE.

En 2018, Johnson Smith presidió el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de CARICOM y fue la primera ministra de Relaciones Exteriores de Jamaica invitada a las reuniones del G7 y del G20.

Johnson Smith, abogada de profesión, trabajó anteriormente en la práctica privada y como abogado interno corporativo. Tiene una licenciatura en Francés de la Universidad de las Indias Occidentales (Mona), una licenciatura en Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales (Cave Hill) y una maestría en Derecho Comercial de la Escuela de Economía y Política de Londres.

Presidente Abinader inaugura Cristo Park para beneficio de más de 350,000 personas de seis barriadas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dejó inaugurado este miércoles el moderno parque ambiental Cristo Park, construido sobre los 1.5 km de la antigua cañada saneada de la Tiradentes, que beneficiará a más de 350,000 personas.

El jefe de Estado recalcó nuevamente las palabras dichas al director de la Corporación Dominicana de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, en el primer palazo de la obra, hace dos años y 26 días, al indicar que las entregas de obras como esta son posibles por el trabajo, dedicación, creatividad y la buena gerencia del ingeniero Suberví y su equipo al frente de la CAASD.

El mandatario dijo que están en construcción más cañadas en el Gran Santo Domingo para completar el saneamiento programado. “Porque estas obras son para mejorar la calidad de vida y la salud. Estas son realmente las obras que tiene que hacer un gobierno”.

El gobernante expresó su deseo de repetir en todo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo obra como Cristo Park, “porque con obras como estas, es que realmente cambia la forma de vida y mejora la calidad de todos los sectores cercanos a la cañada saneada de la Tiradentes”, recalcó.

Aseguró que en su gestión de gobierno “hacemos mucho con poco”. Indicó, además, que esta obra para la comunidad de Cristo Rey, es una obra verdaderamente transformadora, que beneficiará a todo el sector.

El mandatario invitó a los residentes de la zona, junto al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a realizar un voluntariado para el cuidado de Cristo Park.

Los sectores del Distrito Nacional que se beneficiarán de la obra son, Ensanche La Fe; Cristo Rey; La Agustina; Barrio Obrero; Arroyo Hondo y La Puya de Arroyo Hondo.

De su lado, el director CAASD, Suberví Bonilla, aseguró que la obra, cuya inversión es de 560 millones de pesos, brindará a los residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de un espacio público modernizado y vibrante que promueve el esparcimiento, la salud y el bienestar de la comunidad.

Explicó que la cañada Tiradentes, fue por años un lugar de desafíos y preocupaciones, pero hoy, gracias al apoyo irrestricto del presidente de Abinader y un equipo de hombres y mujeres comprometidos, la han transformado en un símbolo de cambio y desarrollo.

El titular de la institución precisó que, para el jefe de Estado, mejorar la calidad de vida de los dominicanos es una prioridad.

Mientras que, el doctor Antonio Cruz Jiminián aseguró que el presidente Abinader es quien ha invertido más en la gente.

“Luis, yo sé que usted ha invertido mucho en el país, pero el presidente que más ha invertido en el valor de la gente, mírenlo ahí, Luis Abinader”, dijo Cruz Jiminián.

Agregó: “Y por qué lo digo, por algo que quizás no tenga mucho valor para ustedes, pero yo que vivo con el dolor, yo que vivo en la desesperación de ancianos con un cáncer, con un paro cardíaco, un accidente y no tienen dos millones de pesos para un seguro, nuestro presidente triplicó el seguro de SeNaSa del gobierno y la cobertura la aumentó a dos millones de pesos”.

Moradores de Cristo Rey valoran obra

Javier De Jesús, quien tiene muchos años haciendo una vida deportiva en la zona, manifestó visiblemente emocionado que la obra viene a llenar un vacío que la juventud necesita. Además, indicó que la obra sirve como centro de recreación familiar, “es un espacio que quedo muy bonito”.

Mientras que, Cristina Garabitos, también residente en el sector, definió la obra como fantástica y que era esperada desde hacía muchos años y que nadie se atrevía a hacerlo. Agradeció al presidente Abinader por la obra y manifestó el apoyo siempre de la comunidad.

De Jesús y Garabitos concuerdan que antes de ser un espacio para el disfrute de la familia, era un sitio sucio, arrabalizado, con mucha basura y aguas negras y que ahora va a ser de gran aprovechamiento para compartir.

Franklin Santana, junto a su esposa Esperanza y sus dos hijos, expresaron que la anhelada obra fue creada para la familia donde sus hijos podrán jugar y disfrutar de las diferentes zonas de juegos que cuenta Cristo Park. “Lo que parecía un sueño, hoy es una realidad para los moradores de Cristo Rey, con la inauguración del parque ambiental”.

“En Cristo Rey se estaba esperando por muchos años y gracias a esta gestión de Fellito Suberví y al presidente Luis Abinader, que le dio el sí, y aquí tenemos lo que es un parque de familia, Cristo Park”, apuntó Santana.

Atractivos

Cristo Park es un espacio combinado con elementos ambientales y recreativos como: áreas de juegos infantiles, cinco pabellones para realizar actividades, anfiteatro para 300 personas, un vivero, una ciclovía, dos canchas de baloncesto, una profesional y otra juvenil, dos canchas de voleibol, una cancha de soccer, gimnasio, glorieta; también una estación de policías, baños, y más de 250 parqueos disponibles.

Además, la recuperación de imbornales, sistema con pozo propio, aspersores de riego, miles de casas pintadas, para embellecimiento de la zona, cientos árboles plantados, entre otras amenidades.

Se recuerda que la CAASD, dentro del plan de recuperación de espacios que impulsa el presidente Luis Abinader, ha intervenido 42 kilómetros de cañadas, para mejorar las condiciones medioambientales y de vida de más de un 1,200,000 habitantes que viven en los entornos de estos afluentes.