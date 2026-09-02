Presidente Abinader llama a 147 servidores públicos graduados a poner sus conocimientos al servicio de la ciudadanía y ejercer sus funciones con ética, transparencia y honestidad. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este martes la graduación de 147 servidores públicos, 80 mujeres y 67 hombres, correspondientes a la segunda cohorte de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza, iniciativa impulsada por el mandatario a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) e impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La maestría en Gestión Pública y Gobernanza es una iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader para fortalecer la profesionalización y las capacidades de los servidores públicos. Con los 147 graduados de esta ceremonia y los 199 investidos previamente de la misma cohorte, el programa alcanza un total de 346 profesionales formados.

En el mismo acto, la UASD invistió a 37 profesionales de la maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil, quienes ampliaron sus conocimientos y competencias para contribuir al fortalecimiento de la educación en la primera infancia en la República Dominicana.

Durante la ceremonia, celebrada en el Aula Magna de la UASD, el mandatario exhortó a los graduandos a poner los conocimientos adquiridos al servicio de la ciudadanía y ejercer sus funciones con ética, transparencia y honestidad, valores que consideró fundamentales para asumir con responsabilidad el servicio público. “La primera virtud que debe tener un funcionario público es la transparencia, la honestidad y después vienen las otras”, manifestó.

El mandatario afirmó que la transformación del país no depende únicamente de las grandes decisiones de un presidente o de un Gobierno, sino también de las miles de decisiones que toman cada día servidores públicos responsables, preparados y honestos.

Resaltó también que la promoción está integrada por servidores públicos de distintas regiones del país y señaló que las oportunidades de preparación y crecimiento profesional no deben concentrarse en Santo Domingo.

En ese sentido, indicó que el programa ha llegado a provincias como Santiago, La Altagracia, Duarte, San Juan de la Maguana, Salcedo, San Pedro de Macorís y La Romana, entre otras, bajo la premisa de que donde existe una institución pública también deben existir servidores capacitados para responder a las necesidades de la población.

El presidente Abinader informó que a finales de año otros 500 servidores públicos iniciarán esta maestría, con formación en áreas como transformación digital, gestión y evaluación de proyectos, recursos humanos y finanzas públicas. Asimismo, felicitó a los graduandos por el esfuerzo realizado para completar el programa y afirmó que su propósito trasciende la obtención de un título académico. “Se han preparado mejor para poder servir mejor”, expresó.

El presidente exhortó a los nuevos profesionales a convertirse en agentes de cambio en sus instituciones, provincias y comunidades, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos para simplificar procesos, aprovechar la tecnología, administrar los recursos con rigor y mejorar los servicios públicos.

“Trabajamos para la gente. Ese es el sentido profundo del servicio público”, afirmó, al recordar que detrás de cada expediente existe una persona y que detrás de cada decisión pública hay recursos que pertenecen a todos los dominicanos.

UASD destaca compromiso con el servicio público

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Jorge Asjana, felicitó a los graduandos por alcanzar un nuevo grado académico y, especialmente, por haber elegido la Gestión Pública y Gobernanza como área de formación, al destacar que esta decisión refleja su vocación de servicio y compromiso con la sociedad, al entender la función pública como una responsabilidad que demanda preparación, honestidad, capacidad y ética.

Asjana llamó a los maestrantes a poner sus conocimientos al servicio de la transformación del Estado y del país, y les pidió asumir sus responsabilidades con compromiso, recordar sus raíces y llevar con orgullo el prestigio de ser egresados de la UASD.

Educación para fortalecer el Estado

De su lado, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero Montero, destacó que la educación constituye una herramienta fundamental para fortalecer el Estado y la institucionalidad pública, al contribuir a la generación de conocimientos y a la transformación de conductas.

Recordó que hace seis meses se realizó una primera ceremonia en la que fueron investidos 199 maestrantes de esta cohorte, mientras que en esta ocasión se incorporan otros 147 graduados de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, desarrollada mediante acuerdos entre el INAP, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la UASD. Les dijo a los nuevos profesionales aque deben aplicar los conocimientos y experiencias adquiridos en sus instituciones, en el Gobierno y en el país, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Agradece al presidente por la profesionalización del servicio público

En representación de la primera cohorte de la naestría en Gestión Pública y Gobernanza, mención Innovación y Transformación Digital, el graduando Cecilio Alberto Mejía agradeció a las autoridades por impulsar la profesionalización del servicio público y al presidente Luis Abinader por su visión y respaldo al programa.

Destacó que durante los dos años de formación adquirieron conocimientos y herramientas para fortalecer la gestión pública y contribuir a la transformación de las instituciones.

Cuatro áreas de especialización

La maestría en Gestión Pública y Gobernanza fue estructurada en cuatro menciones: Gestión de Finanzas Públicas, Innovación y Transformación Digital, Gestión de Recursos Humanos y Gestión y Evaluación de Proyectos, orientadas a fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los servidores públicos para una administración más eficiente y moderna.

Estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, así como el vicerrector docente de la UASD, Rosel Fernández; Antonio Ciriaco Cruz, vicerrector administrativo; Juana M. Encarnación, de Investigación y Postgrado, y Gerardo Roa Ogando, de Extensión, entre otras personalidades.

Gobierno Dominicano entrega 50 camiones compactadores para fortalecer la recogida de basura y proteger la salud de la población

Santo Domingo.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), entregó 50 camiones compactadores a municipios y distritos municipales, como parte de un programa de apoyo dirigido a fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para garantizar una recogida de basura más eficiente.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, informó que la iniciativa responde especialmente a las comunidades donde la acumulación de basura representa un riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de la población.

En un acto celebrado en la explanada frontal del Palacio Nacional, Bautista García manifestó que esta iniciativa, dispuesta por el presidente Luis Abinader, busca dar respuesta a una de las principales necesidades de los gobiernos locales y contribuir a mejorar las condiciones de salubridad de las comunidades, mediante una gestión más eficiente de la recogida de basura.

La actividad fue encabezada por el ministro Bautista García, acompañado del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza; el de la Federación Dominicana de Municipios y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, y el de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; Priamo Ramírez, director ejecutivo DO Sostenible, y Modesto Guzmán, director general de la Dirección de Desarrollo a la Comunidad, además, de diputados, senadores y los alcaldes beneficiados con los camiones compactadores.

Entre 2024 y 2026, el Gobierno recibió unas 240 solicitudes de donación de camiones compactadores para ser utilizados en los municipios y distritos municipales del país.

Debido al riesgo para la salud pública que representa la acumulación de basura y considerando la precariedad de recursos para la adquisición de estos equipos, el Mapre convocó a un procedimiento de contratación pública el 23 de marzo de 2026, relativo a la adquisición de 100 camiones para ser donados, en una primera fase, a los territorios de mayor necesidad.

Esta primera entrega permitirá mejorar la capacidad operativa de los gobiernos locales beneficiados.

Los equipos serán destinados prioritariamente a municipios y distritos municipales de Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan, además de Los Alcarrizos y Pedro Brand, en el Gran Santo Domingo, así como a territorios de Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

El ministro exhortó a los alcaldes y directores distritales beneficiados con estos equipos a “cuidar de ellos como si fueran propios evitando que al paso de dos o tres años aparezcan en un cementerio de chatarras”.

Gobierno Dominicano avanza en transformación vial histórica: tres entradas a Santo Domingo sin semáforos y conectividad nacional sin interrupciones

Santo Domingo.– El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, presentó un balance integral de la agenda de infraestructura vial del Gobierno, marcada por una visión de desarrollo presente y futuro impulsada por el presidente Luis Abinader.

Durante su participación en el espacio LA Agenda Semanal, el funcionario destacó que la República Dominicana cuenta con una de las mayores conectividades viales de América Latina, y subrayó la prioridad actual en las entradas al Gran Santo Domingo y en la eliminación de obstáculos al tránsito interregional.

“La agenda de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas está marcada por una visión del presidente de desarrollo de las obras en el presente, también con una visión hacia el futuro”, afirmó Estrella.

Tres entradas a la capital y eliminación de semáforos hacia el norte

Estrella explicó que se ha avanzado significativamente en las conexiones del Gran Santo Domingo. Entre las obras ya ejecutadas o inauguradas mencionó los trabajos en la Plaza de la Bandera y su conexión subterránea con la avenida Isabel Aguiar (Pintura) hacia la avenida Luperón, la avenida Ecológica, vinculada al puente de Caucedo, y las intervenciones en la entrada de la autopista Duarte, en el kilómetro 9.

La visión de futuro incluye tres elevados en la entrada de la autopista Duarte: los de los kilómetros 28, 22 y 17. El del kilómetro 28 ya fue adjudicado y se inicia el proceso de expropiaciones; el del 22 se encuentra en proceso de adjudicación, y el del 17 fue subido a licitación a través de RD Vial.

Estas obras, combinadas con otras circunvalaciones, permitirán salir de Santo Domingo hacia el norte sin semáforos.

“De ninguna manera va a haber semáforos para salir de Santo Domingo hacia el norte. Eso va a permitir que el que venga de Montecristi, con otras circunvalaciones, pueda llegar a Punta Cana sin pasar por un semáforo”, destacó el ministro.

Agregó que, una vez concluida la autopista del Ámbar, también será posible viajar desde Puerto Plata hasta Pedernales sin interrupciones semafóricas.

Además, se licita la ampliación de la carretera Sánchez, desde el peaje de Haina hasta la circunvalación (aproximadamente cuatro kilómetros), una vía alterna estrecha que facilitará la entrada por el malecón, desde el sur o el Cibao, sin necesidad de usar las entradas del kilómetro 9, ni Pintura.

“De esta forma, se consolidarán tres entradas principales a la ciudad capital”.

En el interior de la capital avanzan las obras en la avenida República de Colombia (kilómetro 13) y Jacobo Magluta, que integrarán el flujo a través de la Pérez Ricart hasta la salida cercana al Jardín Botánico.

“Por el norte se fortalece el acceso vía Monte Plata, con un paso a desnivel en Charles de Gaulle hacia La Victoria para descongestionar el tráfico, y otro paso a nivel en la carretera de Sabana Perdida, cerca de la última salida del teleférico”.

Puente basculante sobre el Ozama y modernización de la autopista Duarte

Esta semana se adjudicará el puente basculante (levadizo) que sustituirá al actual puente flotante sobre el río Ozama. A diferencia del flotante, que requiere de dos a tres horas de interrupción para el paso de embarcaciones, el nuevo puente se abrirá solo unos 15 minutos, similar a los puentes levadizos de Miami.

La obra forma parte de los compromisos financiados con recursos de la renegociación de Aerodom, al igual que las intervenciones en Plaza de la Bandera, Pintura y el paso en Charles de Gaulle-La Victoria.

“En la autopista Duarte se priorizan los tramos hacia Villa Altagracia y desde el aeropuerto de Santiago hasta Loma Miranda, con ampliación de puentes a seis carriles, cierre de espacios y construcción de retornos. Estos retornos permitirán eliminar cientos de cruces a nivel peligrosos, puntos de alta incidencia de accidentes como la entrada de Santo Cerro”, expresó el funcionario.

Manifestó que ya se han habilitado retornos como el del antiguo peaje (cerrando el cruce desde la Primera Brigada del Ejército) y varios en la República de Colombia, con resultados positivos en flujo y seguridad, según reportan las comunidades.

Cinco grandes circunvalaciones y corredores estratégicos

Además de las circunvalaciones de Azua y Baní (esta última ya inaugurada), el Gobierno ejecuta cinco grandes obras: Navarrete (prevista para entrega este año, beneficiará a las cuatro provincias de la Línea Noroeste y al puerto de Manzanillo, “el más cercano a Estados Unidos), Los Alcarrizos, Moca, San Francisco de Macorís y La Otra Banda (esta última aliviará los tapones de trabajadores que se desplazan diariamente desde Higüey hacia Bávaro y Punta Cana)”.

Sostuvo que la circunvalación de Navarrete, de cuatro vías, se complementará con la ampliación de seis kilómetros hasta el cruce de Esperanza, incluyendo un elevado que separará el tráfico hacia Esperanza, Mao y Santiago Rodríguez, del que continúa a Montecristi y Dajabón.

Estrella explicó que, en el sur, se licitará la extensión desde el final de la circunvalación de Baní (ya con puente de Galeón a cuatro vías) hasta el cruce de Ocoa, con elevado hasta el puente de Los Pilones, más un distribuidor elevado en el 15 de Azua.

Dijo que la avenida Ecológica, casi terminada en su totalidad, constituye una segunda entrada desde el este y conecta el puerto de Caucedo, dividiendo el flujo de la carretera de Las Américas. “Esto generará la necesidad futura de ampliar los primeros 10 kilómetros de la Juan Pablo II, desde la Ecológica hasta la circunvalación”.

Cifras de impacto: 957 km de carreteras y plan de 220 puentes

El funcionario señaló que actualmente se construyen 957 kilómetros de carreteras y que en los próximos tres meses se entregarán 141 kilómetros adicionales.

“Solo en San Francisco de Macorís se han entregado 46 kilómetros recientemente y se sumarán más de 50, totalizando unos 104 kilómetros de vías secundarias en esa provincia”.

Un corredor de 103 kilómetros desde el este (incluyendo tramos inaugurados o próximos a inaugurar como Bayaguana-Monte Plata y Monte Plata-Cevicos) permitirá conectar el este y nordeste con el noroeste sin pasar por la capital.

Puentes

En materia de puentes, el plan contempla 220 estructuras. Hay 51 en ejecución y se entregarán 21 en los próximos tres meses (entre ellos el de Los Hierros, sobre el río Baní).

Se adjudicaron 43 nuevos, se licitarán 65 más, además de 35 de reparación. Destaca un programa de 150 puentes con el Banco Interamericano de Desarrollo y los estudios para la reparación profunda de los puentes Duarte, Hermanos Patiño, Juan Bosch y San Pedro de Macorís, pensados para 40 o 50 años. Actualmente, se reparan los de la 17 y La Barquita, con reubicación de familias que residían debajo de ellos por seguridad.

Estrella también mencionó la transformación vial de la sierra de Santiago y San José de Las Matas, con la inauguración el próximo sábado de la carretera San José de Las Matas-Monción, y planes de ampliación a cuatro carriles de las vías Ramón Cáceres hacia Moca y San Francisco de Macorís, más un puente sobre el arroyo Gurabo, en la avenida Hatuey de Santiago.

El ministro enfatizó que todas estas intervenciones responden a una visión integral y prioritaria, ejecutada de manera escalonada según las necesidades, con el acompañamiento de una comisión de supervisión de infraestructuras integrada por personalidades del sector público y privado.